ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Ενέργεια και καύσιμα ωθούν τις ανατιμήσεις

Σε ετήσια καταγραφή, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις τιμές ενέργειας

Ελένη Ευστρατίου

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Ενέργεια και καύσιμα ωθούν τις ανατιμήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο 2026 αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, έναντι 1,9% τον Σεπτέμβριο 2025.
  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε 2,1% τον Σεπτέμβριο 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026.
  • Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην ενέργεια, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 55,2% και το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%.
  • Αύξηση τιμών σημειώθηκε επίσης σε ένδυση και υπόδηση (+28,5%), ξενοδοχεία και εστίαση (+29,8%), και μεταφορές (+2%).
  • Στα είδη διατροφής υπήρξαν μειώσεις τιμών (-0,4%) αλλά και σημαντικές αυξήσεις σε προϊόντα όπως το μοσχάρι (+12,3%) και τα ψάρια αλίπαστα (+11,5%).
Snapshot powered by AI

Αύξηση 2,1% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας σε ποσοστό 5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025 προέκυψε αύξηση 5% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2026 παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 0,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2025 – Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,6%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024.

Αύξηση κατά 2,1% από τον Αυγουστο

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 2,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2026,προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

1,1% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

28,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις

2,0% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα.

0,6% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις θερινές εκπτώσεις. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

0,2% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

2,0% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη). Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,2% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας

0,4% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1,0% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία ταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας

Από τη μείωση των δεικτών κατά:

0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ρύζι, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, γάλα νωπό πλήρες, γιαούρτι, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας.

Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, χοιρινό, λαχανικά (γενικά), παγωτά.

plithwrismos.png

Ειδικότερα, σε ένα έτος καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής ανατιμήσεις:

  • Φυσικό αέριο (55,2%),
  • Πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%),
  • Πετρέλαιο κίνησης (38,8%),
  • Βενζίνη (22,5%),
  • Ηλεκτρισμός (15%),
  • Στερεά καύσιμα (7%)

Επίσης, σε: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (3,5%), Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά (2,6%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (22%), Ενοίκια κατοικιών (5,9%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (5,3%), Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι (5,7%), Πακέτο διακοπών (6,5%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία- κυλικεία (5,7%), Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (29,8%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%). Στα είδη διατροφής, ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε: Ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας (2%), Μοσχάρι (12,3%), Χοιρινό (4,4%), Αρνί και κατσίκι (9,7%), Πουλερικά (1,5%), Ψάρια αλίπαστα (11,5%), Τυριά (1,2%) και Αυγά (6,6%).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισραηλινός αγνοούμενος που αναζητούνταν εδώ και 3 εβδομάδες

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τρομακτικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς αναβάτες μοτοσυκλέτας στη Θηβών

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε δύο φανάρια στη Μεσογείων

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε από κρουαζιερόπλοιο - Σε εξέλιξη έρευνες του Λιμενικού

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής Τροχαίας στο Newsbomb: «Με 30 χλμ./ώρα τραυματισμός, με 80 χλμ./ώρα θανάσιμος τραυματισμός και με 120 χλμ./ώρα ακαριαίος θάνατος»

13:20LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Η γυναίκα πλέον είναι ένα άψυχο πράγμα που ψάχνει ένα πορτοφόλι»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κατέρρευσαν τμήματα από ταράτσα και μπαλκόνι πολυκατοικίας μέσα στη νύχτα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ειρήνης 2026: Ποια είναι η διακεκριμένη Νοτιοαφρικανή νομικός Ναβανέθεμ «Νάβι» Πιλάι - Η αντίδραση της όταν έμαθε ότι έλαβε το βραβείο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση της Motor Oil για το ατύχημα: «Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

13:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Ενέργεια και καύσιμα ωθούν τις ανατιμήσεις

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής Τροχαίας για λεωφόρο Θηβών: «Η μοτοσικλέτα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα - Φορούσαν κράνη»

12:39ANNOUNCEMENTS

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποκρούει πέναλτι στο Allwyn Game Time

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα μπροστά σε 5χρονο παιδί στην Νέα Υόρκη

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Γάλα μακράς διάρκειας: Γιατί αλλάζουν οι κανόνες αποθήκευσης μόλις το ανοίξετε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Υπάρχουν τραυματίες

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 61χρονος κτηνοτρόφος μέσα στο ποιμνιοστάσιό του

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο με το όπλο του

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Σκουλός και επίσημα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιώς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Πότε έρχονται τα πρώτα χιόνια

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Υπάρχουν τραυματίες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το τρομακτικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς αναβάτες μοτοσυκλέτας στη Θηβών

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Καμπούρης: Πλούσια ζωή αλλά στην εφορία «ψίχουλα» - «Πάω να πάρω 10 χιλιαρικάκια και έρχομαι μανάρι»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα σε υπηρεσιακό λεωφορείο με το όπλο του

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές χρημάτων θεωρούνται εισόδημα

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Διαψεύδει ο Θεοδωρόπουλος τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ηθοποιός σε τροχαίο μπροστά στη σύζυγό του και το παιδί του - Η στιγμή που αυτοκίνητο περνά στο αντίθετο ρεύμα - Βίντεο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής Τροχαίας για λεωφόρο Θηβών: «Η μοτοσικλέτα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα - Φορούσαν κράνη»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση της Motor Oil για το ατύχημα: «Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα στη Θηβών: Η στιγμή της πρόσκρουσης της μοτοσικλέτας στην κολώνα

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δημήτρης Σκουλός και επίσημα υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Β΄ Πειραιώς

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισραηλινός αγνοούμενος που αναζητούνταν εδώ και 3 εβδομάδες

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος: Οδηγός λεωφορείου έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε δύο φανάρια στη Μεσογείων

09:59LIFESTYLE

Πενέλοπε Κρουζ: Με γραβάτα και μπερέ ξεχώρισε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννης Λώλος σε ηλικία 58 ετών

10:41ΚΟΣΜΟΣ

«Μου έκλεισε το μάτι, πριν μου κόψει το πόδι»: Σέρφερ περιγράφει την σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε από καρχαρία στην Αυστραλία

06:54LIFESTYLE

Οι σειρές που έρχονται και φιλοδοξούν να αλλάξουν το παιχνίδι της τηλεθέασης

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Γιαννακόπουλου σε Αγγελόπουλους: «Ξεπεράσατε κάθε ανθρώπινο όριο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ