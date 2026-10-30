Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία – Ποιες ημέρες θα είναι πιο δύσκολες

Snapshot Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Η πιο δύσκολη περίοδος για τον καιρό θα είναι η Κυριακή 1 και η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου λόγω βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλία.

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές με χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες σε ορισμένες περιοχές, με ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Για τις ημέρες Τρίτη 3 έως Πέμπτη 5 Νοεμβρίου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά η ακριβής κατανομή των φαινομένων παραμένει αβέβαιη. Snapshot powered by AI

Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα στις αρχές Νοεμβρίου, με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να επανέρχονται στο προσκήνιο. Το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται κυρίως στην Κυριακή 1 και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, καθώς η προσέγγιση βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας ενδέχεται να προκαλέσει επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Η εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, όπως αποτυπώνεται στις διαθέσιμες προγνωστικές εκτιμήσεις, δείχνει ότι το φθινοπωρινό σκηνικό θα διατηρηθεί, με διαδοχικά περάσματα νεφώσεων και βροχοπτώσεων. Ωστόσο, η ακριβής κατανομή των φαινομένων και οι περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν εντονότερες καταιγίδες θα αποσαφηνιστούν μέσα από τις επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων.

Πότε αναμένεται η επιδείνωση του καιρού

Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου η ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται πρόσκαιρα διαστήματα βελτίωσης. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με την αίσθηση του φθινοπώρου να γίνεται περισσότερο αισθητή, ιδιαίτερα τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου αναμένεται να αυξηθεί η πιθανότητα εκδήλωσης βροχοπτώσεων και τοπικών καταιγίδων, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία θα πλησιάζει την περιοχή μας. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικό μέρος της χώρας, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η ακριβής γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.

Πιο ενδιαφέρουσα προγνωστικά εμφανίζεται η Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η ατμοσφαιρική αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί, με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια.

Τι δείχνουν τα μοντέλα για τις επόμενες ημέρες

Για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου η εικόνα παραμένει λιγότερο ξεκάθαρη. Η πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων εξακολουθεί να υπάρχει, ωστόσο η ένταση και η έκταση των φαινομένων θα εξαρτηθούν από την πορεία και την εξασθένηση του βαρομετρικού χαμηλού.

Ανάλογη επιφύλαξη χρειάζεται και για την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία διατηρούν την πιθανότητα νέων βροχών, χωρίς να επιτρέπουν ακόμη ασφαλή προσδιορισμό των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο.

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