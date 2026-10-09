ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Ενέργεια και καύσιμα ωθούν τις ανατιμήσεις

Snapshot Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2026 αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, έναντι 1,9% τον Σεπτέμβριο 2025.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 2,1% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην ενέργεια, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 55,2% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%.

Αύξηση τιμών σημειώθηκε επίσης σε ένδυση και υπόδηση (+28,5%), ξενοδοχεία και εστίαση (+29,8%), και μεταφορές (+2%).

Στα είδη διατροφής υπήρξαν μειώσεις τιμών (-0,4%) αλλά και σημαντικές αυξήσεις σε προϊόντα όπως το μοσχάρι (+12,3%) και τα ψάρια αλίπαστα (+11,5%). Snapshot powered by AI

Αύξηση 2,1% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας σε ποσοστό 5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 προέκυψε αύξηση 5% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026 παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024.

Αύξηση κατά 2,1% από τον Αυγουστο

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 2,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2026,προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

1,1% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

28,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις

2,0% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα.

0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

0,2% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

2,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας

0,4% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1,0% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία ταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας

Από τη μείωση των δεικτών κατά:

0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ρύζι, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, γάλα νωπό πλήρες, γιαούρτι, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας.

Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, χοιρινό, λαχανικά (γενικά), παγωτά.

Ειδικότερα, σε ένα έτος καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής ανατιμήσεις:

Φυσικό αέριο (55,2%),

Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%),

Πετρέλαιο κίνησης (38,8%),

Βενζίνη (22,5%),

Ηλεκτρισμός (15%),

Στερεά καύσιμα (7%)

Επίσης, σε: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (3,5%), Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά (2,6%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (22%), Ενοίκια κατοικιών (5,9%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (5,3%), Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,7%), Πακέτο διακοπών (6,5%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (5,7%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (29,8%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%). Στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (2%), Μοσχάρι (12,3%), Χοιρινό (4,4%), Αρνί και κατσίκι (9,7%), Πουλερικά (1,5%), Ψάρια αλίπαστα (11,5%), Τυριά (1,2%) και Αυγά (6,6%).

Διαβάστε επίσης