Πιερρακάκης: Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά - Οι κανόνες θα τηρούνται

«Το μήνυμα στους servicers είναι ότι οι Κανόνες θα τηρούνται», τόνισε ο υπουργός

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πιερρακάκης: Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά - Οι κανόνες θα τηρούνται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι οι κανόνες για τους servicers θα τηρούνται αυστηρά και τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά με το νέο νομοσχέδιο.
  • Το νομοσχέδιο ενισχύει την προστασία των δανειοληπτών, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που προκαλούσαν ανασφάλεια και αυξάνει τις υποχρεώσεις των διαχειριστών χρέους.
  • Η διάταξη του άρθρου 23 δεν καταργεί τη δικαστική προστασία των δανειοληπτών, ενώ αποσύρθηκε η πρόβλεψη που μετέτρεπε τη διμερή συμφωνία ρύθμισης σε εκτελεστό τίτλο.
  • Ο υπουργός απέρριψε προτάσεις της αντιπολίτευσης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ή να επιτρέψουν αγορές δανείων σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς, επισημαίνοντας κινδύνους για τη σταθερότητα της οικονομίας.
  • Η κυβέρνηση δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών, απορρίπτοντας πολιτικές επιθέσεις και επιμένοντας στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Snapshot powered by AI

«Οι αγωνίες των δανειοληπτών δεν χωρούν σε κανένα πολιτικό σύνθημα. Εμείς για αυτούς του πολίτες νομοθετούμε» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την ομιλία του στην συζήτηση του σχεδίου νόμου για την «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - Προστασία συνεπών οφειλετών - Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων - Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης - Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις», στην Ολομέλεια.

Ο κ. Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι «οι αγωνίες των δανειοληπτών δεν χωρούν σε κανένα πολιτικό σύνθημα και για αυτούς τους ανθρώπους νομοθετούμε σήμερα και απέναντι σε αυτούς είμαστε υπόλογοι». Το μήνυμα που σήμερα στέλνουμε στους servicers είπε ο υπουργός είναι ότι «οι Κανόνες θα τηρούνται, τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά και κάθε παραβίαση θα έχει συνέπειες».

Με το νομοσχέδιο αυτό ανέφερε ο υπουργός «κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία των δανειοληπτών. Ενισχύουμε τα δικαιώματά τους, θωρακίζουμε την θέση τους απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και βάζουμε τέλος σε πρακτικές, οι οποίες επί χρόνια δημιουργούσαν ανασφάλεια, αβεβαιότητα και αίσθημα αδικίας» και πρόσθεσε «σήμερα θέτουμε με πολύ μεγαλύτερη αυστηρότητα το τι οφείλει να κάνει εκείνος ο οποίος διαχιερίζεται το χρέος του δανειολήπτη».

Ο κάθε διαχειριστής, είπε ο κ. Πιερρακάκης, αποκτά υποχρεώσεις «να ενημερώνει πλήρως τον δανειολήποτη, να του προτείνει βιώσιμες λύσεις. Να σέβεται τις συμφωνίες που έχει υπογράψει και όταν παραβιάζει αυτές τις υποχρεώσεις του να υφίσταται τις συνέπειες». Πρόκειται, είπε ο υπουργός, «για μια φιλοσοφία που εκτιμώ ότι καμία πτέρυγα της Βουλής δεν μπορεί να διαφωνήσει μαζί της».

«Με αυτό το νομοσχέδιο κάνουμε δεσμευτικούς του Κανόνες»

«Με αυτό το νομοσχέδιο κάνουμε δεσμευτικούς του Κανόνες», ανέφερε ο υπουργός, καθώς μπαίνει, μεταξύ άλλων, τέλος στις ατελείωτες αναμονές των δανειοληπτών για να λάβουν μια απάντηση από τους διαχειριστές, στην αδιαφάνεια , φρένο στις υπέρογκες προκαταβολές για επαναρυθμίσεις οφειλών, προστατεύεται ο συνεπής δανειολήπτης, ενώ έκανε αναφορές και στις δύο διατάξεις προστασίας των δανειοληπτών που προθέτονται με την υπουργική τροπολογία.

Απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση, ο υπουργός αναρωτήθηκε εάν αυτές οι διατάξεις του νομοσχεδίου μπορεί να ισχυρίζεστε ότι «είναι υπέρ των servicers; Αυτά είναι προνόμια που υποτίθεται ότι τους χαριζόμαστε;» και σημείωσε «εκτιμώ ότι έχετε φτάσει στο σημείο να εγκαλείται την Κυβέρνηση ακόμα και όταν νομοθετεί ακριβώς όσα ισχυρίζεστε ότι διεκδικείτε!», αλλά «μάλλον αυτό που σας ενδιαφέρει να συντηρείται μια καταγγελία, παρά να αναγνωρίζετε μια παρέμβαση της Κυβέρνησης που προστατεύει τους πολίτες».

Οι διατάξεις αυτές, είπε ο κ. Πιερρακάκης έχουν αντίκρισμα στην ζωή χιλιάδων ανθρώπων και κανένα επικοινωνιακό τέχνασμα δεν μπορεί να ακυρώσει την σημασία τους γιατί οι πολίτες θα δουν το αποτέλεσμα με την εφαρμογή του Νόμου» και αντέτεινε «όσο εσείς θα ζητάτε επιχειρήματα για να καταγγέλλετε την Κυβέρνηση, τόσο εμείς θα δημιουργούμε δικαιώματα για τον κάθε δανειολήπτη. Και αυτή είναι μια διαφορά που οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν».

Για το άρθρο 23

Ο υπουργός, σχετικά με το άρθρο 23 του νομοσχέδιου είπε ότι «θα πρέπει να μιλήσουμε με καθαρά λόγια, χωρίς υπεκφυγές. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορούσε τις νέες διμερείς διαδικασίας ρύθμισης, μια διαδικασία η οποία δημιουργείται για να διευκολύνουμε την επίτευξη της συμφωνίας ανάμεσα σε πιστωτή και οφειλέτη, με συγκριμένους κανόνες και προθεσμίες. Η πρόβλεψη για τον εκτελεστό τίτλο αφορούσε στην σύμβαση ρύθμισης, μια συμφωνία στην οποία συμφωνούσαν και τα δύο μέρη. Καμία αρχική δανειακή σύμβαση δεν μετατρεπόταν αυτομάτως σε εκτελεστό τίτλο». Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι «είναι ψευδές ότι ο οφειλέτης, με το άρθρο 23 , θα έχανε την δυνατότητα προσφυγής στην δικαιοσύνη». Ο υπουργός καταλόγισε στην Αντιπολίτευση ότι «έχτισε μια ολόκληρη πολιτική καταγγελία πάνω στην εντύπωση ότι καταργείται η δικαστική προστασία του δανειολήπτη εν συνόλω. Παρουσιάσατε μια συναινετική σύμβαση σαν να ήταν μονομερή απόφαση των servicers και επιχειρήσατε να μετατρέψετε μια συγκριμένη νομική ρύθμιση σε μια γενικευμένη απειλή για κάθε δανειολήπτη. Για αυτό και αποσύραμε το να είναι η διμερής συμφωνία εκτελεστός τίτλος, για να αφαιρεθεί και το τελευταίο σας πρόσχημα και να το χρησιμοποιήσετε ως προπέτασμα καπνού για εξαφανίσετε όλες τις υπόλοιπες θετικές διατάξεις». Θεωρώ ότι οι δικαιολογίες «έχουν τελειώσει», είπε ο υπουργός στην Αντιπολίτευση και ρώτησε ευθέως θα ψηφίσετε αυτές τις διατάξεις προστασίας των δανειοληπτών ή όχι. Γιατί «στα τηλεοπτικά παράθυρα αρκεί πολλές φορές ένα σύνθημα, αλλά στην Βουλή χρειάζεται συγκριμένη θέση. Να πεί το αποδέχεται, τι όχι και γιατί».

Τροπολογία ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

Σχετικά με την τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ «για την κατάργηση της εκτελεστικότητας σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού» ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι η κάθε πρόταση παράγεται αυτοποιημένα και ο κάθε πολίτης μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία και να συμφωνήσει ο ίδιος εάν αποδέχεται την πρόταση. Εμείς, πρόσθεσε, «δεν πρόκειται να υπονομεύσουμε ένα μηχανισμό που δίνει πραγματικές λύσεις στους δανειολήπτες για να εξυπηρετήσουμε πολιτικούς αυτοσχεδιασμούς».

Στην πρόταση της Αντιπολίτευσης, «ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράσει το δάνειο τους την τιμή που το αγόρασε το Funds» ο υπουργός είπε ότι «μπορεί να ακούγεται εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά ας δούμε τις συνέπειες. Γιατί, θα συνεχίσει κάποιος να πληρώνει το δάνειό του, εάν νομίζει ότι εάν θα σταματήσει να πληρώνει αργότερα θα μπορεί να εξαγοράσει το δάνειο σε ένα κλάσμα της αξίας του. Και ποια τράπεζα μετά θα δώσει δάνειο σε μια οικογένεια ή επιχείρηση εάν δεν ξέρει ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν θα τηρηθούν; Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι θεωρητικά, αλλά αφορούν το κόστος δανεισμού, στην πρόσβαση στην χρηματοδότηση». Ανεδαφικές, επίσης, χαρακτήρισε και τις προτάσεις για σύσταση Επιτροπών που θα αποφασίζουν κουρέματα και ποιο όχι, με ποια διαφάνεια και έλεγχο. Υπάρχει ο εξωδικαστικός μηχανισμός με αλγόριθμο και αυτοματοποιημένες διαδικασίες για αξιολόγηση των πραγματικών περιθωρίων».

Ο υπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ Αλέξη Τσίπρα είπε ότι «η ιστορία των servicers, των funds των ηλεκτρικών πλειστηριασμών έχει Νόμους, ημερομηνίες και κυρίως έχουν την προσωπική του υπογραφή» και θύμισε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, κατέθεσε και τα στοιχεία της ΤτΕ για τα δάνεια που πέρασαν στα funds και σχολίασε « ο κ. Τσίπρας μπορεί να αλλάζει την αφήγησή του όσες φορές θέλει, αλλά ένα πράγμα δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα και την Ιστορία. Η Ιστορία δεν ξαναγράφεται και δεν διαγράφεται»

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι «μπορώ να συζητήσω την οποιαδήποτε πρόταση, αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Η σταθερότητα της οικονομίας. Δεν θα τα τινάξουμε όλα στον αέρα γιατί το κάναμε και κόστισε πολύ ακριβά σε αυτούς τους πολίτες που υποσχόμαστε ότι θέλουμε να τον σώσουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος» - Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για ένδειξη βλάβης σε αεροσκάφος

19:47TRAVEL

Ισραήλ: Ανοίγει ξανά το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζοβίτου μετά από τρία χρόνια

19:41ΥΓΕΙΑ

Πότε μια διογκωμένη αμυγδαλή είναι ένδειξη καρκίνου - Ποια συμπτώματα έχουν σημασία

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός των Δημοκρατικών στη Γερουσία: «Ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να τελειώσει»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει πως ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε σχεδιάσει τα πάντα πριν την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι πρώην του

19:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεν - Ολυμπιακός 0-0: «Όρθιος» στη Βρετάνη, συνεχίζει αήττητος

19:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Ανδρουλάκη - Πιερρακάκη για τα funds: «Είστε νεροκουβαλητές τους, το άρθρο 23 θα σας ακολουθεί» – «Μη γίνεστε Λαφαζάνης»

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον φωτογράφο Platon - LIVE

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νικήσαμε τον Τραμπ και στο Ορμούζ και στην Ουάσιγκτον

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν στο Ιράν για την ήττα Τραμπ: Αφίσα με το σύνθημα «Θα τον σκοτώσουμε»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στην Καισαριανή: Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Καυστικό σχόλιο με φωτογραφία Τραμπ για τις εκλογές

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά - Οι κανόνες θα τηρούνται

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Ο Πάπας Λέοντας συναντήθηκε με τον τραγουδιστή Bob Dylan - Είχε χρησιμοποιήσει αντιπολεμικούς του στίχους

18:56ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ εξετάζει την «καρατόμηση» του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικές εκλογές: Οι Δημοκρατικοί ετοιμάζουν σειρά ερευνών κατά του περιβάλλοντος Τραμπ

18:46ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: «25 ημέρες δράσης: Μαζί Σπάμε τη Σιωπή» για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα πρόσοψης πολυκατοικίας

18:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάνατος Μιγκέλ: Η πρώτη αντίδραση του τερματοφύλακα με τον οποίον συγκρούστηκε

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα εκβιασμών: Προθεσμία να απολογηθούν το Σάββατο πήραν οι πέντε συλληφθέντες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες 4 ημέρες

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ανατροπή στο Ελεγκτικό για ΕΑΣ και αναδρομικά - Τι εισηγείται ο γενικός επίτροπος

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

11:04LIFESTYLE

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η έκπληξη της συζύγου του για τα 64α γενέθλιά του στον αέρα

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το διπλό φονικό στις Λιβανάτες: Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο μακελάρης - Γιατί σκότωσε τα ανίψια του

18:27ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θάνατος Μιγκέλ: Η πρώτη αντίδραση του τερματοφύλακα με τον οποίον συγκρούστηκε

18:56ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ εξετάζει την «καρατόμηση» του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

17:36ΚΑΙΡΟΣ

Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Με τι καιρό θα τρέξουν οι δρομείς Σάββατο και Κυριακή

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα πρόσοψης πολυκατοικίας

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατέρρευσε μπροστά σε όλους στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει πως ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε σχεδιάσει τα πάντα πριν την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι πρώην του

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Στο τραπέζι η μείωση της ΕΑΣ - Ποιοι συνταξιούχοι θα κερδίσουν έως 671 ευρώ τον χρόνο

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: 14χρονη με αυτισμό βιάστηκε σε τρένο από δύο Αφγανούς ενώ οι επιβάτες «κοιτούσαν τα κινητά τους»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρό «χαστούκι» της Κομισιόν σε Τουρκία για τουρκολιβυκό μνημόνιο, καλώδιο, casus belli, Κυπριακό

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ