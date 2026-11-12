Σούπερ Ελ Νίνιο: Φόβοι για «θανάτους σε κλίμακα πανδημίας» – Έως 500.000 νεκροί μόνο το 2027

Snapshot Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το Σούπερ Ελ Νίνιο μπορεί να προκαλέσει έως 451.000 θανάτους λόγω ακραίας ζέστης μέσα στο 2027.

Ζητείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύξει το φαινόμενο κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η Νιγηρία, το Σουδάν, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη, η Καμπότζη, η Ινδονησία, η Ινδία και η Βραζιλία εκτιμάται ότι θα υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες σε θανάτους.

Οι επιπτώσεις του Σούπερ Ελ Νίνιο θα περιλαμβάνουν έντονες εναλλαγές μεταξύ ξηρασίας και πλημμυρών, με αυξημένο κίνδυνο καταστροφών λόγω υποδομών που δεν είναι σχεδιασμένες για ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι θερμοκρασίες των ωκεανών προβλέπεται να κορυφωθούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ενώ οι επιπτώσεις στην εξάπλωση ασθενειών δεν έχουν ακόμη εκτιμηθεί πλήρως. Snapshot powered by AI

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η ακραία ζέστη που αναμένεται να προκαλέσει το επερχόμενο Σούπερ Ελ Νίνιο ενδέχεται να οδηγήσει στον θάνατο σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων τους επόμενους μήνες. Και αυτό χωρίς να υπολογίζονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εξάπλωση ασθενειών, οι οποίες ενδέχεται να ευνοηθούν από τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ο Κόλιν Τζ. Κάρλσον, επιδημιολόγος πλανητικής υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Γέιλ, απηύθυνε έκκληση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύξει το φαινόμενο κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Μέχρι σήμερα έχουν κηρυχθεί περίπου δώδεκα αντίστοιχες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όλες εξαιτίας επιδημιών λοιμωδών νοσημάτων. Ωστόσο, ο Κάρλσον και ο συνεργάτης του Κρίστοφερ Κάλαχαν, επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Δημόσιων και Περιβαλλοντικών Υποθέσεων Ο'Νιλ του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, εκτιμούν ότι το Σούπερ Ελ Νίνιο πληροί τις προϋποθέσεις για μια τέτοια κινητοποίηση.

Οι δύο επιστήμονες προειδοποιούν ότι έρχονται θάνατοι σε κλίμακα πανδημίας, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να κινδυνεύουν στις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο. Επικαλούνται έρευνα του Climate Impact Lab του Πανεπιστημίου του Σικάγο, σύμφωνα με την οποία οι θάνατοι που θα συνδέονται με τη ζέστη ενδέχεται να φτάσουν περίπου τους 451.000.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, η κλιματική αλλαγή έχει πιθανότατα προκαλέσει αρκετά εκατομμύρια θανάτους όλα αυτά τα χρόνια.

Ποιες χώρες αναμένεται να πληγούν περισσότερο από το Σούπερ Ελ Νίνιο

«Είναι πιθανό ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι άνθρωποι από όσους πέθαναν κατά την πανδημία της γρίπης Α/H1N1 το 2009, αλλά και σε αρκετές άλλες υγειονομικές κρίσεις διεθνούς ενδιαφέροντος που ακολούθησαν. Αυτό καθιστά το Ελ Νίνιο μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης από μόνο του», προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν περιλαμβάνει τους πιθανούς επιπλέον θανάτους από την εξάπλωση ασθενειών, η οποία ενδέχεται να ενισχυθεί από τις υψηλότερες θερμοκρασίες που θα συνοδεύσουν το Σούπερ Ελ Νίνιο.

Στην Αφρική, η Νιγηρία προβλέπεται να είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες απώλειες, με περίπου 31.400 επιπλέον θανάτους, ενώ στο Σουδάν εκτιμάται ότι θα καταγραφούν άλλοι 17.500.

Στις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη και την Καμπότζη οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συνολικά 19.400 επιπλέον θανάτους, ενώ στην Ινδονησία αναμένονται άλλοι 19.300.

Για την Ινδία εκτιμάται ότι οι επιπλέον απώλειες θα φτάσουν τις 15.800, ενώ στη Νότια Αμερική η Βραζιλία αναμένεται να είναι η χώρα που θα δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, με περίπου 13.300 επιπλέον θανάτους.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι τα πρώτα σημάδια του Σούπερ Ελ Νίνιο έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται, ενώ οι θερμοκρασίες των ωκεανών προβλέπεται να φτάσουν στα υψηλότερα επίπεδά τους τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Οι υποδομές μας κατασκευάζονται με βάση τις συνηθισμένες συνθήκες»

Ο Μάθιου Καπούτσι, ανώτερος μετεωρολόγος στην εταιρεία MyRadar, δήλωσε στο LADbible ότι το Σούπερ Ελ Νίνιο θα έχει τόσο κερδισμένους όσο και χαμένους, με ορισμένες περιοχές του πλανήτη να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως εξήγησε, το φαινόμενο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τον Ειρηνικό Ωκεανό και τις χώρες που συνδέονται άμεσα με αυτόν, καθώς εκεί βρίσκεται η περιοχή από την οποία ξεκινά. Αντίθετα, χώρες που εξαρτώνται περισσότερο από τον Ατλαντικό Ωκεανό ενδέχεται να δουν μείωση της δραστηριότητας των τυφώνων.

Για τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη, ο μετεωρολόγος εκτιμά ότι θα πρέπει να αναμένονται ακόμη πιο ακραίες εναλλαγές μεταξύ ξηρασίας και πλημμυρών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη, καθώς πολλές περιοχές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντέξουν τόσο μεγάλες διακυμάνσεις στις καιρικές συνθήκες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι περισσότερες περιοχές κατασκευάζουν τις υποδομές τους με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως. Έτσι, όταν εμφανίζεται ένα ακραίο φαινόμενο όπως το Ελ Νίνιο, οι καταστροφές μπορεί να είναι σημαντικές.

Καταλήγοντας, ο Καπούτσι επισήμανε ότι η προσαρμογή στις νέες συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους πληθυσμούς των περιοχών που θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου.

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