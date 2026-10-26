Πριν από την Black Friday το τέλος των 2 ευρώ για δέματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θα προστεθεί στο τέλος των τριών ευρώ που ήδη επιβάλλει η ΕΕ στα μικρά δέματα

Μάνος Χατζηγιάννης

Πριν από την Black Friday το τέλος των 2 ευρώ για δέματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Από την 1η Νοεμβρίου, η ΕΕ θα επιβάλει τέλος διαχείρισης δύο ευρώ σε κάθε είδος αντικειμένου σε δέματα από χώρες εκτός ΕΕ, επιπλέον του ήδη υπάρχοντος δασμού των τριών ευρώ στα μικρά δέματα.
  • Το νέο τέλος στοχεύει στη μείωση της εισροής προϊόντων από την Κίνα και στην αποζημίωση του αυξημένου κόστους διαχείρισης των τελωνειακών αρχών.
  • Οι καταναλωτές δεν θα καταβάλλουν άμεσα το τέλος, αλλά οι πωλητές και πλατφόρμες μπορούν να μετακυλίσουν το κόστος στις τιμές των προϊόντων.
  • Από τον Ιούλιο, ο δασμός των τριών ευρώ μείωσε τις εισαγωγές μικρών δεμάτων κατά περίπου 64%, αν και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συνεχίζεται.
  • Το τέλος διαχείρισης είναι μόνιμο και θα επανεξετάζεται κάθε δύο χρόνια, ενώ ο δασμός των τριών ευρώ για μικρά δέματα θα ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2028.
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Η ΕΕ θα επιβάλει τέλος διαχείρισης ύψους δύο ευρώ (2,25 δολάρια) στα δέματα που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης των 27 κρατών-μελών, από την 1η Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εισροή δεμάτων από την Κίνα.

Το νέο τέλος —το οποίο θα τεθεί σε ισχύ λίγες εβδομάδες πριν από την «Μαύρη Παρασκευή», την «Κυβερνητική Δευτέρα» και την περίοδο των Χριστουγέννων, που χαρακτηρίζονται από έντονη αγοραστική κίνηση— θα προστεθεί στο τέλος των τριών ευρώ που ήδη επιβάλλει η ΕΕ στα μικρά δέματα

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει, από την 1η Νοεμβρίου, τέλος διαχείρισης ύψους δύο ευρώ (2,25 δολάρια) στα δέματα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κρατών-μελών, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εισροή προϊόντων από την Κίνα.

Πώς θα λειτουργεί;

Το τέλος θα ισχύει για κάθε είδος αντικειμένου σε ένα δέμα που αποστέλλεται απευθείας στους καταναλωτές από χώρες εκτός ΕΕ, ανεξάρτητα από την αξία του δέματος. Για παράδειγμα, αν σε ένα δέμα υπάρχουν 10 μπλουζάκια, το τέλος διαχείρισης θα είναι δύο ευρώ. Αν όμως ένα δέμα περιέχει δύο καπέλα και 10 μπλουζάκια, το τέλος θα είναι τέσσερα ευρώ.

Το τέλος διαχείρισης προστίθεται στον δασμό των τριών ευρώ που επιβλήθηκε τον Ιούλιο στα μικρά δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ.

Ωστόσο, η ΕΕ επιμένει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δεν θα πληρώσουν το τέλος διαχείρισης.Οι διαδικτυακές αγορές, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών πλατφορμών όπως η Amazon και κινεζικών λιανοπωλητών όπως η AliExpress και η Temu, καθώς και οι πωλητές και άλλοι μεσάζοντες, πρέπει να καταβάλουν το νέο τέλος.

Ωστόσο, οι πλατφόρμες και οι πωλητές μπορούν να αυξήσουν τις τιμές τους, μετακυλίοντας έτσι το υψηλότερο κόστος στον καταναλωτή.

Γιατί εισάγει η ΕΕ το τέλος;

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πέρυσι εισήλθαν στην ΕΕ σχεδόν έξι δισεκατομμύρια μικρά δέματα. Περίπου το 93% των φθηνών δεμάτων που έφτασαν στην Ευρώπη προήλθε από την Κίνα, συνήθως μέσω δημοφιλών ασιατικών πλατφορμών όπως το AliExpress και το Temu.

Οι Βρυξέλλες αναφέρουν ότι αυτό ασκεί αυξανόμενη πίεση στις τελωνειακές αρχές για τη διαχείριση αυτής της εισροής, αυξάνοντας έτσι και το κόστος τους.

Το τέλος διαχείρισης θα αποζημιώσει τις προσπάθειές τους.Από τότε που η ΕΕ επέβαλε τον δασμό των τριών ευρώ στα μικρά δέματα τον Ιούλιο, οι εισαγωγές έχουν μειωθεί κατά περίπου 64% — αν και οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Η Ευρώπη έχει επίσης εκφράσει ανησυχία για «μη ασφαλή» προϊόντα εκτός ΕΕ, όπως παιχνίδια που παραβιάζουν τους κανόνες και φτάνουν στην Ένωση μέσω κινεζικών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τι θα ακολουθήσει;

Το τέλος διαχείρισης των δύο ευρώ είναι μόνιμο, αλλά ο δασμός των τριών ευρώ για τα δέματα χαμηλής αξίας αποτελεί προσωρινό μέτρο που θα ισχύει έως την 1η Ιουλίου 2028.Από την ημερομηνία αυτή και μετά, θα ισχύουν οι τυπικοί, ειδικοί για κάθε προϊόν τελωνειακοί δασμοί.

Η ΕΕ θα πρέπει να αξιολογεί το ύψος του τέλους διαχείρισης κάθε δύο χρόνια, προκειμένου να διασφαλίζει ότι παραμένει ανάλογο με το κόστος των τελωνειακών εργασιών στην Ένωση.

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