Booking: Στο στόχαστρο της Κομισιόν για phising, ψευδείς καταχωρήσεις ξενοδοχείων

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τη Booking.com σχετικά με την πιθανή παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες λόγω ψευδών καταχωρίσεων και απάτης τύπου phishing.

Η έρευνα θα εξετάσει ψευδείς αγγελίες, απάτες πλαστοπροσωπίας, μη συμμορφούμενες προσφορές διαμονής και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων από την Booking.com.

Θα διερευνηθούν επίσης οι απάτες phishing που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα κρατήσεων και η διαφάνεια των πληρωμένων προωθημένων καταχωρίσεων.

Σύμφωνα με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα έως το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Η Booking.com δηλώνει συνεργασία με την Επιτροπή και δέσμευση για την προστασία των χρηστών και την καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης. Snapshot powered by AI

Έρευνα για την Booking.com ξεκίνησε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο ιστότοπος διαδικτυακών κρατήσεων ξενοδοχείων έχει παραβιάσει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας θα διερευνήσουν εάν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την εξάλειψη των ψευδών καταχωρίσεων και των απάτων τύπου phishing, προκειμένου να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από προκαταρκτική εξέταση αφού η Επιτροπή ανέλυσε τις εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου που υπέβαλε η Booking.com φέτος και τα τρία προηγούμενα έτη.

H έρευνα της ΕΕ θα επικεντρωθεί στις ψευδείς αγγελίες — όπως για ανύπαρκτα καταλύματα — σε απάτες μέσω πλαστοπροσωπίας και σε προσφορές διαμονής που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες,κ αθώς και στο κατά πόσον η Booking.com έχει εντοπίσει, αξιολογήσει και μετριάσει κατάλληλα τους συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτά.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα εξετάσουν επίσης τις απάτες «phishing» που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα κρατήσεων και επισκεπτών της Booking.com τα οποία κοινοποιούνται στους παρόχους διαμονής.

Ένα τρίτο στοιχείο θα είναι οι πληρωμένες προωθημένες καταχωρίσεις που δεν αναγνωρίζονται σαφώς ως διαφημίσεις.

Όπως ορίζει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ⁠υποχρεούνται να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στους ιστότοπούς τους, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε περίπτωση παραβάσεων.

Η Booking.com, όπως αναφέρει το Reuters δήλωσε ότι συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Επιτροπή.

«Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και τους εταίρους του κλάδου, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της διαδικτυακής απάτης, καθώς και την προστασία των ταξιδιωτών και των συνεργατών μας.»

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen.

Today, we opened formal proceedings to assess whether https://t.co/7PSDOKG9eC may have breached the Digital Services Act by not having diligently assessed or effectively mitigated risks related to fraudulent listings and non-compliant offers of accommodation services. https://t.co/xXFui49PTt — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) October 21, 2026

«Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες καθορίζει σαφείς ευθύνες για τις πλατφόρμες όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτές τις ευθύνες», πρόσθεσε.

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