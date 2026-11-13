Οι φοιτητές μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» και έστησαν τραπεζάκια

Οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η οδηγία του πρύτανη Χατζηγεωργίου αλλοιώνει τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων

Newsroom

Οι φοιτητές μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» και έστησαν τραπεζάκια

Orange Press

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φοιτητές μπήκαν στο Πολυτεχνείο παρά το «λοκ άουτ» που επέβαλαν οι πρυτανικές αρχές και ξεκίνησαν να στήνουν τραπεζάκια για τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
  • Ο πρύτανης Χατζηγεωργίου ανακοίνωσε αλλαγές στον τριήμερο εορτασμό, περιλαμβάνοντας αυξημένη αστυνομική παρουσία και περιορισμένο ωράριο λειτουργίας του χώρου.
  • Οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων και ότι ο έλεγχος του εορτασμού δεν ανήκει στις πρυτανικές αρχές ή την κυβέρνηση.
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Το μήνυμα ότι η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείουθα τιμηθεί κανονικά και ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι θα τηρήσουν τον προγραμματισμό τους, στέλνουν φοιτητές, που ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής ξεκίνησαν να στήνουν τα τραπεζάκια τους εντός του ιστορικού ιδρύματος.

Παρά το «λοκ άουτ» που είχε ανακοινωθεί από τις πρυτανικές αρχές, έγινε μια ειδική συνεννόηση σήμερα και λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής άρχισαν να μπαίνουν κατά μικρές ομάδες, από την πλευρική πύλη της Τοσίτσα, οι παρατάξεις για να προετοιμάσουν τον χώρο που «παραδοσιακά» τούς φιλοξενεί το Πολυτεχνείο.

Παρά ταύτα, οι φοιτητές επισημαίνουν ότι η οδηγία του πρύτανη Χατζηγεωργίου αλλοιώνει τον χαρακτήρα των εκδηλώσεων, ενώ υπογραμμίζουν ότι ήδη έχουν ακροβολιστεί αστυνομικές δυνάμεις πέριξ του ΕΜΠ.

«Φέτος είχε βγάλει από αρχές του μήνα ο πρύτανης Χατζηγεωργίου ότι θα αλλάξουν κάποια πράγματα σε σχέση με τον τριήμερο εορτασμό, ότι θα έχει αυξημένη παρουσία αστυνομίας ο χώρος του Πολυτεχνείου ήδη από τις αρχές αυτής της εβδομάδας μέχρι και το πέρας της 17ης Νοέμβρη. Επίσης, λοκ άουτ από τις 13 μέχρι και τις 15 το πρωί, το οποίο είναι περίεργο, ενώ εδώ πέρα γίνονται μαθήματα κανονικά, είναι η Σχολή της Αρχιτεκτονικής. Κανονικά στις 13 Νοέμβρη πάντα κοιτούσαμε λίγο τους χώρους με τα τραπεζάκια. Τώρα αυτό έγινε όπως βλέπετε με κλειστές πόρτες, δεν μπαίνει όποιος θέλει» λέει στο Orange Press Agency η Ζέτα Ξυδάκη, φοιτήτρια του Παντείου, από την «Ανυπακοή».

Όπως εξηγεί, η άλλη σημαντική αλλαγή είναι το ωράριο λειτουργίας που σημαίνει ότι «από νωρίς το πρωί που μπαίναμε μέσα, όπως είχαν μπει οι φοιτητές της Νομικής τότε από την κατάληψη, πήγε στις 8:30 και θα κλείνει στις 18:00. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία του πρύτανη το πώς θα γίνει ο τριήμερος το τριήμερο εορτασμός του Πολυτεχνείου. Είναι ένα κεκτημένο της νεολαίας και του λαού που έγινε στο τριήμερο που έγινε στο Πολυτεχνείο του '73. Έχει χυθεί αίμα για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι έχουμε φοιτητικούς συλλόγους, ότι έχουμε δημόσια δωρεάν παιδεία και σε όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει κουμάντο κανένας πρύτανης και καμία κυβέρνηση. Ούτε με τα ωράρια, ούτε με το πότε θα κλείνει, πότε θα ανοίγει η σχολή».

Επιπλέον, συνεχίζει η Ζέτα Ξυδάκη, «θα είναι κλειστοί επίσης και όλοι οι εσωτερικοί χώροι. Δηλαδή παλιότερα, βασικά κάθε χρονιά, είναι ανοιχτές κάποιες αίθουσες όπου γίνονται και εκδηλώσεις και με αγωνιστές από το ΣΦΕΑ, από τους φοιτητικούς συλλόγους, οι προβολές. Όλα αυτά απαγορεύτηκαν».

Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που υποστηρίζουν ότι το πρόσφατο επεισόδιο στο Μαθηματικό στου Ζωγράφου «εργαλειοποιήθηκε» ώστε να τεθούν περιορισμοί στους εορτασμούς της επετείου του Πολυτεχνείου. «Είδαμε και την παρουσία της αστυνομίας μετά από όλο αυτό. Εντάξει, εννοείται ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία έχουν κάποια σχέση με το φοιτητικό κίνημα και αυτό λέμε και γενικότερα όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι το καταδίκασαν. Το ζήτημα είναι ότι η εξέγερση του '73 δεν μπορεί να σχετίζεται με οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις σχολές. Ούτε να βλέπουμε το να μην γίνει τριήμερο γι' αυτό το λόγο. […] Εννοείται ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι θα κάνουν κανονικά αυτά που έχουν να κάνουν. Δηλαδή είναι τριήμερος εορτασμός για κάποιο λόγο, το να έρθουμε και να πούμε ότι πίνουμε καφέ στα τραπεζάκια δεν είναι τριήμερος εορτασμός του Πολυτεχνείου χωρίς πολιτικές εκδηλώσεις, τα ντοκιμαντέρ» λέει κλείνοντας η Ζέτα Ξυδάκη.

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