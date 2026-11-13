Θεσσαλονίκη: Αστακός το κέντρο για το Πολυτεχνείο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν, όλες οι κυκλοφοριακές

Πού θα απαγορεύετραιη στάση και η στάθμευση

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: Αστακός το κέντρο για το Πολυτεχνείο - Ποιοι δρόμοι κλείνουν, όλες οι κυκλοφοριακές
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  • Στις 17 Νοεμβρίου θα εφαρμοστούν διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
  • Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από τις 06:00 της 16ης Νοεμβρίου έως τις 06:00 της 18ης Νοεμβρίου σε συγκεκριμένα τμήματα των οδών Εθνικής Αμύνης, Εγνατίας, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου και Γρηγορίου Λαμπράκη.
  • Την ημέρα της επετείου, από τις 06:00 έως τη λήξη των εκδηλώσεων, θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε επιπλέον κεντρικούς δρόμους όπως Εγνατία, Αγίου Δημητρίου, Καρόλου Ντηλ, Βασιλέως Ηρακλείου και άλλους.
  • Τροχονόμοι θα βρίσκονται σε καίρια σημεία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των οδηγών.
  • Θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων λόγω των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων.
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Διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, λόγω των συγκεντρώσεων και των πορειών για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

Από 16.00΄ ώρα σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

Από την 06.00΄ ώρα της Δευτέρας (16-11-2026) και μέχρι την 06.00΄ώρα της Τετάρτης (18-11-2026) στις παρακάτω οδούς:

  • Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Σιντριβανίου.
  • Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης.
  • Αγγελάκη, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την Δημ. Γούναρη μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.
  • Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη (17-11-2026), από ώρα 06.00΄ και μέχρι τη λήξη των σχετικών εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:

  • Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.
  • Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.
  • Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ.Ηρακλείου.
  • Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ. Ντήλ.
  • Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου.
  • Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία.
  • Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.
  • Ι. Δραγούμη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή.
  • Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.

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