Το βουνό που «παίρνει φωτιά» κάθε φορά που ο ήλιος το φωτίζει – Το μαγευτικό φαινόμενο στην Κίνα

Snapshot Ένα βουνό στην Κίνα εμφανίζεται να «καίγεται» λόγω του ατμοσφαιρικού φαινομένου alpenglow, που φωτίζει τις χιονισμένες κορυφές με πορτοκαλοκόκκινο φως.

Το φαινόμενο alpenglow συμβαίνει όταν ο ήλιος βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα και το φως διαθλάται στην ατμόσφαιρα, δίνοντας θερμές αποχρώσεις στις ορεινές περιοχές.

Η οροσειρά Meili Snow Mountain στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας είναι γνωστή για το παρόμοιο θέαμα των «χρυσών βουνών» που φωτίζονται από τις πρώτες ακτίνες του ήλιου.

Η ψευδαίσθηση των φλόγων ενισχύεται από την κίνηση των σύννεφων γύρω από τις βουνοκορφές, χωρίς να υπάρχει κάποια πραγματική φωτιά ή ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Το φαινόμενο εξαρτάται από τον συνδυασμό γωνίας ηλιακού φωτισμού, ατμοσφαιρικών συνθηκών και ορεινού ανάγλυφου, δημιουργώντας ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οπτικό θέαμα. Snapshot powered by AI

Ένα βουνό στην Κίνα μοιάζει να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Οι κορυφές του φωτίζονται από ένα εκτυφλωτικό πορτοκαλοκόκκινο φως, ενώ σύννεφα που κινούνται διαρκώς γύρω από τις πλαγιές δημιουργούν την ψευδαίσθηση μιας τεράστιας πυρκαγιάς.

Ωστόσο, πίσω από το εντυπωσιακό θέαμα δεν κρύβεται κάποια φυσική καταστροφή, ούτε ηφαιστειακή δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό φαινόμενο, γνωστό ως alpenglow, το οποίο μεταμορφώνει τις ορεινές περιοχές τις ώρες που ο ήλιος βρίσκεται πολύ χαμηλά στον ορίζοντα.

Στα εντυπωσιακά πλάνα, οι θερμές αποχρώσεις του φωτός αντανακλώνται στις βουνοκορφές, ενώ η συνεχής κίνηση των νεφών κάνει το τοπίο να μοιάζει ζωντανό. Άλλοτε οι κορυφές φωτίζονται έντονα και άλλοτε χάνονται πίσω από τις σκοτεινές μάζες των σύννεφων, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι φλόγες κινούνται πάνω στο βουνό.

Τι είναι το alpenglow και γιατί κάνει τα βουνά να μοιάζουν φλεγόμενα

Το alpenglow, γνωστό και ως «αλπική λάμψη», είναι ένα οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως λίγο πριν από την ανατολή ή κοντά στη δύση του ηλίου.

Όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, το φως του διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα. Κατά τη διαδρομή αυτή, τα μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε και το ιώδες, σκεδάζονται εντονότερα, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν οι θερμές αποχρώσεις του κόκκινου, του ροζ και του πορτοκαλί.

Το φως αυτό μπορεί να φωτίσει εντυπωσιακά τις ψηλές βουνοκορφές, ιδιαίτερα όταν είναι καλυμμένες με χιόνι, χαρίζοντάς τους μια σχεδόν απόκοσμη λάμψη.

Στην περίπτωση του βουνού στην Κίνα, η παρουσία κινούμενων νεφών ενισχύει ακόμη περισσότερο το οπτικό αποτέλεσμα. Καθώς τα σύννεφα φωτίζονται και αλλάζουν συνεχώς μορφή, δημιουργείται η εντύπωση ότι τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από το βουνό και απλώνονται στον ουρανό.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για έναν εντυπωσιακό συνδυασμό ηλιακού φωτισμού, ατμοσφαιρικών συνθηκών και ορεινού ανάγλυφου.

Το «χρυσό βουνό» της Κίνας

Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται συχνά στην οροσειρά Meili Snow Mountain, στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Η περιοχή φημίζεται για το θέαμα που είναι γνωστό ως «χρυσά βουνά στο φως του ήλιου», όταν οι πρώτες ηλιακές ακτίνες φωτίζουν τις χιονισμένες κορυφές και τις μετατρέπουν σε ένα λαμπερό, χρυσαφένιο τοπίο.

Η ψηλότερη κορυφή της οροσειράς, η Καουαγκέμπο, υψώνεται περίπου στα 6.740 μέτρα και θεωρείται ιερό βουνό για τους Θιβετιανούς βουδιστές.

Η μοναδική γεωγραφική θέση της περιοχής, σε συνδυασμό με τις συχνές μεταβολές της νέφωσης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για εντυπωσιακά παιχνίδια φωτός.

Αν και η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει συνδεθεί με ανάλογες εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το βίντεο προέρχεται πράγματι από εκεί.

Παρά τη δραματική εικόνα που δημιουργείται, το φαινόμενο δεν συνδέεται με φωτιά, λάβα ή κάποια επικίνδυνη γεωλογική διεργασία.

Η ένταση του φωτισμού, η γωνία των ηλιακών ακτίνων και η ταχύτητα με την οποία μετακινούνται τα σύννεφα μπορούν να κάνουν το τοπίο να αλλάζει όψη μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Οι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις εμφανίζονται, μεταβάλλονται και τελικά υποχωρούν καθώς ο ήλιος αλλάζει θέση.

Το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο σκηνή κινηματογραφικής παραγωγής παρά πραγματικό φυσικό τοπίο.

Και όμως, δεν χρειάζεται κανένα ψηφιακό εφέ για να δημιουργηθεί. Μόνο η κατάλληλη στιγμή, η σωστή γωνία του φωτός και η αδιάκοπη κίνηση των νεφών.

Ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η φύση μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τις πιο επιβλητικές βουνοκορφές σε ένα θέαμα που δύσκολα ξεχωρίζει κανείς από την ψευδαίσθηση.

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