ΕΚΤ: Διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της – Σταθερός ο πληθωρισμός

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια στα επίπεδα 2,50%, 2,65% και 2,90%.

Ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός παρά τις αυξημένες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση.

Η αύξηση των τιμών ενέργειας ενέχει κινδύνους για μελλοντική αύξηση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης.

Οι μισθοί δεν έχουν παρουσιάσει σημαντική αντίδραση έως τώρα στην τρέχουσα φάση.

Η ΕΚΤ δεσμεύεται στη νομισματική πολιτική με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα. Snapshot powered by AI

Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.

Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας θέτει σοβαρούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές ανάπτυξης. Συγκεκριμένα η ενεργειακή κρίση και οι έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους κλάδους που οδηγεί σε αύξηση τιμές άλλων προϊόντων είναι πιθανό να αυξήσουν μελλοντικά τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Ωστόσο μέχρι στιγμής ο πληθωρισμός έχει παραμείνει τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

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