Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ μετά την κύρωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου

Τι αναφέρει στην επιστολή της η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ μετά την κύρωση του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου
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  • Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά, χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο άκυρο και αντίθετο με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, χωρίς έννομα αποτελέσματα.
  • Η επικύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν αλλάζει το νομικό του καθεστώς, σύμφωνα με την ελληνική θέση που τονίζει τους κινδύνους για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν νόμιμη βάση για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών λόγω μη παρακείμενων ακτών.
  • Η ελληνική κυβέρνηση προωθεί διαβουλεύσεις με τη Λιβύη βάσει του Διεθνούς Δικαίου για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020.
  • Η συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου του 2020 αναγνωρίζει την επήρεια ελληνικών νησιών στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, και οι διαβουλεύσεις βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.
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Επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες μετά την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου έστειλε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά. Πρόκειται για μια προληπτική κίνηση από την Αθήνα, θέλοντας να προλάβει την κατάθεση του παράνομου μνημονίου στα Ηνωμένα Έθνη από τις κυβερνήσεις της Τουρκίας και της Λιβύης.

Στην επιστολή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ,υπογραμμίζεται πως το ψευδεπίγραφο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν δύναται να παραγάγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

«Η γεωγραφία δεν αλλάζει»

Όπως έγραψε το Newsbomb, πέτα από την επιστολή, η κ. Μπαλτά, έθεσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το ζήτημα της επικύρωσης, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Κατά την ελληνική παρέμβαση επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι που, σύμφωνα με την Αθήνα, δημιουργεί η απόφαση αυτή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου για τον Οκτώβριο, ωστόσο η κ. Μπαλτά παρενέβη με την εθνική της ιδιότητα.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελληνίδα Μόνιμη Αντιπρόσωπος επανέλαβε τη θέση της Αθήνας ότι η επικύρωση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει το νομικό του καθεστώς.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει το μνημόνιο «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο», υποστηρίζοντας ότι δεν συνάδει με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα κρατών της περιοχής. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζεται ακόμη ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να παρέχουν, κατά την ελληνική θέση, νόμιμη βάση για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Μπαλτά τόνισε ότι «η γεωγραφία δεν αλλάζει» και ότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορεί να επαναδιατυπώνεται μέσω μονομερών αποφάσεων.

Η ελληνική πλευρά επισήμανε παράλληλα ότι έχει προσεγγίσει τις λιβυκές αρχές με καλή πίστη και έχει ταχθεί υπέρ της έναρξης ουσιαστικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι χτες, η ελληνική και η αιγυπτιακή κυβέρνηση ανακοίνωσαν πως ξεκινούν διαβουλεύσεις για την επέκταση της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020. Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Μπάντρ Αμπντελαττί, συμφώνησαν κατά τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία τους, την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας της Συμφωνίας τους του 2020 για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, πλήρως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την UNCLOS.

Οι δύο υπουργοί έθεσαν ως βάση για τη συνέχιση των συζητήσεων το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Η συμφωνία υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2020 και αφορά μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, η οποία εκτείνεται μεταξύ του 26ου και του 28ου μεσημβρινού. Αναγνωρίζει την επήρεια των ελληνικών νησιών, μεταξύ αυτών της Κρήτης, της Καρπάθου και της Ρόδου, στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.

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