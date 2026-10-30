Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία – Ποιες ημέρες θα είναι πιο δύσκολες

Νέα επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Μίλτος Τσεκούρας

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία – Ποιες ημέρες θα είναι πιο δύσκολες
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  • Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες.
  • Η πιο δύσκολη περίοδος για τον καιρό θα είναι η Κυριακή 1 και η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου λόγω βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία.
  • Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές με χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
  • Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές, με ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.
  • Για τις ημέρες Τρίτη 3 έως Πέμπτη 5 Νοεμβρίου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά η ακριβής κατανομή των φαινομένων παραμένει αβέβαιη.
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Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα στις αρχές Νοεμβρίου, με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να επανέρχονται στο προσκήνιο. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται κυρίως στην Κυριακή 1 και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, καθώς η προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας ενδέχεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Η εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, όπως αποτυπώνεται στις διαθέσιμες προγνωστικές εκτιμήσεις, δείχνει ότι το φθινοπωρινό σκηνικό θα διατηρηθεί, με διαδοχικά περάσματα νεφώσεων και βροχοπτώσεων. Ωστόσο, η ακριβής κατανομή των φαινομένων και οι περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν εντονότερες καταιγίδες θα αποσαφηνιστούν μέσα από τις επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων.

Πότε αναμένεται η επιδείνωση του καιρού

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου η ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρα διαστήματα βελτίωσης. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με την αίσθηση του φθινοπώρου να γίνεται περισσότερο αισθητή, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου αναμένεται να αυξηθεί η πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα πλησιάζει την περιοχή μας. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικό μέρος της χώρας, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ακριβής γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.

Πιο ενδιαφέρουσα προγνωστικά εμφανίζεται η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί, με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για τις επόμενες ημέρες

Για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου η εικόνα παραμένει λιγότερο ξεκάθαρη. Η πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων εξακολουθεί να υπάρχει, ωστόσο η ένταση και η έκταση των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την πορεία και την εξασθένηση του βαρομετρικού χαμηλού.

Ανάλογη επιφύλαξη χρειάζεται και για την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία διατηρούν την πιθανότητα νέων βροχών, χωρίς να επιτρέπουν ακόμη ασφαλή προσδιορισμό των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο.

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