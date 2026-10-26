ΕΕ στον ΟΗΕ: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

Snapshot Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει έντονη λύπη για την κύρωση του τουρκο-λιβυκού Μνημονίου Κατανόησης του 2019 από τη Βουλή της Λιβύης.

Η ΕΕ θεωρεί ότι το Μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν είναι σύμφωνο με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η θέση της ΕΕ είναι ότι το Μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Η ΕΕ επιδιώκει ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Snapshot powered by AI

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «εκφράζει την έντονη λύπη της» για την κύρωση του τουρκο-λιβυκού Μνημονίου Κατανόησης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, δήλωσε ο πρέσβης της ΕΕ Σταύρος Λαμπρινίδης από την έδρα του ΟΗΕ, αμέσως μετά την εκφώνηση της κοινής δήλωσης Ελλάδας, ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κύπρου και Αιγύπτου από τον Υπουργό Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη.

Ο κ. Λαμπρινίδης επανέλαβε ότι η θέση της Ένωσης είναι «σταθερή και σαφής».

«Όπως διατυπώθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας», ανέφερε.

Ο κ. Λαμπρινίδης επανέλαβε τη θέση της ΕΕ ότι το μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και «δεν μπορεί να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη».

Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ «έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο», ζητώντας τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Με πληροφορίες από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης