Τουρκία - Φιντάν: Μιλάμε κι εμείς με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ

Η Τουρκία συζητά με την Αίγυπτο τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης που έχει υπογράψει με τη Λιβύη και μπορεί να άρει τις ανησυχίες του Καΐρου, δήλωσε την Παρασκευή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μετά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Η δήλωσή του έρχεται μετά την κύρωση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης αυτή την εβδομάδα, η οποία προκάλεσε έντονες επικρίσεις από την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα από συνάντηση με τους ομολόγους του από την Αίγυπτο, το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιταλία, ο Φιντάν ανέφερε επίσης ότι έχουν πλέον ωριμάσει οι συνθήκες για την ενοποίηση των αντίπαλων παρατάξεων στην ανατολική και τη δυτική Λιβύη.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει πως η Άγκυρα θα μπορέσει σύντομα να ανακοινώσει «πολύ καλά νέα» για το ζήτημα.

Αιγύπτιος ΥΠΕΞ: Επανέλαβε στον Φιντάν την αντίθεση του Καΐρου στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Την κατηγορηματική αντίθεση της Αιγύπτου στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά τη συνάντησή του στην Κωνσταντινούπολη με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει τη συμφωνία του 2019.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι έθεσε στον Τούρκο ομόλογό του τις θέσεις του Καΐρου, με τον Χακάν Φιντάν να εκφράζει, σύμφωνα με τον ίδιο, την κατανόησή του για τις αιγυπτιακές ανησυχίες.

«Συναντήθηκα με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και επανέλαβα την κατηγορηματική απόρριψη της Αιγύπτου όσον αφορά την επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του Μνημονίου Κατανόησης του 2019 μεταξύ του Φαγιέζ αλ-Σάρατζ και της Τουρκίας», ανέφερε ο Μπαντρ Αμπντελάτι.

Όπως πρόσθεσε, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από την αιγυπτιακή πλευρά.

Κινητικότητα Αθήνας - Καΐρου για την επέκταση της ΑΟΖ

Η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου πυροδοτεί νέες διπλωματικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να εντείνει τις επαφές της και να εξετάζει τα διαθέσιμα μέσα αντίδρασης.

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, κατά την οποία συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.

Η συμφωνία των δύο χωρών υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2020 και προέβλεπε μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού. Ο 28ος μεσημβρινός διέρχεται από τη Ρόδο, ενώ ανατολικότερα βρίσκεται το Καστελόριζο.

Η νέα πρωτοβουλία αποτελεί ένα πρώτο πολιτικό βήμα για την επανέναρξη των συνομιλιών, με στόχο την επέκταση της οριοθέτησης και ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των τελευταίων κινήσεων της λιβυκής πλευράς και των αντιδράσεων που προκαλεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η ελληνική αντίδραση σε ΟΗΕ κι Ευρωπαϊκή Ένωση

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα διπλωματικά μέσα, τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προβάλει τις θέσεις της απέναντι στην απόφαση της λιβυκής Βουλής και στη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης.

Στο πλαίσιο αυτό, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, απέστειλε χθες, κατόπιν οδηγιών του Γιώργου Γεραπετρίτη, επιστολή προς τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία εκθέτει τις ελληνικές θέσεις σχετικά με την έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην επιστολή επισημαίνεται ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, καθώς αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

Η πρωτοβουλία της Τουρκίας και η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

Ο Μπαντρ Αμπντελάτι βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από πρόσκληση του Χακάν Φιντάν, συμμετέχοντας σε συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι περιφερειακές συγκρούσεις και οι επιπτώσεις τους στην ασφάλεια, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τις διεθνείς σχέσεις.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη συγκέντρωση των εκπροσώπων των επτά χωρών στο συγκεκριμένο σχήμα, έπειτα από πρωτοβουλία της Άγκυρας. Η σύνθεση της ομάδας εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει τον διπλωματικό της ρόλο και να αναδειχθεί σε δίαυλο συνεννόησης για κρίσεις που επηρεάζουν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις διεθνείς εμπορικές οδούς.

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