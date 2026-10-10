Ιταλία: Τρομακτικό βίντεο δείχνει ανεμοστρόβιλο να σαρώνει πόλη της Σικελίας

Snapshot Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Μαρσάλα στη Σικελία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και οχήματα.

Τραυματίστηκαν συνολικά 11 άτομα, με αρκετούς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Η δήμαρχος της Μαρσάλα περιέγραψε τα σκηνικά ως εικόνες πολέμου, επισημαίνοντας την έκταση της καταστροφής.

Το φαινόμενο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε μια πόλη περίπου 80.000 κατοίκων στην επαρχία Τράπανι. Snapshot powered by AI

Ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε μια πόλη στη Σικελία της Ιταλίας. Συνολικά 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων αρκετοί αντιμετωπίζουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο ανεμοστρόβιλους «σήκωσε» στον αέρα αυτοκίνητα και φορτηγά και κατέστρεψε σπίτια και καταστήματα. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο και η δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε πολεμικό το σκηνικό.

«Κοιτάζοντας τις εικόνες που μας παρέδωσε η Πολεμική Αεροπορία σήμερα το πρωί, βλέπουμε μια εικόνα πολέμου: κατεστραμμένα σπίτια, αυτοκίνητα που έχουν εκτοξευτεί έξω από το δρόμο», πρόσθεσε η δήμαρχος της Μαρσάλα, Αντρεάνα Πάτι, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera.

Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Μαρσάλα, μια πόλη περίπου 80.000 κατοίκων στην επαρχία Τράπανι, στη δυτική ακτή της Σικελίας, στις 10 το πρωί της Παρασκευής.