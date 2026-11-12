Καιρός – Ζιακόπουλος: 25αρια και αφρικανική σκόνη την Παρασκευή – Πρόγνωση έως τις 17 Νοεμβρίου

Snapshot Την Παρασκευή αναμένονται νοτιάδες έως 8 μποφόρ, θερμοκρασίες έως 25 βαθμούς και αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα.

Οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως τις 17 Νοεμβρίου.

Το Σάββατο προβλέπονται τοπικές βροχές στη Δυτική, Βορειοδυτική Ελλάδα και Ανατολικό Αιγαίο, με άνεμους που θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει, με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολικό Αιγαίο.

Τη Δευτέρα και Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές στη Δυτική Βόρεια Ελλάδα και μικρές αυξήσεις θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα κυμανθούν από νότιους έως βόρειους ανάλογα την περιοχή. Snapshot powered by AI

Νοτιάδες έως 8 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 25 βαθμών κελσίου αναμένονται και για αύριο, Παρασκευή στη χώρα μας, όπως προκύπτει από την πρόγνωση καιρού του μετεωρολόγου Δημήτρη Ζιακόπουλου. Ο ίδιος εκτιμά πως οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον έως και τις 17 Νοεμβρίου.

Αναλυτική πρόγνωση από το Δημήτρη Ζιακόπουλο

Βαθύ βαρομετρικό στη Βόρεια Αδριατική, συνοδευόμενο από μέτωπα κακοκαιρίας, κινείται Ανατολικά Βορειοανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν την Τουρκία.

Με αυτές στις συνθήκες, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα μας θα είναι οι ισχυροί νότιοι-νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι στο Ανατολικό – Βορειοανατολικό Αιγαίο θα φθάσουν τα 8 μποφόρ, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες (μέγιστες τιμές 23 με 25 βαθμοί) και οι τοπικές βροχές που θα σημειωθούν στις προσήνεμες στο νότιο-νοτιοδυτικό ρεύμα περιοχές και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Κατά τα άλλα, το πρωί θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες και θα αυξηθεί η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Το Σάββατο (14/11), τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη Δυτική – Βορειοδυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και τα νησιά του Ανατολικού - Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά Νότιοι – Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, αλλά σταδιακά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα στραφούν σε Δυτικοί – Βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Σημειώνεται ότι οι πρωινές ομίχλες και η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι και πάλι παρούσες.

(14/11), τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στη Δυτική – Βορειοδυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και τα νησιά του Ανατολικού - Βορειοανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά Νότιοι – Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, αλλά σταδιακά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα στραφούν σε Δυτικοί – Βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Σημειώνεται ότι οι πρωινές ομίχλες και η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα θα είναι και πάλι παρούσες. Την Κυριακή (15/11), τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά-Εύβοια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα γίνου Βόρειοι – Βορειοανατολικοί με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Βόρειο - Βορειοανατολικό Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση που θα γίνει πιο αισθητή στην κεντρική χώρα και τη Βόρεια – Βορειοανατολι9κή Ελλάδα.

(15/11), τοπικές βροχές, κατά κανόνα ασθενείς, θα σημειωθούν κυρίως στην κεντροανατολική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά-Εύβοια και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα γίνου Βόρειοι – Βορειοανατολικοί με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Βόρειο - Βορειοανατολικό Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση που θα γίνει πιο αισθητή στην κεντρική χώρα και τη Βόρεια – Βορειοανατολι9κή Ελλάδα. Τη Δευτέρα (16/11), τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δυτική Βορειοδυτική Ελλάδα και πιθανώς στη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά Νότιοι – Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά Βόρειοι - Βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

(16/11), τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δυτική Βορειοδυτική Ελλάδα και πιθανώς στη Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά Νότιοι – Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά Βόρειοι - Βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Τρίτη (17/11), τοπικές βροχές αναμένονται στη Δυτική - Βορειοδυτική Ελλάδα και πιθανώς στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο, Οι άνεμοι θα στραφούν παντού σε Νότιους-Νοτιοδυτικούς με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Διαβάστε επίσης