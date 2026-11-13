Πολυτεχνείο 2026: Τι ισχύει για σχολεία και φροντιστήρια

Εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πολυτεχνείο 2026: Τι ισχύει για σχολεία και φροντιστήρια
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά την 17η Νοεμβρίου 2026 με εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
  • Στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά δεν γίνονται μαθήματα και οι μαθητές αποχωρούν μετά τις εκδηλώσεις.
  • Στα Γυμνάσια και Λύκεια οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Όλοι οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά και τηρείται απουσιολόγιο.
  • Η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα εκδήλωσης για το Πολυτεχνείο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017, αλλά δεν αποτελεί επίσημη αργία.
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Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην επέτειο του Πολυτεχνείου, την προσεχή Τρίτη, 17 Νοεμβρίου, καθώς πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά δεν γίνεται μάθημα και οι μαθητές αποχωρούν μόλις ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις, όπως ορίζουν οι εγκύκλιοι λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας για το 2026-2027, που εκδόθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα πραγματοποιηθούν επίσης εκδηλώσεις, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Όπως ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο, όλοι οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στα σχολεία το πρωί της επετείου, καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο.

Να σημειωθεί ότι, το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 ορίζει την 17η Νοεμβρίου ως ημέρα εκδήλωσης για το Πολυτεχνείο, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση, και προβλέπει ρητά ότι τα μαθήματα δεν γίνονται τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων. Να σημειωθεί ότι, 53 χρόνια μετά, η ημέρα αυτή δεν έχει ενταχθεί στις επίσημες αργίες.

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