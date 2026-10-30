Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Ποιες περιοχές θα πλήξει

Από τα Δυτικά ξεκινά η επιδείνωση του καιρού το Σάββατο - Νέα επιδείνωση την Κυριακή 

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Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Ποιες περιοχές θα πλήξει
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  • Από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου ξεκινά η επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το νότιο Αιγαίο.
  • Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται χιονοπτώσεις λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας.
  • Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου η κακοκαιρία θα ενταθεί, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας με εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στη δυτική, βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με πιθανότητα τοπικά ισχυρών φαινομένων.
  • Στην Αττική οι βροχές θα ξεκινήσουν από το μεσημέρι του Σαββάτου και θα είναι κατά διαστήματα έντονες, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι βροχερός.
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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, καθώς η κάθοδος ψυχρών αέριων μαζών από τη βόρεια Ευρώπη αναμένεται να φέρει βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με τα πρώτα έντονα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά. Σταδιακά, η αστάθεια θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας αναμένονται και χιονοπτώσεις.

Η Κυριακή 1 Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα είναι η ημέρα με την πιο εκτεταμένη κακοκαιρία, καθώς οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία το Σάββατο

Άστατος προβλέπεται ο καιρός το Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα, με εναλλαγές νεφώσεων και βροχοπτώσεων.

Στη δυτική Ελλάδα και στο νότιο Αιγαίο αναμένονται καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη ένταση.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να ξεκινήσουν από το μεσημέρι και να εκδηλώνονται κατά διαστήματα, ενώ βροχερός προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας, με τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Κυριακή: Εντείνονται οι βροχές και οι καταιγίδες

Περαιτέρω επιδείνωση αναμένεται την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, καθώς το νέο βαρομετρικό σύστημα θα επηρεάσει περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι εκτεταμένες, με μεγαλύτερη έμφαση στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση.

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