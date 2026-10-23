Καιρίδης: «Πολιτική ήττα για την Ελλάδα η επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου»

Snapshot Ο Δημήτρης Καιρίδης χαρακτήσε την επικύ του τουρκολβυκού μμονίου ως πολιτική ήττα για την Ελλάδα.

Η Ανατολική Λιβύη, που διατηρούσε στενές σχέσεις με την Αίγυπτο, φαίνεται να στηρίζει πλέον το τουρκικό στρατόπεδο υπό τον Χαφτάρ.

Ο Καιρίδης επέκρινε την ανακοίνωση του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορώντας την για εξίσωση θύματος και θύτη.

Στο αμερικανικό Πεντάγωνο υπάρχει εκνευρισμός για τη συμπεριφορά της Τουρκίας σε διάφορα μέτωπα, ενώ στο Κογκρέσο εκδηλώνονται ισχυρές αντιδράσεις εναντίον της.

Η πιθανή ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο αναμένεται να αυξήσει τις αντιδράσεις κατά της Τουρκίας, με την εκλογή του Κρις Πάπας να σηματοδοτεί σημαντική παρουσία Ελληνοαμερικανού γερουσιαστή. Snapshot powered by AI

Εσωκομματική κριτική για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα του τουρκολιβυκού μνημονίου ασκεί ο Δημήτρης Καιρίδης, μετά την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε την εξέλιξη πολιτική ήττα, μετά και την αντίδραση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος είχε σχολιάσει με τη φράση «τον ήπιαμε», πριν αναγκαστεί να ανακαλέσει.

«Πολιτικά είναι μια ήττα για εμάς. Είναι μια δυσάρεστη, κακή εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στον Real FM, αναφερόμενος στην επικύρωση του μνημονίου και στις συνέπειές της για την ελληνική πλευρά.

Ο ίδιος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση της ανατολικής Λιβύης, επισημαίνοντας ότι μέχρι πρότινος διατηρούσε στενές σχέσεις με την Αίγυπτο.

«Η Ανατολική Λιβύη ήταν πάρα πολύ κοντά στην Αίγυπτο και φαίνεται ότι διαλέγει τώρα στρατόπεδο ο Χαφτάρ, το τουρκικό στρατόπεδο», ανέφερε.

Καιρίδης για Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Κατάπτυστη η ανακοίνωση»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ άσκησε, παράλληλα, έντονη κριτική στην ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία απευθύνθηκε στους «εταίρους μας στην Ανατολική Μεσόγειο», καλώντας τους να επιλύουν τις θαλάσσιες διαφορές τους μέσω καλόπιστων διαπραγματεύσεων.

«Είναι κατάπτυστη η ανακοίνωση. Εξισώνει το θύμα με τον θύτη. Ντροπή τους», δήλωσε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη διατύπωση της αμερικανικής πλευράς.

Ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε ακόμη ότι επί σειρά ετών Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν εκπαιδευτεί να αποφεύγουν κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ενόχληση της Τουρκίας.

Η στάση του Πενταγώνου και οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο

Αναφερόμενος στη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία, ο βουλευτής της ΝΔ εκτίμησε ότι στο αμερικανικό Πεντάγωνο η προσέγγιση είναι πιο ισορροπημένη, σημειώνοντας πως υπάρχει έντονος εκνευρισμός για τη συμπεριφορά της Άγκυρας σε διάφορα μέτωπα.

«Στο Πεντάγωνο τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα. Υπάρχει μεγάλος εκνευρισμός από τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί και στη Μέση Ανατολή, που δεν έχει διευκολύνει τα αμερικανικά στρατεύματα, και σε διάφορα άλλα μέτωπα», ανέφερε.

Τέλος, ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε και στο αμερικανικό Κογκρέσο, κάνοντας λόγο για ισχυρές αντιδράσεις απέναντι στην Τουρκία. Όπως είπε, εκτιμά ότι οι αντιδράσεις αυτές θα ενισχυθούν εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενώ αναφέρθηκε και στην εκλογή του Κρις Πάπας, τον οποίο χαρακτήρισε πρώτο Ελληνοαμερικανό γερουσιαστή έπειτα από πολλά χρόνια.