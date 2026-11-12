30 βαθμοί στις 11 Νοεμβρίου: Κοσμοσυρροή σε παραλία στο Παλέρμο

Snapshot Στις 11 Νοεμβρίου, η θερμοκρασία στο Παλέρμο έφτασε σχεδόν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι εικόνες από την παραλία Μοντέλο θύμιζαν καλοκαίρι παρά χειμώνα, με πολλούς κατοίκους να κάνουν μπάνιο και ηλιοθεραπεία στις παραλίες.

Την προηγούμενη ημέρα, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 27 βαθμούς σε αρκετούς μετεωρολογικούς σταθμούς. Snapshot powered by AI

Ολοένα και περισσότερη ζέστη επικρατεί στις περιοχές της Μεσογείου, με την εικόνα στις παραλίες της Σικελίας να θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά χειμώνα.

Στην παραλία Μοντέλο του Παλέρμο, την Τετάρτη, πολλοί κάτοικοι απόλαυσαν τον ήλιο και πήγαν για μπάνιο, καθώς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα της Σικελίας πλησίασε τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Εκ πρώτης όψεως, θα νόμιζε κανείς πως οι εικόνες από την παραλία καταγράφηκαν μία καλοκαιρινή μέρα του Αυγούστου, προτού συνειδητοποιήσει πως το ημερολόγιο έγραφε 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Palermo Punta Raisi η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στο Παλέρμο ήταν 28 βαθμοί Κελσίου στις 11 Νοεμβρίου.

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Την προηγούμενη ημέρα, αρκετοί μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή του Παλέρμο είχαν ήδη ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στη Βιλαφράνκα Τιρένα, στην επαρχία της Μεσσήνης, το θερμόμετρο «έγραψε» 30,2 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για ένα καιρικό σκηνικό που ελάχιστα θυμίζει τις φυσιολογικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως τον Νοέμβριο στη Σικελία.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η ζέστη αποτελεί απόδειξη της γενικότερης αύξησης που παρατηρείται στη θερμοκρασία της Σικελίας, λόγω κλιματικής αλλαγής.

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