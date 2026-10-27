Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Αμετάβλητο στο 2,5% διατηρεί το βασικό επιτόκιο καταθέσεων

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5% στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου.

Οι αγορές προβλέπουν δύο έως τρεις αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο δωδεκάμηνο, με πιθανή τελική αύξηση στο 2,75% τον Δεκέμβριο.

Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων αυξάνει το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, περιορίζοντας τη ζήτηση στην κεφαλαιαγορά.

Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε οριακά στο 2,5%, ενώ αναμένεται περαιτέρω άνοδος λόγω του υψηλότερου ενεργειακού κόστους που δεν μπορούν να απορροφήσουν οι επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη συνεχίζεται με χαμηλότερο ρυθμό και η αντίδραση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ προβλέπεται ηπιότερη σε σχέση με την περίοδο 2021-2022. Snapshot powered by AI

Σταθερό στο 2,5% αναμένεται να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στη συνεδρίαση της Πέμπτης 29/10.

Μετά από δύο αυξήσεις κατά 50 μονάδες τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, λόγω εκτίναξης στις τιμές ενέργειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την υπέρβαση του 2% στον πληθωρισμό, η ΕΚΤ δεν αναμένεται να ανεβάσει το ποσοστό των επιτοκίων μέχρι τουλάχιστον τον Δεκέμβριο.

Οι αγορές χρήματος δεν αναμένουν μεταβολή του επιτοκίου της ΕΚΤ την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά προεξοφλούν δύο έως τρεις ακόμη αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προβλέπει τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση εντός του 2026.

Η ένταση των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, που έχει αυξήσει σημαντικά τις αποδόσεις τους και στην Ευρώπη, μπορεί να περιορίσει την ανάγκη για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, καθώς συμβάλλει στη μείωση της ζήτησης. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg αναμένουν μία τελική αύξηση του επιτοκίου στο 2,75% τον Δεκέμβριο.

Οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων ανεβάζουν το κόστος δανεισμού για τις μεγάλες επιχειρήσεις, περιορίζοντας την προσφυγή τους στην κεφαλαιαγορά για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, ενώ αυξάνουν και το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων.

Αναμένεται επιπλέον αύξηση στον πληθωρισμό

Μέχρι στιγμής, οι αυξημένες τιμές της ενέργειας έχουν διαχυθεί σε περιορισμένο βαθμό στις τιμές άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονταν με ετήσιο ρυθμό 18,9% τον περασμένο μήνα, έναντι μείωσής τους κατά 3,1% τον Φεβρουάριο, ενώ οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,5%, έναντι αύξησης 3,3%, αντίστοιχα. Ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, αυξήθηκε οριακά στο 2,5%, από 2,4% την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, σταδιακά αναμένεται να σημειωθεί μεγαλύτερη αύξηση και στον δομικό πληθωρισμό, καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να απορροφούν το υψηλότερο ενεργειακό κόστος. Συνολικά, πάντως, η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκεται σήμερα σε διαφορετική φάση από ό,τι το 2021-2022, όταν οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες κατά την περίοδο της πανδημίας και, στη συνέχεια, το ενεργειακό σοκ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία συνδυάστηκαν με την αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων.

Η υψηλή ρευστότητα των νοικοκυριών, λόγω των αποταμιεύσεων κατά την περίοδο της πανδημίας και των κυβερνητικών μέτρων στήριξης, συνέβαλε επίσης στην εκτίναξη του πληθωρισμού σε διψήφια επίπεδα. Σήμερα, αντίθετα, η ζήτηση στην οικονομία είναι πολύ πιο περιορισμένη, γεγονός που συγκρατεί τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Ηπιότερη αντίδραση σε σχέση με την πανδημία

Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη συνεχίζεται, αλλά με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό, της τάξης του 1,2% (το β΄ τρίμηνο του 2026), και βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στις επενδύσεις των επιχειρήσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και στις εξαγωγές προϊόντων που σχετίζονται με αυτήν. Στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας συμβάλλει και η πράσινη μετάβαση, καθώς περιορίζεται ο αντίκτυπος των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά συνέπεια, το νέο πληθωριστικό κύμα αναμένεται να είναι σημαντικά ηπιότερο από εκείνο της περιόδου 2021-2022 και, αντίστοιχα, ηπιότερη εκτιμάται ότι θα είναι και η αντίδραση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, όπως έχει επισημάνει ο επικεφαλής οικονομολόγος της, Φίλιπ Λέιν.

«Ανθεκτική η ανάπτυξη»

Σε ομιλία του στις αρχές Οκτωβρίου, ο κ. Λέιν ανέφερε ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου δεν υποδηλώνουν μια ευρεία και μόνιμη αύξηση του δομικού πληθωρισμού. Παράλληλα, τόνισε ότι η αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων ομολόγων θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα περιορίσει τη μετακύλιση του υψηλότερου κόστους ενέργειας περισσότερο από ό,τι ανέμενε η ΕΚΤ τον περασμένο μήνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα τέλη του περασμένου μήνα ότι «αν και η ανάπτυξη είναι ανθεκτική, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια αυξήθηκαν σημαντικά μετά την τελευταία μας συνεδρίαση, κάτι που θα επιβραδύνει την ανάπτυξη και θα περιορίσει τη μετακύλιση (του ενεργειακού κόστους) περισσότερο από ό,τι αναμενόταν στις προβλέψεις μας του Σεπτεμβρίου».

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