Booking: Στο στόχαστρο της Κομισιόν για phising, ψευδείς καταχωρήσεις ξενοδοχείων

Μεταξύ άλλων θα ερευνηθεί αν η Booking.com καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την εξάλειψη των κινδύνων, προεκειμένου να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Booking: Στο στόχαστρο της Κομισιόν για phising, ψευδείς καταχωρήσεις ξενοδοχείων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τη Booking.com σχετικά με την πιθανή παραβίαση του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες λόγω ψευδών καταχωρίσεων και απάτης τύπου phishing.
  • Η έρευνα θα εξετάσει ψευδείς αγγελίες, απάτες πλαστοπροσωπίας, μη συμμορφούμενες προσφορές διαμονής και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων από την Booking.com.
  • Θα διερευνηθούν επίσης οι απάτες phishing που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα κρατήσεων και η διαφάνεια των πληρωμένων προωθημένων καταχωρίσεων.
  • Σύμφωνα με τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα έως το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.
  • Η Booking.com δηλώνει συνεργασία με την Επιτροπή και δέσμευση για την προστασία των χρηστών και την καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης.
Snapshot powered by AI

Έρευνα για την Booking.com ξεκίνησε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο ιστότοπος διαδικτυακών κρατήσεων ξενοδοχείων έχει παραβιάσει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ στον τομέα της τεχνολογίας θα διερευνήσουν εάν καταβάλλει επαρκείς προσπάθειες για την εξάλειψη των ψευδών καταχωρίσεων και των απάτων τύπου phishing, προκειμένου να συμμορφώνεται με τους κανόνες της ΕΕ για το διαδικτυακό περιεχόμενο

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από προκαταρκτική εξέταση αφού η Επιτροπή ανέλυσε τις εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου που υπέβαλε η Booking.com φέτος και τα τρία προηγούμενα έτη.

H έρευνα της ΕΕ θα επικεντρωθεί στις ψευδείς αγγελίες — όπως για ανύπαρκτα καταλύματα — σε απάτες μέσω πλαστοπροσωπίας και σε προσφορές διαμονής που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες,κ αθώς και στο κατά πόσον η Booking.com έχει εντοπίσει, αξιολογήσει και μετριάσει κατάλληλα τους συστημικούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτά.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα εξετάσουν επίσης τις απάτες «phishing» που εκμεταλλεύονται τα δεδομένα κρατήσεων και επισκεπτών της Booking.com τα οποία κοινοποιούνται στους παρόχους διαμονής.

Ένα τρίτο στοιχείο θα είναι οι πληρωμένες προωθημένες καταχωρίσεις που δεν αναγνωρίζονται σαφώς ως διαφημίσεις.

Όπως ορίζει ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ, οι μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες ⁠υποχρεούνται να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στους ιστότοπούς τους, διαφορετικά κινδυνεύουν με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε περίπτωση παραβάσεων.

Η Booking.com, όπως αναφέρει το Reuters δήλωσε ότι συνεργάζεται εποικοδομητικά με την Επιτροπή.

«Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνήσεις, τις ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και τους εταίρους του κλάδου, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και της διαδικτυακής απάτης, καθώς και την προστασία των ταξιδιωτών και των συνεργατών μας.»

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής τεχνολογίας της ΕΕ, Henna Virkkunen.

«Ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες καθορίζει σαφείς ευθύνες για τις πλατφόρμες όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτές τις ευθύνες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία: Μαχαίρωσαν 47χρονη στη δουλειά της - Κατέρρευσε και τράκαρε ενώ οδηγούσε προς το νοσοκομείο

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εύβοια: Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι ηλικιωμένης, την ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν κινητό, χρήματα και τη βέρα από το χέρι της

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι αυτό; «Φαλακρό» πλάσμα τρομοκρατεί το Μεξικό - Εξωγήινο ή μεταλλαγμένο;

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου: Η Ελλάδα ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

20:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήματα πληρωμής αγροτικών και δασικών έργων

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός λειτουργίας κυβερνητικές ιστοσελίδες σε ολόκληρο τον κόσμο – Βρέθηκαν κενά ασφαλείας με τη χρήση ΑΙ

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός διάσημος influencer αυτοκτονεί στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης - Φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Βρούτση για το σκάνδαλο στην ΕΟΚ: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πίστευα ότι έχω ψυχική νόσο»: Άνω – κάτω η ζωή του γιατρού που τον δηλητηρίαζε με ατροπίνη η πρώην σύζυγός του

20:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή της Ευελπίδων Λιόλιος, Τσαρούχα και οι άλλοι συλληφθέντες

20:08ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ για κύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου από Λιβύη: Άκυρο, ανυπόστατο, δεν επιφέρει έννομες συνέπειες

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Τουρκία: «Θες να γίνεις φίλη μου;» - Εκτέλεσε εν ψυχρώ 22χρονη όταν τον απέρριψε - Σκληρές εικόνες

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι απειλούν χώρες που ψηφίζουν υπέρ της στον ΟΗΕ

20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

20:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ακούστε τις εξομολογήσεις της ζωής του μέσα από την αυτοβιογραφία του

20:00ΥΓΕΙΑ

Κατά πόσον ένα τεστ αίματος εντοπίζει διάφορες μορφές καρκίνου; Τι αναφέρουν ειδικοί του ΕΚΠΑ

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Άμστερνταμ: Επιδικάστηκε αποζημίωση 111 εκατ. ευρώ στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης - Έφεση από την Heineken

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Booking.com στο στόχαστρο έρευνας της Κομισιόν για απάτες τύπου phishing, ψευδείς καταχωρίσεις και ανύπαρκτα καταλύματα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Στην εντατική σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη –Δεν πήρε το «χάπι βιασμού», λέει ο σύντροφός της

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Ακαδημία Πλάτωνος: Στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:02ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Βροχές με ταχυδρομικό κώδικα» - «Κλειδώνει» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό και ψυχρό μέτωπο

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εφετείο Άμστερνταμ: Επιδικάστηκε αποζημίωση 111 εκατ. ευρώ στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης - Έφεση από την Heineken

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Στην εντατική σε κωματώδη κατάσταση 21χρονη –Δεν πήρε το «χάπι βιασμού», λέει ο σύντροφός της

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Έγκυος σε δίδυμα, «βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα του μπάνιου με 60 μαχαιριές» από τον σύντροφό της

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

20:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πίστευα ότι έχω ψυχική νόσο»: Άνω – κάτω η ζωή του γιατρού που τον δηλητηρίαζε με ατροπίνη η πρώην σύζυγός του

20:08ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ για κύρωση τουρκολιβυκού μνημονίου από Λιβύη: Άκυρο, ανυπόστατο, δεν επιφέρει έννομες συνέπειες

17:01ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με στημένα στο μπάσκετ: Η αντίδραση Αταμάν στη σύλληψη του Λιόλιου και των υπόλοιπων

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:18ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πιστεύατε θα με εξαντλήσετε, θα παίζατε με το ελληνικό μπάσκετ και χάσατε»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Ο άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από συνομήλικό του – Εκλιπαρούσε για βοήθεια

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Η στιγμή που η διαιτητής Τσαρούχα οδηγείται στη ΓΑΔΑ - Βίντεο

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Τουρκία: «Θες να γίνεις φίλη μου;» - Εκτέλεσε εν ψυχρώ 22χρονη όταν τον απέρριψε - Σκληρές εικόνες

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

17:06LIFESTYLE

Μάχη στην τηλεθέαση των κεντρικών δελτίων ειδήσεων – Ποιοι ξεχώρισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ