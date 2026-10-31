Καιρός: Η πρόγνωση ICON-EU και η ανάλυση Κολυδά για το επόμενο τετραήμερο - «Δεν είναι κακοκαιρία»

Snapshot 1 έως 4 Νοεμβρίου αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να φτάσουν έως 88 χιλιοστά.

Οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν κυρίως βόρεια, ανατολικά, δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

Η μεταβολή του καιρού δεν χαρακτηρίζεται γενικευμένη κακοκαιρία, καθώς τα έντονα φαινόμενα είναι τοπικά και δεν καλύπτουν όλη τη χώρα.

Παρά την απουσία γενικευμένης κακοκαιρίας, υπάρχει κίνδυνος προβλημάτων σε περιοχές με αδύναμες υποδομές απορροής και επιβαρυμένα δίκτυα.

Οι βροχές είναι σημαντικές για τον εμπλουτισμό υδατικών πόρων και τη γεωργία, επισημαίνεται όμως η ανάγκη κατάλληλων υποδομών για την αξιοποίησή τους και τη μείωση κινδύνων. Snapshot powered by AI

Αξιόλογες και ευεργετικές βροχοπτώσεις αναμένονται το επόμενο τετραήμερο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή όσο και ως προς την έντασή τους. Ωστόσο, η νέα μεταβολή του καιρού δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για γενικευμένη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου ICON-EU δείχνουν ότι από την Κυριακή 1 έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου διαμορφώνονται συνθήκες για αξιόλογες βροχές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τα μεγαλύτερα ύψη υετού να καταγράφονται τοπικά.

Ειδικότερα, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές, με μεγαλύτερη έμφαση σε τμήματα της βόρειας και ανατολικής χώρας. Τοπικά, το προβλεπόμενο ύψος βροχής ενδέχεται να φτάσει περίπου τα 64 χιλιοστά.

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη έκταση, επηρεάζοντας σημαντικό μέρος της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, καθώς και περιοχές του ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο, τοπικά τα ύψη βροχής ενδέχεται να προσεγγίσουν τα 88 χιλιοστά.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, η αστάθεια θα διατηρηθεί, με αξιόλογες βροχοπτώσεις κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά, αλλά και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το μεγαλύτερο προβλεπόμενο ύψος βροχής προσεγγίζει τα 84 χιλιοστά.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και περιορισμός των φαινομένων, με τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής να εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Το τοπικό μέγιστο εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 38 χιλιοστά.

Γιατί δεν χαρακτηρίζεται απαραίτητα κακοκαιρία

Παρά τα αξιόλογα τοπικά ύψη βροχής, η συνολική εικόνα δεν δικαιολογεί από μόνη της τον χαρακτηρισμό της συγκεκριμένης μεταβολής ως νέας γενικευμένης κακοκαιρίας. Όπως προκύπτει από τα προγνωστικά δεδομένα, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής αφορούν συγκεκριμένες περιοχές και δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των περιοχών που θα δεχθούν φαινόμενα.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι απουσιάζουν οι πιθανοί κίνδυνοι. Ακόμη και βροχοπτώσεις μέτριας έντασης μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε περιοχές με ανεπαρκείς υποδομές απορροής, φραγμένα φρεάτια ή ήδη επιβαρυμένα δίκτυα, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται προσοχή σε περιοχές που παρουσιάζουν γνωστές ευπάθειες, χωρίς όμως να δημιουργείται αδικαιολόγητη ανησυχία και να χαρακτηρίζεται κάθε φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού ως επικίνδυνη κακοκαιρία.

Οι βροχές αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για τον εμπλουτισμό των υδατικών αποθεμάτων, τη γεωργία και τη διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε να αξιοποιούνται τα οφέλη των βροχοπτώσεων και παράλληλα να περιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι.

Το επόμενο τετραήμερο, επομένως, αναμένεται να φέρει σημαντικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε νέα φθινοπωρινή μεταβολή πρέπει να βαφτίζεται κακοκαιρία. Η διάκριση ανάμεσα στις ευεργετικές βροχοπτώσεις και στα πραγματικά επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα παραμένει σημαντική.

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