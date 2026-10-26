Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ στον ΟΗΕ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Snapshot Η Ελλάδα, Κύπρος, Αίγυπτος, ΗΑΕ, Μπαχρέιν και η ΕΕ χαρακτηρίζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και άκυρο, ασύμβατο με το Διεθνές Δίκαιο.

Το μνημόνιο δεν αποτελεί νόμιμη βάση για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.

Η κοινή δήλωση τονίζει την ανάγκη διαφύλαξης της διεθνούς έννομης τάξης και αποτροπής αυθαίρετων διμερών συμφωνιών που υπονομεύουν το Διεθνές Δίκαιο.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αποτελεί το νομικό πλαίσιο για τις οριοθετήσεις θαλάσσιων ζωνών στην περιοχή.

Η Ελλάδα δεσμεύεται να συνεχίσει τις διμερείς συνομιλίες με τη Λιβύη για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με βάση το Διεθνές Δίκαιο και καλεί σε σεβασμό της διεθνούς τάξης για περιφερειακή σταθερότητα. Snapshot powered by AI

Κοινή δήλωση της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, διάβασε από το βήμα που γίνονται οι δηλώσεις μετά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στην κοινή αυτή δήλωση επισημαίνεται η αντίθεση και οι ανησυχίες που προκαλεί η κύρωση του μνημονίου για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη» τονίζεται.

Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να προστατευτεί η διεθνής έννομη τάξη και να διασφαλιστεί ότι οι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν μπορούν να υπονομεύουν το Διεθνές Δίκαιο, ούτε να θίγουν δικαιώματα τρίτων κρατών.

Επίσης, στην ίδια δήλωση σημειώνεται ότι το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι το νομικό πλαίσιο για τις οριοθετήσεις και ότι η αποδοχή διμερών συμφωνιών που δεν λαμβάνουν υπ’ όψη κανόνες και αρχές του Διεθνούς Δικαίου θα δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο στη διεθνή έννομη τάξη.

Ταυτόχρονα, διαμηνύεται ότι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες.

Σημειώνεται πως οι χώρες που συμμετέχουν στην κοινή δήλωση είναι πολύ σημαντικές χώρες της περιοχές, ενώ ξεχωριστός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα επιμένει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους.

Το κείμενο αυτό είχε διαπραγματευτεί η Ελλάδα με τις μόνιμες αντιπροσωπείες των 5 χωρών και της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναλυτικά η δήλωση:

«Προβαίνω στην παρούσα δήλωση εξ ονόματος των Αιγύπτου, Κύπρου, Μπαχρέιν, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της χώρας μου, της Ελλάδας. Η πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει το ψευδεπίγραφο «Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο» του 2019 εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Αναδεικνύει, επίσης, μια ευρύτερη πρόκληση για τη διεθνή έννομη τάξη: την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι αυθαίρετες διμερείς συμφωνίες δεν υπονομεύουν τους καθιερωμένους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου ούτε θίγουν τα δικαιώματα τρίτων κρατών. Το Διεθνές Δίκαιο και, ιδίως, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και το εθιμικό διεθνές δίκαιο αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Οι κανόνες αυτοί είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας, της ασφάλειας δικαίου και των ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των κρατών. Η αποδοχή διμερών συμφωνιών που παραβλέπουν τους εφαρμοστέους κανόνες και τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο, υπονομεύοντας τη διεθνή έννομη τάξη και τις αρχές στις οποίες εδράζεται η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Το ψευδεπίγραφο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο αντίκειται στις θεμελιώδεις αυτές αρχές. Παραγνωρίζει τη γεωγραφική πραγματικότητα και τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών επί θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των νησιών σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η επακόλουθη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει αυτή τη νομική πραγματικότητα. Το εν λόγω μνημόνιο παραμένει άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμη βάση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών ούτε να παραγάγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επανένωση των θεσμών της Λιβύης και στην προοπτική μιας ενωμένης και ευημερούσας Λιβύης. Μια σταθερή Λιβύη, που συμμετέχει ενεργά στην περιφερειακή συνεργασία, είναι απαραίτητη για την ειρήνη και την ασφάλεια σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Η πολιτική μετάβαση της Λιβύης και οι σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες πρέπει να διέπονται από τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Ως κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, έχουμε υποστηρίξει με συνέπεια την ειρηνική επίλυση των διαφορών μέσω του διαλόγου και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Στο πνεύμα αυτό, η Ελλάδα έχει διεξαγάγει διμερείς συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, με καλή πίστη και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, και εκφράζει την ετοιμότητά της να συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές. Ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διατήρηση μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες».

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