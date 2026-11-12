Καιρός: Η πρόγνωση 9 μοντέλων για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα - Τι «βλέπο»υν ECMWF, UKMO και JMA

Snapshot Τα μοντέλα προβλέπουν αυξημένες βροχοπτώσεις στην ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα για τον Νοέμβριο, χωρίς όμως σημαντικές χιονοπτώσεις.

Τον Δεκέμβριο αναμένεται θερμότερος μήνας με θερμοκρασίες 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά, ενώ οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις στην Ελλάδα πιθανώς να μειωθούν.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία τον Νοέμβριο ευνοεί αντικυκλωνικές συνθήκες στα βόρεια και βροχοφόρα συστήματα στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ τον Δεκέμβριο επικρατούν αντικυκλωνικές συνθήκες στην ευρύτερη Μεσόγειο.

Οι προγνώσεις βασίζονται σε μέσο όρο εννέα μεγάλων μοντέλων και αφορούν γενικές τάσεις, όχι ακριβείς ημερομηνίες ή τοπικές συνθήκες.

Η εξέλιξη της χειμερινής περιόδου, ειδικά για περιοχές όπως ο Παρνασσός, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, και δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια από τις εποχικές προβλέψεις. Snapshot powered by AI

Δύο αρκετά διαφορετικά πρόσωπα φαίνεται πως μπορεί να παρουσιάσει ο καιρός στην Ευρώπη και την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου του φθινοπώρου και της έναρξης του χειμώνα.

Τα νεότερα στοιχεία από τη συνδυαστική αξιολόγηση εννέα μεγάλων μετεωρολογικών κέντρων αποτυπώνουν μια ενδιαφέρουσα μεταβολή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία από τον Νοέμβριο προς τον Δεκέμβριο, με σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στις βροχοπτώσεις όσο και στις θερμοκρασίες.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων είναι ότι ο Νοέμβριος εμφανίζει περισσότερες προϋποθέσεις για αυξημένο υετό στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Αντίθετα, για τον Δεκέμβριο διαμορφώνεται μια σαφέστερη τάση θερμοκρασιών πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τις χιονοπτώσεις.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις ορεινές περιοχές της χώρας και κυρίως για τα χιονοδρομικά κέντρα, καθώς η ποσότητα των βροχοπτώσεων δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αυξημένες χιονοπτώσεις. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι θερμοκρασίες των αερίων μαζών που θα επικρατήσουν κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων.

Εννέα μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν την τάση για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Η συγκεκριμένη εκτίμηση βασίζεται στον συνδυαστικό μέσο όρο εννέα εποχικών προγνωστικών συστημάτων, τα οποία προέρχονται από μερικά από τα σημαντικότερα μετεωρολογικά κέντρα διεθνώς.

Στην ανάλυση συμμετέχουν τα μοντέλα των ECMWF, UKMO, NCEP, Météo-France, DWD, ECCC, CMCC, BOM και JMA. Τα δεδομένα έχουν αρχικοποίηση τον Νοέμβριο του 2026 και αποτυπώνουν τις αναμενόμενες αποκλίσεις από τις κλιματικές μέσες τιμές.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει πέντε διαφορετικές παραμέτρους:

Την ατμοσφαιρική πίεση στη στάθμη της θάλασσας.

Το γεωδυναμικό ύψος στην ισοβαρική επιφάνεια των 500 hPa.

Τη θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, στα 2 μέτρα.

Τη συνολική ποσότητα υετού.

Τον υετό που καταγράφεται με τη μορφή χιονιού.

Για την τελευταία παράμετρο, ο διαθέσιμος συνδυαστικός μέσος όρος περιλαμβάνει έξι και όχι εννέα μοντέλα.

Η εξέταση όλων αυτών των στοιχείων επιτρέπει μια ευρύτερη αποτίμηση της πιθανής ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες κακοκαιρίας ή την ακριβή εξέλιξη των φαινομένων σε κάθε περιοχή.

Νοέμβριος: Οι αντικυκλώνες στα βόρεια μπορεί να ευνοήσουν περισσότερες κακοκαιρίες στη Μεσόγειο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της ατμοσφαιρικής πίεσης για το υπόλοιπο του Νοεμβρίου.

Τα προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν ένα ισχυρό πεδίο θετικών αποκλίσεων στον βόρειο Ατλαντικό, στις Βρετανικές Νήσους και προς τη Σκανδιναβία. Σε ορισμένες περιοχές οι αποκλίσεις προσεγγίζουν τα +4 έως +5 hPa, στοιχείο που υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα αντικυκλωνικών συνθηκών στα βόρεια τμήματα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Στον αντίποδα, νοτιοδυτικά της Ιβηρικής Χερσονήσου και σε τμήματα του κεντρικού και ανατολικού Ατλαντικού εμφανίζονται αρνητικές αποκλίσεις της πίεσης.

Η συγκεκριμένη διάταξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν εξεταστεί σε συνδυασμό με τον χάρτη των γεωδυναμικών υψών στα 500 hPa. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούνται εκτεταμένες θετικές αποκλίσεις πάνω από μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τη γενική εικόνα να παραπέμπει σε συχνότερες αντικυκλωνικές εξάρσεις στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Μια τέτοια κυκλοφορία μπορεί να μεταβάλει τις συνήθεις διαδρομές των ατμοσφαιρικών διαταραχών, δημιουργώντας περιθώρια για μεγαλύτερη δραστηριότητα σε νοτιότερα τμήματα της ηπείρου.

Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην ανατολική Μεσόγειο, όπου οι ενδείξεις των μοντέλων εμφανίζονται περισσότερο ευνοϊκές για την ανάπτυξη βροχοφόρων συστημάτων.

Βροχές στην Ελλάδα: Αυξημένο σήμα για την ανατολική Μεσόγειο

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία των προγνωστικών χαρτών του Νοεμβρίου αφορά την κατανομή του υετού.

Ο μέσος όρος των μοντέλων εμφανίζει μια εκτεταμένη περιοχή θετικών αποκλίσεων, η οποία ξεκινά από την ανατολική Μεσόγειο και επεκτείνεται προς το Αιγαίο, την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα.

Αντίθετα, σε τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης το προγνωστικό σήμα είναι αρνητικό, υποδεικνύοντας πιθανότητα μικρότερων ποσοτήτων βροχής σε σχέση με τις κλιματικές τιμές.

Για τη χώρα μας, η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί μια θετική ένδειξη για την παρουσία περισσότερων ή και εντονότερων επεισοδίων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου μήνα.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι θα βρέχει καθημερινά ή ότι θα εκδηλώνονται συνεχόμενες κακοκαιρίες. Οι εποχικοί χάρτες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν την ακριβή χρονική κατανομή των φαινομένων.

Είναι πιθανό, για παράδειγμα, ένα σημαντικό μέρος του μηνιαίου υετού να προκύψει από δύο ή τρία οργανωμένα συστήματα κακοκαιρίας, ενώ ανάμεσα στα επεισόδια να μεσολαβούν αρκετές ημέρες με βελτιωμένο καιρό.

Το ουσιαστικό στοιχείο είναι ότι η ανατολική Μεσόγειος εμφανίζει ένα ευνοϊκότερο προγνωστικό περιβάλλον για βροχοπτώσεις σε σχέση με αρκετές άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Χωρίς ισχυρή ένδειξη για παρατεταμένο ψύχος

Στο θερμοκρασιακό πεδίο, η εικόνα για την Ελλάδα δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα έντονη απόκλιση.

Ο συνδυαστικός μέσος όρος των εννέα μοντέλων δείχνει θερμοκρασίες περίπου 0,3 έως 1 βαθμό Κελσίου υψηλότερες από τις κλιματικές τιμές.

Σημαντικά μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται στα βορειότερα τμήματα της Ευρώπης, όπου σε περιοχές της Σκανδιναβίας οι θερμοκρασίες μπορεί να κινηθούν κατά 2 έως 3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Για την Ελλάδα, επομένως, δεν προκύπτει κάποιο ισχυρό σήμα παρατεταμένης ψυχρής περιόδου σε μηνιαία βάση. Αυτό δεν αποκλείει, φυσικά, την εμφάνιση χειμερινών διαταραχών ή πρόσκαιρων ψυχρών εισβολών.

Η συνολική θερμοκρασιακή εικόνα του μήνα παραμένει κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, με μια μικρή τάση προς τις υψηλότερες τιμές.

Εδώ εντοπίζεται μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στο πεδίο του υετού και σε εκείνο του χιονογενούς υετού.

Παρότι οι χάρτες παρουσιάζουν θετικό σήμα για τις βροχοπτώσεις στην ανατολική Μεσόγειο, ο μέσος όρος των έξι διαθέσιμων μοντέλων δεν αποτυπώνει αντίστοιχα θετικές αποκλίσεις για τις χιονοπτώσεις πάνω από την Ελλάδα.

Αρνητικές αποκλίσεις εμφανίζονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, των Βαλκανίων αλλά και σε σημαντικό τμήμα της Σκανδιναβίας.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει ότι αποκλείονται τα χιόνια στα ελληνικά βουνά. Ακόμη και μέσα σε έναν μήνα με θετική θερμοκρασιακή απόκλιση μπορούν να σημειωθούν αξιόλογες ψυχρές εισβολές, ικανές να προκαλέσουν χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα.

Ωστόσο, ο συνδυασμός των διαθέσιμων στοιχείων δεν υποστηρίζει προς το παρόν την προοπτική ενός ιδιαίτερα χιονοφόρου Νοεμβρίου σε επίπεδο συνολικής μηνιαίας αποτίμησης.

Δεκέμβριος: Θερμότερη Μεσόγειος και διαφορετική ατμοσφαιρική κυκλοφορία

Η εικόνα που προκύπτει για τον Δεκέμβριο διαφοροποιείται αισθητά από εκείνη του Νοεμβρίου, με την ανατολική Μεσόγειο να εμφανίζει ένα διαφορετικό προγνωστικό περιβάλλον.

Στους χάρτες της ατμοσφαιρικής πίεσης, οι ισχυρότερες θετικές αποκλίσεις εντοπίζονται πλέον προς τη Γροιλανδία και τον βόρειο Ατλαντικό.

Την ίδια στιγμή, η δυτική και κεντρική Ευρώπη παρουσιάζουν αρνητικές αποκλίσεις, οι οποίες σε ορισμένα τμήματα φτάνουν τα -2 έως -3 hPa.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο πεδίο των γεωδυναμικών υψών στα 500 hPa.

Μια εκτεταμένη ζώνη θετικών αποκλίσεων καλύπτει τη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και μεγάλο μέρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι τιμές σε αρκετές περιοχές προσεγγίζουν τα +30 έως +40 γεωδυναμικά δεκάμετρα, υποδεικνύοντας σημαντικά υψηλότερα γεωδυναμικά ύψη σε σχέση με τις κλιματικές μέσες τιμές.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που χρειάζεται να αξιολογηθεί ιδιαίτερα προσεκτικά, καθώς συνδέεται με αυξημένη πιθανότητα επικράτησης αντικυκλωνικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Εφόσον η συγκεκριμένη τάση επιβεβαιωθεί, η Ελλάδα ενδέχεται να βρεθεί σε ένα περιβάλλον λιγότερο ευνοϊκό για τη συχνή διέλευση οργανωμένων ατμοσφαιρικών διαταραχών, με παράλληλη παρουσία θερμότερων αερίων μαζών.

Θερμοκρασία: Τα μοντέλα δείχνουν απόκλιση έως και 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά

Το θερμοκρασιακό πεδίο αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο στοιχείο της εποχικής εκτίμησης για τον Δεκέμβριο.

Οι θετικές αποκλίσεις επεκτείνονται σχεδόν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, με την Ελλάδα να βρίσκεται επίσης μέσα στη ζώνη των υψηλότερων από τις κλιματικές τιμές θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τον μέσο όρο των εννέα προγνωστικών συστημάτων, η θερμοκρασία στη χώρα μας ενδέχεται να διαμορφωθεί περίπου 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εντοπίζονται κυρίως στα ηπειρωτικά και στα βορειότερα γεωγραφικά τμήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλες οι περιοχές θα παρουσιάσουν την ίδια θερμοκρασιακή συμπεριφορά.

Η συγκεκριμένη ένδειξη ενισχύει το ενδεχόμενο ενός θερμότερου Δεκεμβρίου σε σχέση με τον μέσο όρο της εποχής.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια που δεν πρέπει να παραβλέπεται: οι εποχικές προγνώσεις περιγράφουν τη συνολική τάση ενός μήνα και όχι την εξέλιξη κάθε επιμέρους ημέρας.

Έτσι, ακόμη και αν ο Δεκέμβριος ολοκληρωθεί με θετική θερμοκρασιακή απόκλιση, δεν αποκλείεται να υπάρξουν διαστήματα με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, παγετούς ή ακόμη και ισχυρές χιονοπτώσεις.

Το ζητούμενο είναι η συχνότητα και η διάρκεια τέτοιων επεισοδίων, όχι η απόλυτη απουσία τους.

Βροχοπτώσεις: Περιορίζονται οι θετικές ενδείξεις για την Ελλάδα

Σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζει και ο χάρτης του υετού.

Σε αντίθεση με τον Νοέμβριο, οι θετικές αποκλίσεις για τον Δεκέμβριο συγκεντρώνονται περισσότερο στον ανατολικό Ατλαντικό, στην Ιβηρική Χερσόνησο και σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.

Αντίθετα, προς την ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και αρκετά τμήματα της Ελλάδας κυριαρχούν ουδέτερες ή αρνητικές αποκλίσεις.

Η συγκεκριμένη κατανομή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένων βροχοπτώσεων σε σχέση με τις κλιματικές τιμές, εφόσον φυσικά η προγνωστική εικόνα επαληθευτεί.

Σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές των γεωδυναμικών υψών πάνω από τη Μεσόγειο, διαμορφώνεται ένα λιγότερο ευνοϊκό περιβάλλον για τη συχνή παρουσία οργανωμένων κακοκαιριών στην περιοχή μας.

Αυτό δεν ισοδυναμεί με πρόγνωση ανομβρίας.

Ένας μήνας μπορεί να εμφανίσει αρνητική απόκλιση στον συνολικό υετό και παρ' όλα αυτά να καταγράψει ένα ή περισσότερα ισχυρά επεισόδια βροχοπτώσεων. Η διαφορά βρίσκεται στη συνολική ποσότητα και στη συχνότητα των φαινομένων κατά τη διάρκειά του.

Χιονοπτώσεις: Αρνητικό σήμα για τα Βαλκάνια και τα ελληνικά βουνά

Ιδιαίτερη προσοχή αξίζει ο χάρτης του χιονογενούς υετού για τον Δεκέμβριο.

Ο μέσος όρος των έξι μοντέλων εμφανίζει εκτεταμένες αρνητικές αποκλίσεις σε μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η συγκεκριμένη εικόνα περιλαμβάνει τη Σκανδιναβία, την κεντρική Ευρώπη, τις Άλπεις και τα Βαλκάνια.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ενδείξεις για την Ελλάδα, όπου δεν διακρίνεται κάποιο αξιόλογο θετικό σήμα για αυξημένο χιονογενή υετό.

Το γεγονός αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν συνδυαστεί με τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις και την εικόνα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Οι θερμοκρασίες που εκτιμώνται υψηλότερες από τις κανονικές, σε συνδυασμό με τα αυξημένα γεωδυναμικά ύψη στη Μεσόγειο, δεν αποτελούν ευνοϊκό συνδυασμό για συχνές και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Επομένως, το προγνωστικό σήμα για τον Δεκέμβριο είναι λιγότερο ενθαρρυντικό για τη δημιουργία εκτεταμένης φυσικής χιονοκάλυψης στα ορεινά της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Πρέπει, πάντως, να υπογραμμιστεί ότι οι συγκεκριμένοι χάρτες δεν μπορούν να αποκλείσουν ένα ισχυρό χειμερινό επεισόδιο. Αποτυπώνουν τη στατιστική τάση ενός ολόκληρου μήνα και όχι τις πιθανότητες εκδήλωσης μιας συγκεκριμένης ψυχρής εισβολής.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική για τον Παρνασσό, έναν από τους σημαντικότερους ορεινούς προορισμούς της χώρας και βασικό σημείο αναφοράς για τη χειμερινή τουριστική δραστηριότητα.

Τα στοιχεία του Νοεμβρίου αφήνουν περιθώρια για αυξημένη βροχομετρική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν αξιόλογα επεισόδια υετού, τα οποία, εφόσον συμπέσουν με τις κατάλληλες θερμοκρασιακές συνθήκες, θα μπορούσαν να δώσουν και χιονοπτώσεις στις υψηλότερες περιοχές του ορεινού συγκροτήματος.

Για τον Δεκέμβριο, ωστόσο, η προγνωστική εικόνα γίνεται περισσότερο προβληματική από την πλευρά των χιονοπτώσεων.

Οι θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις, σε συνδυασμό με το αρνητικό σήμα στον χιονογενή υετό, δεν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για συχνές χιονοπτώσεις και γρήγορη δημιουργία σταθερής χιονοκάλυψης.

Αν η συγκεκριμένη τάση επιβεβαιωθεί, ενδέχεται να επηρεαστεί η συχνότητα των χιονοπτώσεων στις αρχές της χειμερινής περιόδου, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί από τώρα η ακριβής εξέλιξη της χιονοδρομικής σεζόν.

Υπάρχει, άλλωστε, ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη: η τοπογραφία του Παρνασσού δημιουργεί μεγάλες διαφοροποιήσεις στις καιρικές συνθήκες ακόμη και μεταξύ περιοχών που βρίσκονται σε σχετικά μικρή απόσταση.

Η διεύθυνση των ανέμων, η θερμοκρασία της αέριας μάζας, το υψόμετρο της ισόθερμης των 0°C, αλλά και η θέση κάθε περιοχής σε σχέση με τις αέριες ροές μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά την ποσότητα και τη μορφή των κατακρημνισμάτων.

Επιπλέον, οι εποχικοί χάρτες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη χωρική ανάλυση για να αποτυπώσουν με ακρίβεια τις ιδιαίτερες συνθήκες στις πίστες και στις κορυφές του χιονοδρομικού κέντρου.

Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής εκτίμηση για την ημερομηνία έναρξης ή τη συνολική ποιότητα της χιονοδρομικής περιόδου με αποκλειστικό κριτήριο τις συγκεκριμένες εποχικές προβλέψεις.

Νοέμβριος και Δεκέμβριος: Η σύγκριση των δύο μηνών

Η αντιπαραβολή των διαθέσιμων δεδομένων αναδεικνύει μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις προγνωστικές τάσεις από τον έναν μήνα στον επόμενο.

Για τον Νοέμβριο, το βασικό χαρακτηριστικό είναι η αυξημένη πιθανότητα βροχοπτώσεων στην ανατολική Μεσόγειο και στην Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα κινηθούν κοντά ή λίγο υψηλότερα από τις κανονικές, χωρίς όμως να εμφανίζεται ισχυρή ένδειξη για εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Για τον Δεκέμβριο, η εικόνα γίνεται σαφώς θερμότερη. Οι θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις ενισχύονται, τα γεωδυναμικά ύψη εμφανίζουν σημαντική αύξηση πάνω από τη Μεσόγειο και το πεδίο του υετού δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την Ελλάδα.

Παράλληλα, ο χιονογενής υετός παρουσιάζει αρνητικές αποκλίσεις σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Με βάση, λοιπόν, τη σημερινή εικόνα των εννέα μεγάλων προγνωστικών συστημάτων, η μετάβαση από τον Νοέμβριο στον Δεκέμβριο συνοδεύεται από μια μεταβολή προς θερμότερες και λιγότερο ευνοϊκές για συχνές χειμερινές κακοκαιρίες συνθήκες στην περιοχή μας.

Πόσο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις εποχικές προβλέψεις;

Πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα, είναι απαραίτητο να γίνει μια σημαντική διευκρίνιση για τη φύση των εποχικών προγνώσεων.

Σε αντίθεση με τα βραχυπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα, τα εποχικά συστήματα δεν επιχειρούν να προσδιορίσουν την ακριβή εξέλιξη του καιρού σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Αντίθετα, εξετάζουν τις πιθανές αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές και επιχειρούν να εντοπίσουν τη γενικότερη τάση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε χρονικό ορίζοντα εβδομάδων ή μηνών.

Αυτό σημαίνει ότι ένας Δεκέμβριος με μέση θερμοκρασία 1 έως 2 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και ισχυρές ψυχρές εισβολές. Αντίστοιχα, ένας μήνας με θετική απόκλιση στον υετό δεν είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από συνεχόμενες βροχοπτώσεις.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι ο μέσος όρος εννέα διαφορετικών μοντέλων δεν αποτελεί αυτομάτως εγγύηση υψηλής προγνωστικής αξιοπιστίας. Για να αξιολογηθεί ουσιαστικά η βεβαιότητα μιας τάσης, χρειάζεται να εξεταστεί και ο βαθμός συμφωνίας των επιμέρους μοντέλων, καθώς και η μεταξύ τους διασπορά.

Επομένως, τα συγκεκριμένα στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενδείξεις για την πιθανή εξέλιξη του καιρού και όχι ως δεδομένη πρόγνωση για τους δύο επόμενους μήνες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών συστημάτων. Οι νεότερες εποχικές εκτιμήσεις, σε συνδυασμό με τα υποεποχικά μοντέλα και τις βραχυπρόθεσμες προγνώσεις, θα επιτρέψουν σταδιακά μια πιο αξιόπιστη αξιολόγηση της χειμερινής κυκλοφορίας.

Η επόμενη ανανέωση των δεδομένων για τον Δεκέμβριο του 2026 θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να εξεταστεί εκ νέου η προοπτική για την καρδιά του χειμώνα και να διαπιστωθεί εάν οι σημερινές ενδείξεις για τη θερμοκρασία, τις βροχοπτώσεις και τα χιόνια διατηρούνται ή μεταβάλλονται.

Σημείωση επιμέλειας: Έχω αποφύγει να παρουσιάσω τις εποχικές ενδείξεις ως βεβαιότητες. Επίσης, έχω διαφοροποιήσει ουσιαστικά τη δομή και τη δημοσιογραφική αφήγηση, ώστε να μη θυμίζει απλή παράφραση του αρχικού. Το κείμενο είναι έτοιμο ως αυτοτελές δημοσιογραφικό άρθρο.

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