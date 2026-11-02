Ανδρουλάκης: Υπάρχει ανάγκη για νέο Ελσίνκι

Τα βασικά σημεία της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη νέα εθνική πολιτική παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ανδρουλάκης: Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο Ελσίνκι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε την ανάγκη για μια νέα προοδευτική εθνική στρατηγική και πρότεινε ένα «νέο Ελσίνκι» για τις ευρωτουρκικές σχέσεις με αυτόματες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου.
  • Ασκησε κριτική στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, αμφισβητώντας την επιτυχία των επαφών του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ και επισημαίνοντας την συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα.
  • Τόνισε την ανάγκη εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας και κοινής εξωτερικής πολιτικής ως απάντηση στην αστάθεια που προκαλούν επιλογές των ΗΠΑ.
  • Υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της εθνικής αξιοπρέπειας και της διεθνούς θέσης της χώρας ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής αλλαγής.
  • Η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει θεματικές εκδηλώσεις για την προώθηση της νέας στρατηγικής και την ενίσχυση της κομματικής δράσης σε περιφερειακό επίπεδο.
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Στην ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας προοδευτικής εθνικής στρατηγικής επικεντρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ασκεί κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και να επαναφέρει την πρότασή του για ένα «νέο Ελσίνκι» στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 21 νέων μελών της Επιτροπής, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την ανάγκη πολιτικής αλλαγής με την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας, την εθνική αξιοπρέπεια και την αποτελεσματικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Η επιτυχία του πρωθυπουργού κρίνεται από τα αποτελέσματα

Αναφερόμενος στις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε την κυβερνητική παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.

«Διαβάζω για επιτυχία του πρωθυπουργού. Το καθήκον του έκανε. Η επιτυχία κρίνεται από τα αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο υπογράφηκε και από την ανατολική Λιβύη, παρά τις επαφές που είχαν προηγηθεί με τον στρατάρχη Χαφτάρ.

Όπως ανέφερε, αυτό συνέβη «ύστερα από επτά χρόνια που ο Χαφτάρ αλώνιζε στην Ελλάδα», ενώ υπενθύμισε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωνε το καλοκαίρι πως κλείνουν οι «χαίνουσες πληγές» στις σχέσεις με τη Λιβύη.

Παράλληλα, αμφισβήτησε το κυβερνητικό αφήγημα περί «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Τι σημαίνει ήρεμα νερά; Να μη μπορείς να ολοκληρώσεις ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μέσα στην ΑΟΖ σου; Αυτό δεν συνιστά ήρεμα νερά. Αυτό δείχνει ότι η τουρκική επιθετικότητα συνεχίζεται ακάθεκτη», υπογράμμισε.

Πρόταση για νέο Ελσίνκι και αυτόματες κυρώσεις στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε την πρότασή του για ένα νέο πλαίσιο ευρωτουρκικών σχέσεων, με αναφορά στη Συμφωνία του Ελσίνκι που επιτεύχθηκε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται ένα «νέο Ελσίνκι», το οποίο θα συνδέει την ανανέωση και ενίσχυση της τελωνειακής σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την επιβολή αυτοματοποιημένων κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Για το Κυπριακό, τόνισε ότι παραμένει ένα από τα κορυφαία ζητήματα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Η ΕΕ να είναι πανταχού παρούσα στις διμερείς επαφές. Τα σύνορά μας είναι ευρωτουρκικά», ανέφερε.

Ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα και κριτική στον Τραμπ

Σημαντικό μέρος της τοποθέτησης του Νίκου Ανδρουλάκη αφορούσε τις διεθνείς εξελίξεις και την ανάγκη εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι επιλογές των ΗΠΑ έχουν προκαλέσει αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, ενώ άσκησε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «βάζει σε περιπέτεια την ΕΕ και τους ευρωπαϊκούς λαούς».

«Ένας σοβαρός ευρωπαϊστής δεν μπορεί να μη μιλά για το επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την ενιαία ευρωπαϊκή άμυνα», σημείωσε.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι δεν μπορεί ορισμένα κράτη-μέλη να επωμίζονται υψηλές αμυντικές δαπάνες, την ώρα που άλλα έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν αντίστοιχους πόρους για την υγεία και την παιδεία.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε την ανάγκη ταυτόχρονης προώθησης ενιαίας ευρωπαϊκής άμυνας και κοινής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προειδοποίησε, τέλος, για την υποχώρηση του διεθνούς δικαίου και την αμφισβήτηση των διεθνών οργανισμών που συγκροτήθηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, σημειώνοντας ότι ακόμη και στον δυτικό κόσμο υπάρχουν πλέον ισχυρές δυνάμεις που «θέλουν τον κόσμο ζούγκλα».

Σκανδαλίδης: Νέα προοδευτική εθνική στρατηγική και θεματικές εκδηλώσεις

Από την πλευρά του, ο Κώστας Σκανδαλίδης έθεσε ως βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης την ανάγκη χάραξης μιας νέας εθνικής στρατηγικής, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη διατυπώσει τις θέσεις του και έχει προσδιορίσει τις σύγχρονες «κόκκινες γραμμές» της χώρας.

Όπως εξήγησε, στόχος της συνεδρίασης είναι η ιδεολογική συγκρότηση μιας νέας προοδευτικής εθνικής στρατηγικής.

Παράλληλα, πρότεινε η Επιτροπή Διεύρυνσης να αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στον προγραμματισμό της κομματικής δράσης, μέσα από τη διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων στις περιφέρειες της χώρας, με τη συμμετοχή των μελών της.

Μάλιστα, εισηγήθηκε η επόμενη συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί με τίτλο «Από το κράτος-φέουδο στο κράτος για όλους», μεταφέροντας το βάρος της συζήτησης στη λειτουργία του κράτους και των θεσμών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο η χώρα «να γυρίσει σελίδα», επισημαίνοντας πως η πορεία του ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποδώσει απτά αποτελέσματα.

«Η νίκη μας να είναι νίκη του ελληνικού λαού για ένα σύγχρονο μέλλον με ασφάλεια και προοπτική», ανέφερε, συνδέοντας την πολιτική πρόταση του κόμματος με την ανάγκη ενίσχυσης όλων των συντελεστών ισχύος της χώρας.

Όπως σημείωσε, «εθνική αξιοπρέπεια σημαίνει να ενισχυθούν όλοι οι συντελεστές ισχύος της χώρας», ώστε οι πολίτες να αισθάνονται εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την προοπτική της.

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