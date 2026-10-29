ΠΑΣΟΚ: Σε ρυθμούς εκλογικής προετοιμασίας το Πολιτικό Συμβούλιο – Οι κινήσεις Ανδρουλάκη

Snapshot Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει με επίκεντρο την εκλογική προετοιμασία και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στοχεύει στην πρώτη θέση και στη διεύρυνση της απήχησης του κόμματος σε διαφορετικά κοινωνικά ακροατήρια.

Η δημοσκοπική άνοδος του ΠΑΣΟΚ έχει οδηγήσει σε άμβλυνση των εσωκομματικών αντιθέσεων και έμφαση στην κατοχύρωση της δεύτερης θέσης έως τα Χριστούγεννα.

Το ΠΑΣΟΚ προωθεί συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις για ιδιωτικό χρέος, κόστος ζωής, στέγαση και συντάξεις, επιδιώκοντας να παρουσιαστεί ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.

Η ηγεσία δίνει έμφαση στην αυτόνομη πορεία και στη συσπείρωση, καλώντας προοδευτικούς και δημοκρατικούς ψηφοφόρους πέρα από τα παραδοσιακά όρια του κόμματος. Snapshot powered by AI

Με φόντο την αυξανόμενη κινητικότητα του ΠΑΣΟΚ και τις συνεχείς παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, συνεδριάζει την Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, με την εκλογική προετοιμασία να βρίσκεται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος.

Η συνεδρίαση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη, πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της πολιτικής δραστηριότητας από τις εσωκομματικές συζητήσεις στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και στην προετοιμασία για τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Άλλωστε, οι τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνουν ότι η προεκλογική κινητοποίηση αποτελεί ήδη βασικό στοιχείο της στρατηγικής του, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιμένει στον στόχο της πρώτης θέσης και να επιδιώκει τη διεύρυνση της απήχησης του κόμματος σε διαφορετικά κοινωνικά ακροατήρια.

Σε κάθε περίπτωση, η δημοσκοπική άνοδος, η οποία αν συνεχιστεί θα μπορούσε να οδηγήσει δυνητικά και σε ανατροπή της κατάταξης στη δεύτερη θέση απέναντι στην ΕΛΑΣ, έχει προκαλέσει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μια άμβλυνση των εσωκομματικών αντιθέσεων, με το σύνολο των στελεχών να προκρίνουν την ανάγκη να δοθεί η μάχη της κατοχύρωσης της δεύτερης θέσης μέχρι τα Χριστούγεννα, έτσι ώστε να μπορεί, έστω και θεωρητικά να διεκδικήσει την πολιτική ανατροπή στη διακυβέρνηση μέχρι την άνοιξη του 2027.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αυριανή συνεδρίαση είναι κρίσιμης σημασίας για την οργανωτική, στρατηγική και τακτική διάταξη που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.

Από το Αιγάλεω στις περιοδείες

Το στίγμα αυτής της προσπάθειας δόθηκε στην πρόσφατη πολιτική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στο Αιγάλεω, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη και τους υποστηρικτές του κόμματος σε συστράτευση ενόψει της εκλογικής μάχης.

«Σήμερα είμαστε εδώ για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, με αγώνα καθημερινό σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διαρκούς παρουσίας του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία.

Μάλιστα, από το ίδιο βήμα επανέλαβε ότι το κόμμα του δίνει «μόνο έναν αγώνα: Τον αγώνα για την πρώτη θέση. Τον αγώνα για την εντολή της πολιτικής αλλαγής».

Η κινητικότητα αυτή αποτυπώνεται και στις περιοδείες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, με επισκέψεις και πολιτικές παρεμβάσεις στη Δράμα και στη Θεσσαλονίκη.

Στη Δράμα ανέδειξε την ανάγκη περιφερειακής ανάπτυξης και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, ενώ σε ομιλία του στον Δρυμό Θεσσαλονίκης έθεσε το δίλημμα ανάμεσα στην πολιτική αλλαγή και τη συνέχιση της σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να συνδέσει την κεντρική πολιτική αντιπαράθεση με τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, αναδεικνύοντας παράλληλα τις προγραμματικές του θέσεις.

Το πρόγραμμα στην πρώτη γραμμή

Βασικό χαρακτηριστικό της δραστηριότητας του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα αποτελεί και η προσπάθεια ανάδειξης συγκεκριμένων προγραμματικών προτάσεων, με την ηγεσία του να επιδιώκει να πλαισιώσει την κριτική προς την κυβέρνηση με τις δικές της προτάσεις.

Χαρακτηριστική είναι η πρωτοβουλία για το ιδιωτικό χρέος, αλλά και οι παρεμβάσεις για το κόστος ζωής, τη στέγαση και τους συνταξιούχους.

Στην πρόσφατη ομιλία του στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις, μεταξύ των οποίων η επαναφορά της 13ης σύνταξης και η θέσπιση νέου ΕΚΑΣ.

Αντίστοιχα, στην εκδήλωση του Αιγάλεω είχε υπογραμμίσει ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, παραπέμποντας στις προτάσεις που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις που ακολούθησαν.

Πρόκειται για μια κατεύθυνση που συνδέεται με την προσπάθεια του κόμματος να εμφανιστεί ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και όχι απλώς ως δύναμη διαμαρτυρίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Η πολιτική αυτονομία και η συσπείρωση

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, ενόψει της συνεδρίασης, και η επιμονή του Νίκου Ανδρουλάκη στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Στο Αιγάλεω απηύθυνε κάλεσμα τόσο σε προοδευτικούς πολίτες όσο και σε δημοκρατικούς ψηφοφόρους που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία, επιχειρώντας να διευρύνει το ακροατήριο του κόμματος πέρα από τα παραδοσιακά του όρια.

Ταυτόχρονα, η αναφορά του ότι «εδώ, ενωμένοι δεν χάνουμε, ενωμένοι μόνο κερδίζουμε», όπως είχε πει στο Αιγάλεω, αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η ηγεσία στη συσπείρωση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής αποτελεί έτσι μια ευκαιρία να συζητηθεί η συνέχεια της πολιτικής και οργανωτικής δραστηριότητας του κόμματος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες πρωτοβουλίες, οι περιοδείες και οι προγραμματικές θέσεις θα συνδεθούν με την εκλογική προετοιμασία.