ΕΚΤ: Διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της – Σταθερός ο πληθωρισμός

Παρά τις πιέσεις των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΕΚΤ: Διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της – Σταθερός ο πληθωρισμός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά της επιτόκια στα επίπεδα 2,50%, 2,65% και 2,90%.
  • Ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός παρά τις αυξημένες πιέσεις από την ενεργειακή κρίση.
  • Η αύξηση των τιμών ενέργειας ενέχει κινδύνους για μελλοντική αύξηση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης.
  • Οι μισθοί δεν έχουν παρουσιάσει σημαντική αντίδραση έως τώρα στην τρέχουσα φάση.
  • Η ΕΚΤ δεσμεύεται στη νομισματική πολιτική με στόχο τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα.
Snapshot powered by AI

Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σταθερός, παρά τις πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,50%, 2,65% και 2,90% αντιστοίχως.

Η αύξηση στις τιμές της ενέργειας θέτει σοβαρούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και τις προοπτικές ανάπτυξης. Συγκεκριμένα η ενεργειακή κρίση και οι έμμεσες και δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλους κλάδους που οδηγεί σε αύξηση τιμές άλλων προϊόντων είναι πιθανό να αυξήσουν μελλοντικά τον πληθωρισμό και να επιβραδύνουν την ανάπτυξη.

Ωστόσο μέχρι στιγμής ο πληθωρισμός έχει παραμείνει τώρα σε γενικές γραμμές σταθερός και οι μισθοί δεν δείχνουν ουσιώδη αντίδραση σε αυτήν τη φάση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Γκράβα: Το άνοιγμα των σχολικών μονάδων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου πρότεινε ο Δούκας

16:53ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πρωτοπορεί με το επιτυχημένο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες για ζώα συντροφιάς»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Οι «καμινάδες των νεραϊδών»: Η ιστορία πίσω από τους μυστηριώδεις πέτρινους πύργους της Καππαδοκίας

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέο χάος στη Βουλή της Αλβανίας: Βουλευτές άναψαν καπνογόνα και διέκοψαν συνεδρίαση - Δείτε βίντεο

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το απόγευμα η απολογία του «Mr Χωριάτικο» – Τρεις προφυλακίσεις

16:30ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 34 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο

16:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»: Τρεις Έλληνες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία διηγούνται όσα έζησαν

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο θρίλερ στο Μονακό: Το μέλος της βασιλικής οικογένειας έπεσε από 12 μέτρα - Συνελήφθη Ουκρανός, το σκάνδαλο των κρυπτονομισμάτων

15:55WHAT THE FACT

Η σκοτεινή πλευρά της AI: Οι πιο προσωπικές σου συνομιλίες με τα chatbot μπορεί να καταλήξουν σε λάθος χέρια

15:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της – Σταθερός ο πληθωρισμός

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Πρόσκληση στα κράτη-μέλη για δάνεια 21,3 δισ. ευρώ μέσω του SAFE για αμυντικές επενδύσεις 

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

15:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στο Ελληνικό Κράτος

15:30WHAT THE FACT

Γιατί ένα τρένο δεν μπορεί να σταματήσει αμέσως: Η απόσταση που χρειάζεται για να φρενάρει

15:29LIFESTYLE

Σαββατοκύριακο από τις 5: Ανεβάζει στροφές η εκπομπή του ΕΡΤnews στην τηλεθέαση

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Λαγκάρντ: Παραιτήθηκε από την ΕΚΤ για να επιστρέψει στην γαλλική πολιτική σκηνή πριν τις εκλογές - «Δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Κροκόδειλος αρπάζει 24χρονη μπροστά στον αρραβωνιαστικό της, 7 μέρες πριν από τον γάμο

15:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πώς περιγράφεται το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS σε μόλις τρεις λέξεις;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:34ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται γνωστές πουτίγκες πρωτεΐνης αφού βρέθηκαν θραύσματα γυαλιού - Η απάντηση της εταιρείας

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Super El Niño: Αποκαλυπτικός χάρτης δείχνει πού θα πεθάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι από καταστροφές

13:47ΕΘΝΙΚΑ

«Ήταν το όνειρό μου να γίνω πιλότος, έχει πολλές απαιτήσεις και ώρες δουλειάς»: Ο πιλότος της ομάδας ΖΕΥΣ, Χρήστος-Πάρις Χαρίτος μιλά στο Newsbomb

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Απόλυτο θρίλερ στο Μονακό: Το μέλος της βασιλικής οικογένειας έπεσε από 12 μέτρα - Συνελήφθη Ουκρανός, το σκάνδαλο των κρυπτονομισμάτων

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Καππαδοκία: Κατέρρευσε η «Καμινάδα της Νεράιδας» - Δύο νεκροί

16:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξαφνικά, ο χρόνος σταμάτησε»: Τρεις Έλληνες που επέβαιναν σε ένα από τα τρένα που συγκρούστηκαν στην Ισπανία διηγούνται όσα έζησαν

14:37ΚΟΣΜΟΣ

«Το τρένο δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω, γι’ αυτό έχω σταματήσει» - Η προειδοποίηση της μηχανοδηγού Iryo 5 λεπτά πριν εμβολιστεί από το AVE

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Άνοιξε η πλατφόρμα για επιδότηση έως 36.000 ευρώ - Πότε λήγουν οι αιτήσεις

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE Ο Μητσοτάκης κατήγγειλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το τουρκολιβυκό μνημόνιο

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Πλάτωνος: Κατάρρευση κτηρίου - Επιχειρούν διασώστες

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση τoυ ECMWF για τον Δεκέμβριο και την Ελλάδα - Έκπληξη με τις θερμοκρασίες

14:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί»: Αδιανόητη καταγγελία για το Basket Gate

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «δείχνει» 71% αναστροφή του πολικού στρόβιλου - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 13,4 μονάδων για ΝΔ, μάχη ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση και Βουλή 10 κομμάτων

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Τι είπε ο Δένδιας στον πρώην πρεσβευτή της Γερμανίας που έγινε υφυπουργός Άμυνας

11:23WHAT THE FACT

Γυναίκα πέθανε αφού το ChatGPT τη συμβούλεψε να αλλάξει τη δόση του φαρμάκου της

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Λίβερπουλ: Το μυστήριο των υπόγειων σηράγγων που έμειναν κρυμμένες για αιώνες και η θεωρία που δίνει απαντήσεις

21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ