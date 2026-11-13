Καιρός: «Ξεχύνονται θερμές μάζες από την Αφρική στην Ελλάδα» - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Σήμερα επικρατούν βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά της Ελλάδας, με πιθανές τοπικά ισχυρές καταιγίδες.

Θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική ανεβάζουν τις θερμοκρασίες και φέρνουν αφρικανική σκόνη, κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία φτάνει έως και 26 βαθμούς Κελσίου.

Από το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια που θα προκαλέσει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια την Κυριακή.

Από την Τρίτη επιστρέφουν οι νοτιάδες με αυξημένη υγρασία και θερμές θερμοκρασίες, ενώ οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται και σήμερα το σταθερό καιρικό μοτίβο που χαρακτηρίζει τις τελευταίες ημέρες, με βροχοπτώσεις να επικεντρώνονται κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Παράλληλα, θερμές αέριες μάζες από την Αφρική επηρεάζουν το κλίμα, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες και φέρνοντας αφρικανική σκόνη.

Η Ελλάδα βρίσκεται υπό την επίδραση θερμών αερίων μαζών που προέρχονται από τη βόρεια Αφρική, με αποτέλεσμα να παρατηρείται έντονη αστάθεια κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα. Εκεί, οι βροχοπτώσεις και οι πιθανές καταιγίδες μπορεί να εμφανίσουν τοπικά ισχυρή ένταση.

Στις υπόλοιπες περιοχές, οι βροχές θα είναι πιο ήπιες, ενώ αναμένονται τοπικές λασποβροχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία παραμένει αυξημένη, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια, όπου η αφρικανική σκόνη εντείνει την αίσθηση ζέστης.

Οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν από νότιες διευθύνσεις, φέρνοντας εντάσεις έως και 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Ο υδράργυρος ξεκινά σε υψηλά επίπεδα, με θερμοκρασίες έως και 6-7 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Το μεσημέρι, ο νοτιάς στα ανατολικά και νότια λειτουργεί ως λίβας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, Σάββατο, η θερμή αέρια μάζα συνεχίζει να επιδρά, συνοδευόμενη από αφρικανική σκόνη και λίγες λασποβροχές, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται υψηλές - μεταξύ 24 και 26 βαθμών - κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Από το απόγευμα του Σαββάτου, αναμένεται να κινηθεί γρήγορα ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια Βαλκάνια, προκαλώντας βροχές στα ανατολικά και βόρεια τμήματα την Κυριακή. Οι άνεμοι θα στραφούν προσωρινά σε βοριάδες, φτάνοντας έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά στα ανατολικά και βόρεια, κυρίως τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Μακροπρόθεσμη τάση

Η ατμοσφαιρική αυτή διαταραχή θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Τρίτη αναμένεται να επανέλθει το προηγούμενο μοτίβο με νοτιάδες, αυξημένη υγρασία και θερμές θερμοκρασίες. Οι βροχές θα συνεχίσουν να εντοπίζονται περιμετρικά της χώρας, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με πιθανή ένταση στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα.

Συνολικά, το τρέχον καιρικό σκηνικό παραπέμπει περισσότερο σε ανοιξιάτικες συνθήκες παρά σε χειμωνιάτικες, με την επίδραση των θερμών αερίων μαζών και την παρουσία αφρικανικής σκόνης να διαμορφώνουν το κλίμα για τις επόμενες ημέρες.

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