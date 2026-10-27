Προστασία συνεπών οφειλετών - Αλλαγές σε ιδιωτικό χρέος, crypto και χρηματοπιστωτική αγορά

Snapshot Κατατέθηκε νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους, την εποπτεία servicers και την προστασία συνεπών οφειλετών.

Το νομοσχέδιο εισάγει φορολογία 10% στα κρυπτοστοιχεία και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κεφαλαιαγορά, τράπεζες, αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρονικές πληρωμές.

Ενισχύεται το πλαίσιο διαφάνειας, εποπτείας και κυρώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με δημοσιοποίηση των κυρώσεων.

Προβλέπεται αυτοτελής, τυποποιημένη και χρονικά οριοθετημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών για τη διευκόλυνση των οφειλετών.

Διευρύνονται οι δυνατότητες τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορολογική διοίκηση και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Snapshot powered by AI

Την ερχόμενη Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, αρχίζει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που θέτει νέο πλαίσιο για servicers και προστασία οφειλετών, προβλέπει φορολογία crypto με 10% και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κεφαλαιαγορά, τράπεζες, αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή έχει τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις - Προστασία συνεπών οφειλετών - Φορολογική μεταχείριση και εποπτεία κρυπτοστοιχείων - Λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης - Ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς καθώς και της διαχείρισης κινδύνων και της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος - Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1619, (ΕΕ) 2024/2994, (ΕΕ) 2024/927, (ΕΕ) 2023/2864, (ΕΕ) 2024/2811 και (ΕΕ) 2024/1640 - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - Συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του κατατεθέντος νομοσχεδίου, σκοπός του είναι η βιώσιμη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των διαχειριστών πιστώσεων και των διαχειριστών απαιτήσεων κατά τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, η ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και κυρώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιοποίησης των κυρώσεων, η ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, η διασφάλιση της πλήρους και έγκαιρης πληροφόρησής τους για την οφειλή τους, η διευκόλυνση της ρύθμισης ή της οριστικής διευθέτησης των οφειλών με θέσπιση αυτοτελούς, τυποποιημένης και χρονικά οριοθετημένης διαδικασίας διμερούς ρύθμισης οφειλών και η διευκόλυνση των οφειλετών στην εξυπηρέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μέσω της διεύρυνσης των δυνατοτήτων τμηματικής καταβολής τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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