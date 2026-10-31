Αέρας αισιοδοξίας στο ΠΑΣΟΚ: Ανεβάζουν ταχύτητες και ετοιμάζονται για... κυβέρνηση 

Snapshot Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει αισιοδοξία για άνοδο στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων και ετοιμάζεται να ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο Γιάννης Μανιάτης συντονίζει την προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για την ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ, με ειδική ομάδα εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ δίνει έμφαση στην ανάδειξη νεότερων στελεχών και στην ενεργοποίηση της νεολαίας, με προτεραιότητα το συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για το άρθρο 23 του νομοσχεδίου περί servicers, ζητώντας την απόσυρσή του, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε.

Το ΠΑΣΟΚ προγραμματίζει θεματικές δράσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, ενώ επιδιώκει μεγαλύτερη παρουσία στα κοινωνικά κινήματα. Snapshot powered by AI

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά και στην προοπτική ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει οργανωτικούς και πολιτικούς ρυθμούς, με τα στελέχη του να εκφράζουν αισιοδοξία για την πορεία του κόμματος.

Κλίμα έντονης αισιοδοξίας επικράτησε στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, με την εκτίμηση ότι το κόμμα μπορεί να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές να κυριαρχεί στις τοποθετήσεις των στελεχών.

Μάλιστα, παρά τη σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων, στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, σε ιδιαωτικές εμφανίζονται βέβαια ότι το επόμενο διάστημα θα καταγραφεί δημοσκοπικά η ενίσχυση της δυναμικής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκτιμούν ότι σύντομα θα βρεθεί πάνω από την ΕΛΑΣ στη δεύτερη θέση, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο να ανταγωνιστεί τη ΝΔ για την πρωτιά μέχρι την άνοιξη του 2027.

Η αισιοδοξία αυτή συνοδεύεται από την απόφαση να ενταθεί η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού, με ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη των νεότερων στελεχών, τα οποία αναμένεται να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των πολιτικών πρωτοβουλιών και των εξορμήσεων.

Προετοιμασία για κυβέρνηση και ελληνική προεδρία της ΕΕ

Ενδεικτικό της διάθεσης που επικρατεί στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι η προετοιμασία δεν περιορίζεται πλέον στην εκλογική αναμέτρηση, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα που θα κληθεί να διαχειριστεί το κόμμα εφόσον αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η απόφαση να αναλάβει ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης, τον συντονισμό της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό τον Γιάννη Μανιάτη συγκροτείται ειδική ομάδα εργασίας, με τη συμμετοχή των ευρωβουλευτών του κόμματος, πρώην ευρωβουλευτών, στελεχών με εμπειρία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πανεπιστημιακών από τους Τομείς Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Αντικείμενό της θα είναι η επεξεργασία των προτεραιοτήτων και των στόχων της ελληνικής προεδρίας.

Η πρωτοβουλία έχει και σαφή πολιτική διάσταση, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκουν να δείξουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προετοιμάζεται μόνο για να διεκδικήσει την εξουσία, αλλά και για να ασκήσει τη διακυβέρνηση, έχοντας ήδη επεξεργαστεί τις θέσεις του για σημαντικές ευρωπαϊκές και εθνικές προκλήσεις.

Στον Λευτέρη Καρχιμάκη η στέγαση – Μπροστά και το συνέδριο της Νεολαίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να διατηρήσει ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Την ευθύνη προετοιμασίας της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική αναλαμβάνει ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο οποίος θα αναλάβει επίσης την προετοιμασία ειδικής εκδήλωσης για την παρουσίαση και προβολή των προτάσεων του κόμματος.

Η επιλογή αυτή συνδέεται και με την πρόθεση να δοθεί μεγαλύτερος χώρος στα νεότερα στελέχη, τόσο στην παραγωγή πολιτικής όσο και στη δημόσια εκπροσώπηση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σε προτεραιότητα τίθεται η διοργάνωση του συνεδρίου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ, με στόχο να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Η ενεργοποίηση της νεολαίας θεωρείται σημαντικό μέρος της οργανωτικής προετοιμασίας, καθώς το κόμμα επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία του στις νεότερες ηλικίες και να διευρύνει την κοινωνική του απεύθυνση.

Νέες εντάξεις τη Δευτέρα και άνοιγμα στα κινήματα

Συνεχίζεται, παράλληλα, η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με τη Δευτέρα να αναμένεται η ανακοίνωση μιας νέας ομάδας προσώπων που εντάσσονται στην προσπάθεια του κόμματος μέσω της Επιτροπής Διεύρυνσης.

Η νέα αυτή κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό για ενίσχυση των πολιτικών και οργανωτικών δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ ενόψει των εκλογών, με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιχειρεί να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις γύρω από την προοπτική της πολιτικής αλλαγής.

Στο Πολιτικό Συμβούλιο τέθηκε, πάντως, και το ζήτημα της μεγαλύτερης παρουσίας του κόμματος στις κοινωνικές διεκδικήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Θόδωρος Μαργαρίτης πρότεινε την εντονότερη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στα κοινωνικά κινήματα και στους αγώνες που αναπτύσσονται, προκειμένου το κόμμα να αποκτήσει πιο ουσιαστική επαφή με κοινωνικά στρώματα και ψηφοφόρους που βρίσκονται πολιτικά στα αριστερά του.

Η πρόταση αυτή αναδεικνύει και τον προβληματισμό για την ανάγκη η εκλογική διεύρυνση να μη στηριχθεί αποκλειστικά σε μετακινήσεις πολιτικών προσώπων, αλλά να συνοδευτεί από μεγαλύτερη παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και στις καθημερινές διεκδικήσεις των πολιτών.

Οι εξορμήσεις Ανδρουλάκη και οι νέες πρωτοβουλίες

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε και μια σειρά πρωτοβουλιών που πρόκειται να αναλάβει άμεσα το ΠΑΣΟΚ.

Η πρώτη αφορά τη διοργάνωση θεματικής εβδομάδας με τίτλο «Η Ελλάδα που παράγει», κατά την οποία στελέχη του κόμματος, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρός του, θα πραγματοποιήσουν εξορμήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, παρουσιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Παράλληλα, προγραμματίζεται τριήμερο δράσεων για την ανάδειξη των θέσεων του κόμματος σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, τους ανθρώπους με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια να αποκτήσει πιο συστηματικό χαρακτήρα η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, με θεματικές παρεμβάσεις και εξορμήσεις που θα συνδέουν τις προγραμματικές θέσεις με συγκεκριμένα προβλήματα.

Η απόσυρση του άρθρου 23 και η κριτική στην κυβέρνηση

Στο πολιτικό σκέλος της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στο ιδιωτικό χρέος, με επίκεντρο το επίμαχο άρθρο 23 του νομοσχεδίου για τους servicers.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιλέγει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των funds και των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων αντί να προστατεύσει τους δανειολήπτες, ενώ ζήτησε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης.

«Η κυβέρνηση είναι στην όχθη των funds και των servicers υπηρετώντας τα συμφέροντα τους και όχι στην όχθη υπεράσπισης των ανθρώπων που προσπάθησαν αλλά δεν άντεξαν –δεν είναι κακοπληρωτές-, είναι αγωνιστές της ζωής που περιμένουν να ρυθμίσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια της ημέρας, η κυβέρνηση προχώρησε πράγματι στην απόσυρση του άρθρου 23, έπειτα από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και νομικών φορέων, εξέλιξη που το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε. Για αυτό το θέμα, η Μιλένα Αποστολάκη έκανε λόγο για άτακτη υποχώρηση της κυβέρνησης, η οποία αναγκάστηκε να αποσύρει μια διάταξη που, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ενίσχυε τη θέση των τραπεζών και των servicers εις βάρος των οφειλετών.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν, ωστόσο, ότι η απόσυρση της διάταξης δεν αρκεί, υπενθυμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος, με προστασία της πρώτης κατοικίας, βιώσιμες ρυθμίσεις και αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των funds και των servicers.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συνέδεσε, άλλωστε, τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση με τη συνολικότερη πολιτική πρόταση του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επικαλείται τη σταθερότητα, ενώ «το μόνο σταθερό είναι η ακρίβεια, η διαφθορά και η ατιμωρησία».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση απουσία αντίδρασης απέναντι σε μια ενέργεια που χαρακτήρισε προσβολή της Ιστορίας και της Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται απέναντι σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης των δημοκρατικών θεσμών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

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