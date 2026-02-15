Φθηνά δέματα από Κίνα: «Καπέλο» 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος

Αλλάζουν τα δεδομένα στις ηλεκτρονικές αγορές από την 1η Ιουλίου, καθώς οι παραγγελίες αξίας έως 150 ευρώ από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβαρύνονται με σταθερό τέλος 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος.

Η επιβάρυνση δεν αφορά το σύνολο του πακέτου, αλλά κάθε ομοειδές προϊόν ξεχωριστά. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια παραγγελία περιλαμβάνει διαφορετικά είδη, όπως ρούχα και αξεσουάρ, το τέλος των 3 ευρώ επιβάλλεται ξεχωριστά σε κάθε κατηγορία, αυξάνοντας το τελικό κόστος.

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αγορών δεν υπερβαίνει το όριο των 150 ευρώ, η νέα ρύθμιση ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες. Οι οικονομικές αγορές από τρίτες χώρες φαίνεται πως εισέρχονται σε νέα εποχή.

