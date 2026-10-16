Πληθωρισμός: Αύξηση στο 3,8% στην Ευρωζώνη - Στο 5,1% διαμορφώθηκε στην Ελλάδα

Snapshot Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο του 2026 από 2,2% τον Σεπτέμβριο του 2025.

Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο, με μηνιαία αύξηση 1,9%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία (1%), ενώ τα υψηλότερα στη Ρουμανία (6,5%), Λιθουανία (6,1%) και Βουλγαρία (5,6%).

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε 23 κράτη-μέλη της ΕΕ, παρέμεινε αμετάβλητος σε 3 και μειώθηκε σε 1.

Η ενέργεια ήταν ο βασικός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά (1,71 ποσοστιαίες μονάδες) στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο. Snapshot powered by AI

Ετήσια αύξηση του πληθωρισμού κατά 1,6% καταγράφηκε στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2026, με την τιμή να διαμορφώνεται στο 3,8%.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 2,2%, ενώ τον περασμένο Αύγουστο στο 3,2%.

Αντίστοιχη αύξηση καταγράφηκε και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,2% τον Αύγουστο και 2,6% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Στην Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ο ετήσιος ρυθμός 5,1%, με μηνιαία αύξηση κατά 1,9%, ελαφρώς υψηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση (1,8%), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία.

Οι χώρες με τον υψηλότερο και τον χαμηλότερο πληθωρισμό

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Σουηδία (1%), στην Ουγγαρία και στη Δανία 2,1%.

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (6,5%), στη Λιθουανία (6,1%) και στη Βουλγαρία (5,6%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε μόλις ένα κράτος-μέλος, παρέμεινε αμετάβλητος σε τρία και αυξήθηκε σε 23, αποτυπώνοντας τη γενικευμένη ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενέργεια βασικός παράγοντας ενίσχυσης του πληθωρισμού

Η ενέργεια είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο, προσθέτοντας 1,71 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολούθησαν οι υπηρεσίες, με συμβολή 1,52 ποσοστιαίων μονάδων, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,29 ποσοστιαίες μονάδες και η κατηγορία τροφίμων, αλκοόλ και καπνού με 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης