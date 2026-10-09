Ιταλία: Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε την Σικελία - Εννέα άτομα τραυματίστηκαν

Snapshot Ισχυ ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Σικελία, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην πόλη Μαρσάλα.

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά και πέντε ενήλικες με κοψίματα και εκδορές.

Ο ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε ένα σχολείο, όπου τραυματίστηκε ένας μαθητής.

Το φαινόμενο θεωρείται από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί στη Σικελία τις τελευταίες δεκαετίες. Snapshot powered by AI

Σοβαρά καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Σικελία της Ιταλίας, με ισχυρούς ανεμοστρόβιλους να σημειώνονται στην πόλη Μαρσάλα, κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα δείχνουν τις τεράστιες καταστροφές που άφησε πίσω του ο ανεμοστρόβιλος, με αυτοκίνητα να έχουν αναποδογυρίσει, πυλώνες ρεύματος να έχουν πέσει, ενώ εννέα άτομα τραυματίστηκαν.

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε ένα σχολείο, το οποίο καταστράφηκε από το ακραίο καιρικό φαινόμενο, ενώ ένας μαθητής τραυματίστηκε. Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa ανέφερε ότι τέσσερα παιδιά και πέντε ενήλικες μεταφέρθηκαν στο τοπικό τμήμα επειγόντων περιστατικών με κοψίματα και εκδορές.

Ο ανεμοστρόβιλος έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους ισχυρότερους που έχουν παρατηρηθεί στη Σικελία τις τελευταίες δεκαετίες.

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