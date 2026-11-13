Καιρός: «Καλοκαίρι» μέσα στον Νοέμβριο με 28 βαθμούς – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

Snapshot Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 καταγράφηκαν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου σε 39 μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν κυρίως στη Μακεδονία, τα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 28,1 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες θύμιζαν περισσότερο άνοιξη παρά μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε χάρτη και πίνακα που αποτυπώνουν τη γεωγραφική κατανομή και τις υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα έως τις 15:40 της Παρασκευής. Snapshot powered by AI

Σε επίπεδα που θύμιζαν περισσότερο άνοιξη παρά μέσα Νοεμβρίου κινήθηκε η θερμοκρασία την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, με τον υδράργυρο να σημειώνει αισθητή άνοδο σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν κυρίως στη Μακεδονία, στα κεντρικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 39 μετεωρολογικούς σταθμούς η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς Κελσίου, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου.

Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 28,1 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας θερμοκρασίες που συναντώνται συνήθως τους θερμότερους μήνες του έτους.

Τα δεδομένα αποτυπώνονται στον χάρτη του meteo.gr, ο οποίος παρουσιάζει τη γεωγραφική κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών σε όλη τη χώρα έως τις 15:40 της Παρασκευής.

Στον συνοδευτικό πίνακα περιλαμβάνονται οι οκτώ μετεωρολογικοί σταθμοί που κατέγραψαν τις υψηλότερες τιμές, αποτυπώνοντας την έκταση της θερμοκρασιακής ανόδου.

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