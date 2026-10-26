Το βουνό που «παίρνει φωτιά» κάθε φορά που ο ήλιος το φωτίζει – Το μαγευτικό φαινόμενο στην Κίνα

Εκεί όπου το χιόνι συναντά το τελευταίο φως της ημέρας, οι βουνοκορφές βάφονται στο χρώμα της φωτιάς, αποκαλύπτοντας τη μαγεία της ατμόσφαιρας.

Ανθή Κουρεντζή

Το βουνό που «παίρνει φωτιά» κάθε φορά που ο ήλιος το φωτίζει – Το μαγευτικό φαινόμενο στην Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα βουνό στην Κίνα εμφανίζεται να «καίγεται» λόγω του ατμοσφαιρικού φαινομένου alpenglow, που φωτίζει τις χιονισμένες κορυφές με πορτοκαλοκόκκινο φως.
  • Το φαινόμενο alpenglow συμβαίνει όταν ο ήλιος βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα και το φως διαθλάται στην ατμόσφαιρα, δίνοντας θερμές αποχρώσεις στις ορεινές περιοχές.
  • Η οροσειρά Meili Snow Mountain στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας είναι γνωστή για το παρόμοιο θέαμα των «χρυσών βουνών» που φωτίζονται από τις πρώτες ακτίνες του ήλιου.
  • Η ψευδαίσθηση των φλόγων ενισχύεται από την κίνηση των σύννεφων γύρω από τις βουνοκορφές, χωρίς να υπάρχει κάποια πραγματική φωτιά ή ηφαιστειακή δραστηριότητα.
  • Το φαινόμενο εξαρτάται από τον συνδυασμό γωνίας ηλιακού φωτισμού, ατμοσφαιρικών συνθηκών και ορεινού ανάγλυφου, δημιουργώντας ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οπτικό θέαμα.
Snapshot powered by AI

Ένα βουνό στην Κίνα μοιάζει να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι κορυφές του φωτίζονται από ένα εκτυφλωτικό πορτοκαλοκόκκινο φως, ενώ σύννεφα που κινούνται διαρκώς γύρω από τις πλαγιές δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας τεράστιας πυρκαγιάς.

Ωστόσο, πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα δεν κρύβεται κάποια φυσική καταστροφή, ούτε ηφαιστειακή δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, γνωστό ως alpenglow, το οποίο μεταμορφώνει τις ορεινές περιοχές τις ώρες που ο ήλιος βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα.

Στα εντυπωσιακά πλάνα, οι θερμές αποχρώσεις του φωτός αντανακλώνται στις βουνοκορφές, ενώ η συνεχής κίνηση των νεφών κάνει το τοπίο να μοιάζει ζωντανό. Άλλοτε οι κορυφές φωτίζονται έντονα και άλλοτε χάνονται πίσω από τις σκοτεινές μάζες των σύννεφων, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι φλόγες κινούνται πάνω στο βουνό.

Τι είναι το alpenglow και γιατί κάνει τα βουνά να μοιάζουν φλεγόμενα

Το alpenglow, γνωστό και ως «αλπική λάμψη», είναι ένα οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως λίγο πριν από την ανατολή ή κοντά στη δύση του ηλίου.

Όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, το φως του διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα. Κατά τη διαδρομή αυτή, τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε και το ιώδες, σκεδάζονται εντονότερα, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν οι θερμές αποχρώσεις του κόκκινου, του ροζ και του πορτοκαλί.

Το φως αυτό μπορεί να φωτίσει εντυπωσιακά τις ψηλές βουνοκορφές, ιδιαίτερα όταν είναι καλυμμένες με χιόνι, χαρίζοντάς τους μια σχεδόν απόκοσμη λάμψη.

Στην περίπτωση του βουνού στην Κίνα, η παρουσία κινούμενων νεφών ενισχύει ακόμη περισσότερο το οπτικό αποτέλεσμα. Καθώς τα σύννεφα φωτίζονται και αλλάζουν συνεχώς μορφή, δημιουργείται η εντύπωση ότι τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από το βουνό και απλώνονται στον ουρανό.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν εντυπωσιακό συνδυασμό ηλιακού φωτισμού, ατμοσφαιρικών συνθηκών και ορεινού ανάγλυφου.

Το «χρυσό βουνό» της Κίνας

Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται συχνά στην οροσειρά Meili Snow Mountain, στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Η περιοχή φημίζεται για το θέαμα που είναι γνωστό ως «χρυσά βουνά στο φως του ήλιου», όταν οι πρώτες ηλιακές ακτίνες φωτίζουν τις χιονισμένες κορυφές και τις μετατρέπουν σε ένα λαμπερό, χρυσαφένιο τοπίο.

Η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς, η Καουαγκέμπο, υψώνεται περίπου στα 6.740 μέτρα και θεωρείται ιερό βουνό για τους Θιβετιανούς βουδιστές.

Η μοναδική γεωγραφική θέση της περιοχής, σε συνδυασμό με τις συχνές μεταβολές της νέφωσης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για εντυπωσιακά παιχνίδια φωτός.

Αν και η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει συνδεθεί με ανάλογες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το βίντεο προέρχεται πράγματι από εκεί.

Παρά τη δραματική εικόνα που δημιουργείται, το φαινόμενο δεν συνδέεται με φωτιά, λάβα ή κάποια επικίνδυνη γεωλογική διεργασία.

Η ένταση του φωτισμού, η γωνία των ηλιακών ακτίνων και η ταχύτητα με την οποία μετακινούνται τα σύννεφα μπορούν να κάνουν το τοπίο να αλλάζει όψη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις εμφανίζονται, μεταβάλλονται και τελικά υποχωρούν καθώς ο ήλιος αλλάζει θέση.

Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο σκηνή κινηματογραφικής παραγωγής παρά πραγματικό φυσικό τοπίο.

Και όμως, δεν χρειάζεται κανένα ψηφιακό εφέ για να δημιουργηθεί. Μόνο η κατάλληλη στιγμή, η σωστή γωνία του φωτός και η αδιάκοπη κίνηση των νεφών.

Ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η φύση μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τις πιο επιβλητικές βουνοκορφές σε ένα θέαμα που δύσκολα ξεχωρίζει κανείς από την ψευδαίσθηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:25ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι πέντε κατηγορούμενοι

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: «Ενεργές οι συμβάσεις εργασίας υπαλλήλων σε «Χωριάτικο» και Pizza Fan – Το υπουργείο και η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα τους»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Καρπενήσι: Ελεύθεροι με όρους 9 νεαροί για το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Το βουνό που «παίρνει φωτιά» κάθε φορά που ο ήλιος το φωτίζει – Το μαγευτικό φαινόμενο στην Κίνα

21:33LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Εξασφάλισε τα δικαιώματα του Fame Story

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο

21:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα απάτης ηλικιωμένη στο Αγρίνιο: Παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και «βούτηξαν» 13.000€

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

20:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για απόπειρα κλοπής σε πολυκατοικία - Αναζητείται ο συνεργός του

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: «Είμαστε βέβαιοι ότι η νέα ηγεσία της Σερβίας θα διατηρήσει τη συνεργασία με τη Ρωσία»

20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Έμμεσο μήνυμα Γκουτέρες στην Άγκυρα: Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας θα πρέπει να γίνεται σεβαστό

20:34ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτες «μπούκαραν» σε κατάστημα τρεις φορές το ίδιο βράδυ - Δείτε βίντεο

20:32LIFESTYLE

Πέθανε ο θρυλικός «Τσέκοφ» του «Star Trek»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

20:28ΕΘΝΙΚΑ

ΕΕ στον ΟΗΕ: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση για τη διάσωση 45 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Microsoft: Πρόταση για εθελούσια αποχώρηση σε 60.000 εργαζομένους - Επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:19ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες την 28η Οκτωβρίου - Στο «κόκκινο» πέντε περιοχές

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «Red Code» εννιά περιοχές ενόψει της κακοκαιρίας και των μετακινήσεων της 28ης Οκτωβρίου

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Δύσκολες ώρες για 13χρονο που έπεσε από ποδήλατο – Φόβοι πως θα μείνει τετραπληγικός

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate: Προφυλακιστέος ο Κορομηλάς, σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι Τσαρούχα και Πηλοΐδης

21:55ΕΛΛΑΔΑ

«Το Χωριάτικο»: Βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, μαστροπεία και ξέπλυμα χρήματος

16:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά ο σκηνοθέτης της σειράς «Έχω παιδιά», Διονύσης Φερεντίνος

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του έπειτα από φωτιά σε φανοποιείο

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για την 13χρονη Ευαγγελία-Παναγιώτα που εξαφανίστηκε από την Αγία Παρασκευή - Παραμένει άφαντη, έληξε το Amber Alert

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Basketgate - Τσάπας: «Έχω δώσει 5.000€ στη Τσαρούχα - Είναι εργαλείο του συστήματος Λιόλιου»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Από Μαζωνάκη μέχρι ραπ, το ρεπερτόριο από τις μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

08:07WHAT THE FACT

Η Αγγλία θάβει πάνω από 2.000 χριστουγεννιάτικα δέντρα στις παραλίες της – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Ο βίος του Mr «Χωριάτικο»: Πώς νοίκιαζε μαγαζιά στον Γιαλό, η ιστορία με την Spilia, οι σχέσεις με αστυνομικούς και το νερό με €8

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή η Λίλιαν Παπακώστα

20:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;»

21:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική εισβολή σε χρυσοχοείο στην Σπάρτη- Συνελήφθησαν οι δράστες

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό - Στο νοσοκομείο 13 δόκιμοι υπαξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού

19:36ΕΘΝΙΚΑ

Κοινή δήλωση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, ΗΑΕ, Μπαχρέριν, ΕΕ στον ΟΗΕ: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Από την Εντατική στην παρέλαση: Ο Στέφανος που σώθηκε από τις φλόγες το 2016 θα σηκώσει περήφανα τη γαλανόλευκη την 28η Οκτωβρίου

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Πολικός Στρόβιλος: Αλλάζει σενάριο και το GFS – Ενισχύονται οι ενδείξεις για στρατοσφαιρική θέρμανση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ