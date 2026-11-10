ΕΜΠ: Με κλειστά κτίρια οι εορτασμοί του Πολυτεχνείου - Αντιδρούν ο ΣΦΕΑ και φοιτητικοί σύλλογοι

Snapshot Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο αποφάσισε οι εορτασμοί του Πολυτεχνείου να γίνουν με κλειστά κτίρια για να αποτραπούν καταστροφές και βία.

Οι εκδηλώσεις θα περιοριστούν σε εξωτερικούς χώρους του ιστορικού συγκροτήματος στην Πατησίων, με αυστηρό ωράριο λειτουργίας και αυξημένη φύλαξη.

Ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) καταγγέλλει ότι δεν θα έχει διαθέσιμη αίθουσα για τις εκδηλώσεις, παρά τη συμμετοχή του στη διοργάνωση. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) να εφαρμόσει περιορισμούς ως προς τον τρόπο εορτασμού της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρυτανική πράξη, οι αλλαγές στην οργάνωση του εορτασμού έχουν στόχο «να αποτραπούν συμβάντα καταστροφών, βανδαλισμών και βιαιοπραγιών», με την Πρυτανεία, μάλιστα, να επικαλείται ως «πρόσφατο παράδειγμα τα έκτροπα τα οποία έλαβαν χώρα το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 2025 κατά τον 52ο εορτασμό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα κτίρια του ιστορικού συγκροτήματος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε χώρους εντός των κτιρίων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην πρυτανική πράξη, «το πλαίσιο των εκδηλώσεων δύναται να περιλαμβάνει εκδηλώσεις αποκλειστικά και μόνο στον εξωτερικό χώρο του ιστορικού συγκροτήματος και στην επιφάνεια την οποία το Ίδρυμα θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό».

Κατά το διήμερο 15 και 16 Νοεμβρίου 2026, το ιστορικό συγκρότημα θα ανοίγει στις 8:30 και θα κλείνει στις 18:00 ή και νωρίτερα, εάν κριθεί σκόπιμο, για την ασφάλεια του συγκροτήματος. Στις 17 Νοεμβρίου 2026, θα ανοίξει στις 9:00 και θα κλείσει στις 13:00.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου τα κτίρια του συγκροτήματος της Πατησίων θα είναι κλειστά και πιο συγκεκριμένα, στις 13 και 14 Νοεμβρίου οι πύλες του θα είναι κλειστές, «ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες προετοιμασίας των χώρων».

Επίσης, από σήμερα έως και τις 18 Νοεμβρίου θα υπάρχει αυξημένη φύλαξη του συγκροτήματος, από την υπηρεσία φύλαξης του ιδρύματος.

«Βασικός στόχος και επιθυμία της διοίκησης του ΕΜΠ, αλλά και σύσσωμης της πολυτεχνειακής κοινότητας, είναι ένας ειρηνικός εορτασμός, ο οποίος θα τιμά τους αγώνες και τη συνεισφορά των φοιτητών τον Νοέμβρη του 1973, αποδίδοντας σε αυτούς με τον δέοντα τρόπο την οφειλόμενη αναγνώριση των ηρωικών τους πράξεων», αναφέρεται στην πρυτανική πράξη.

ΣΦΕΑ: Ούτε εμείς θα έχουμε αίθουσα

Οι αλλαγές αυτές στον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου προκάλεσαν αντιδράσεις.

Χαρακτηριστικά, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθένων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής, κατήγγειλε ότι ο σύνδεσμος παρότι συμμετέχει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αίθουσα.

«Ούτε εμείς σαν ΣΦΕΑ, που υποτίθεται ότι είμαστε συνδιοργανωτές για τις εκδηλώσεις του τριήμερου, δεν θα έχουμε αίθουσα», ανέφερε.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων, πανεπιστημιακοί και σωματεία και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις αλλαγές που ανακοίνωσε η Πρυτανεία.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι ζητούν να παραμείνουν ανοιχτοί οι χώροι του Πολυτεχνείου και να πραγματοποιηθεί κανονικά το σύνολο των εκδηλώσεων.