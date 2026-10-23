Κύπρος: Επιστολή σε Γκουτέρες για τουρκολιβυκό-«Σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο»

Κατηγορεί την Τουρκία ότι εκμεταλλεύεται τις πολιτικές και θεσμικές συνθήκες στη Λιβύη για να προωθήσει παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις, επιδιώκοντας «να επιβάλει μια τεχνητή θαλάσσια πραγματικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Κύπρος: Επιστολή σε Γκουτέρες για τουρκολιβυκό-«Σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την απόφαση της Βουλής της Ανατολικής Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 και αμφισβητεί τα κίνητρα πίσω από αυτήν.
  • Η Κύπρος τονίζει ότι η ανεξαρτησία και κυριαρχία της Λιβύης δεν πρέπει να θυσιάζονται σε γεωπολιτικές φιλοδοξίες τρίτων κρατών, όπως η Τουρκία, που προωθεί παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις.
  • Το μνημόνιο θεωρείται αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη.
  • Η Κύπρος επισημαίνει ότι το μνημόνιο επιχειρεί να οριοθετήσει θαλάσσια σύνορα μεταξύ κρατών χωρίς παρακείμενες ακτές, αγνοώντας τα δικαιώματα τρίτων κρατών, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών νησιών.
  • Ζητείται από τον ΟΗΕ η δημοσιοποίηση της επιστολής και η αναγνώριση ότι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις πρέπει να γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο και καλές πρακτικές μεταξύ κρατών με παρακείμενες ακτές.
Snapshot powered by AI

«Σοβαρές ανησυχίες για τα κίνητρα πίσω από αυτή την κίνηση και τα συμφέροντα που αποσκοπεί να εξυπηρετήσει» εκφράζει η Κυπριακή Δημοκρατία για τη χρονική στιγμή της απόφασης της Βουλής των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης, να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019.

Σε σημερινή επιστολή της προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό, πρέσβης Μαρία Μιχαήλ, αναφέρεται στην απόφαση της 20ης Οκτωβρίου και επαναλαμβάνει τις θέσεις που η κυπριακή κυβέρνηση έχει διατυπώσει σε προηγούμενες επικοινωνίες της με τον ΟΗΕ, στις 20 Ιανουαρίου 2020, 24 Απριλίου 2020 και 20 Ιουλίου 2020, καθώς και στη ρηματική διακοίνωση της 18ης Αυγούστου 2025.

«Η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, δεν πρέπει να υποτάσσονται στις γεωπολιτικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες τρίτων κρατών», υπογραμμίζει η Μαρία Μιχαήλ στην επιστολή της. Αναφέρει ότι η Τουρκία εκμεταλλεύεται τις πολιτικές και θεσμικές συνθήκες στη Λιβύη για να προωθήσει παράνομες θαλάσσιες διεκδικήσεις, επιδιώκοντας «να επιβάλει μια τεχνητή θαλάσσια πραγματικότητα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων τρίτων κρατών».

Τέτοιες ενέργειες, σημειώνει, αντανακλούν «μια σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», υπονομεύουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν «σοβαρή απειλή για την περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα».

Όπως αναφέρει η Λευκωσία, το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τους κανόνες για τη σύναψη συνθηκών και με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). Ως εκ τούτου, «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτους», ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κράτους σε θαλάσσιες ζώνες, περιλαμβανομένων των κυριαρχικών δικαιωμάτων του.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επισημαίνει ότι το μνημόνιο επιχειρεί οριοθέτηση μεταξύ δύο κρατών που «δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές», κατασκευάζοντας έτσι «ένα ανύπαρκτο θαλάσσιο σύνορο» και αγνοώντας σκόπιμα την παρουσία και τα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες άλλων παράκτιων κρατών, περιλαμβανομένων των ελληνικών νησιών.

Υπενθυμίζει ότι το άρθρο 121 παράγραφος 2 της UNCLOS, αντανακλά εθιμικό διεθνές δίκαιο και δεσμεύει επίσης κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση. Προβλέπει δε ρητά, το δικαίωμα των νησιών σε «χωρική θάλασσα, συνορεύουσα ζώνη, υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη».

Η πρέσβης Μαρία Μιχαήλ υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες θαλάσσιας οριοθέτησης πρέπει να συνάπτονται μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, «με καλή πίστη και σύμφωνα με τις παγιωμένες αρχές του διεθνούς δικαίου», όπως κωδικοποιούνται στην UNCLOS και με γνώμονα τη διεθνή νομολογία.

Ζητά επίσης την κυκλοφορία της επιστολής ως εγγράφου της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και τη δημοσίευσή της στον ιστότοπο της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΟΗΕ και στο Δελτίο του Δικαίου της Θάλασσας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27NEWSBOMB

Άγριος ξυλοδαρμός 47χρονου στο Ρέθυμνο

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 61-64: Λύγισε στο τέλος και γνώρισε την ήττα

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτός θάνατος: Μελλόνυμφη εργαζόμενη σε μπόουλινγκ χτυπήθηκε από μηχανή για τις κορίνες - Πέθανε αργότερα από εσωτερική αιμορραγία

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Σημείο καμπής για τη Δημοκρατία και τη χώρα η σημερινή τρομοκρατική επίθεση

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ζητούν λύση για την 80χρονη χήρα που της ζητούν 10.000 ευρώ

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Άνω των 35 εκατ. ευρώ η φοροδιαφυγή και 150 εκατ. ευρώ τα κέρδη που δεν δηλώθηκαν

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Επιστολή σε Γκουτέρες για τουρκολιβυκό-«Σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης στην ανατολική Μεσόγειο»

22:33ΚΟΣΜΟΣ

«Η Έναστρη Νύχτα» του Βαν Γκογκ δεν ήταν της φαντασίας του - Η θέα από το άσυλο το 1889

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε στα ανοικτά της Ρουμανίας: Ένας νεκρός, 3 αγνοούμενοι - Δεν αποκλείεται να χτυπήθηκε από drone

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ιορδανία

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Σάλιβαν εναντίον Σάλιβαν στην Αλάσκα: Η κυβέρνηση ζητά να μην επικυρωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα

21:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Νέα «βουτιά» - Στα χαμηλά τριμήνου - «Άμυνα» στις 2.500 μονάδες

21:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαρούσι: Να καθαιρεθεί από τον ΕΣΑΚΕ ο κ. Μήλας και να αποβληθεί ο Προμηθέας από την GBL

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Καλώδιο GSI: Απέπλευσε από την Ιταλία το πλοίο «Abeille Marengo» που θα κάνει τις έρευνες

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ζακ Κωστόπουλου: Αποφυλακίστηκε ο Χορταριάς

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Καταβάλλονται σήμερα αναδρομικά σε εργαζόμενους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:32LIFESTYLE

«Studio στις 3» και «Στούντιο 4»: Η τηλεθέαση των δύο εκπομπών

19:15ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός της 28ης Οκτωβρίου – Πώς θα εξελιχθούν οι πρώτες μέρες του Νοεμβρίου με βάση τα GFS και ECMWF

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Διαμαρτυρία για την μετονομασία της οδού Μάρκου Μπότσαρη σε οδό Γιώργου Μαζωνάκη

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο δημοσιογράφος Σπύρος Καβαλιεράτος από το στενό κύκλο Λιόλιου εκτός Sport24

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Στα 9 του χρόνια πήγε στο πανεπιστήμιο και στα 18 του κάνει διδακτορικό στη Φυσική - «Δεν έχασε την παιδική του ηλικία!» 

19:18ΚΟΣΜΟΣ

«Σμήνος» σεισμών στην Ιταλία: Άρση του συναγερμού για τσουνάμι - Υπό παρακολούθηση το φαινόμενο

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

12:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Παπαδόπουλος: Έρχονται και άλλοι σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Παγκράτι - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

23:06NEWSBOMB

«Εφοδιαστείτε με κονσέρβες και εμφιαλωμένο νερό»: Ανησυχητικές συμβουλές του Βρετανού πρωθυπουργού

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Nexans: Στο 2028 μετατίθεται η πιθανή επανεκκίνηση του έργου για το καλώδιο GSI

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική κατάρρευση στο Ναϊρόμπι: Η στιγμή που εμπορικό κέντρο 18 ορόφων πέφτει σαν «χάρτινος πύργος» - Φόβοι για παγιδευμένους

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Μπάρακ: «Να συντονιστούν Ελλάδα – Τουρκία για τους ενεργειακούς διαδρόμους - Είναι γελοίο να διαφωνούν συνεχώς»

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Συναγερμός για τσουνάμι έπετα από 12 σεισμούς, εκκενώθηκαν σχολεία

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του αντεισαγγελέα Φλωρίδη εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης για το άρθρο με τίτλο «φλέβα διαφθοράς»

21:45ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 23/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατ. ευρώ

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης: Airbus A321 της Pegasus επιχείρησε να απογειωθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Μαργαρίτα Θάνου: Εμείς στις εκλογές του ΕΣΑΚΕ με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρούσι, Περιστέρι, Λαύριο ήμασταν από τη μια μεριά, Ολυμπιακός και Προμηθέας από την άλλη

06:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα δύο σενάρια για τον φετινό χειμώνα – Τι δείχνουν οι προγνώσεις για την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ