Temu και Shein: Πότε κλείνει το «παράθυρο» των αφορολόγητων δεμάτων - Τι αλλάζει για τον καταναλωτή

Από τις αρχές του 2026 τίθεται τέλος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τελωνειακή απαλλαγή για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, έπειτα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN). Αυτό σημαίνει ότι όλα τα πακέτα που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες θα υπόκεινται πλέον σε κανονικούς τελωνειακούς δασμούς και στα προβλεπόμενα τέλη διαχείρισης.

Το μέτρο στηρίζεται σθεναρά από την Ελλάδα και τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς θεωρείται αναγκαίο για την προστασία των εγχώριων εσόδων, την εξυγίανση του ανταγωνισμού και την ασφάλεια των προϊόντων. Η Ελλάδα, ως πύλη εισόδου κινεζικών προϊόντων, πρωτοστάτησε στην επίσπευση του μέτρου, θέλοντας να βάλει τέλος στις στρεβλώσεις που επέτρεπαν σε ξένες πλατφόρμες να εκμεταλλεύονται το όριο των 150 ευρώ για υποκοστολογήσεις και αποφυγή δασμών.

Πλήγμα για Temu και Shein

Η κατάργηση της απαλλαγής πλήττει ευθέως το επιχειρηματικό μοντέλο πλατφορμών όπως οι Temu, Shein, Bangood και Trendyol, οι οποίες βασίζονταν σε υπερβολικά χαμηλές τιμές (ultra low price) και δωρεάν αποστολές. Από τους επόμενους μήνες, οι αγορές αυτές θα επιβαρυνθούν με δασμούς και τέλη, γεγονός που περιορίζει το πλεονέκτημα στην τελική τιμή έναντι των Ευρωπαίων λιανεμπόρων. Για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά e-shops, οι όροι του παιχνιδιού γίνονται πιο ισότιμοι, καθώς τα άμεσα εισαγόμενα φθηνά πακέτα δεν θα διαφεύγουν των τελωνειακών υποχρεώσεων.

Τα οφέλη και οι προκλήσεις της αλλαγής

Στα θετικά της απόφασης καταγράφονται η μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού, η αύξηση των δημοσίων εσόδων, η αποτροπή αποστολής ακατάλληλων προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη από την αποθάρρυνση της υπερκατανάλωσης αμφίβολης ποιότητας.

Ωστόσο, υπάρχουν και κίνδυνοι. Στα «κατά» περιλαμβάνονται η πιθανή αύξηση των τελικών τιμών στα «πολύ φθηνά» προϊόντα, η επιβάρυνση των χαμηλότερων εισοδημάτων που αναζητούν χαμηλές τιμές, ο κίνδυνος καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας στα τελωνεία, καθώς και η ανάγκη για προσεκτικό σχεδιασμό στην επιβολή του «τέλους διαχείρισης» ανά πακέτο. Η μετάβαση απαιτεί άμεση προσαρμογή και αναβάθμιση των τελωνειακών πληροφοριακών συστημάτων για να αποφευχθούν προβλήματα στις διεκπεραιώσεις.

