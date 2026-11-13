Πολυτεχνείο: Μνημεία κηρύχθηκαν η ιστορική πύλη, τμήμα της περίφραξης και το γλυπτό της κεφαλής

Snapshot Η κεντρική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, τμήμα της περίφραξης και το γλυπτό της κεφαλής κηρύχθηκαν μνημεία από το υπουργείο Πολιτισμού.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων πριν την 53η επέτειο της 17ης Νοεμβρίου.

Η πύλη συνδέεται με την αντίσταση κατά της χούντας, καθώς γκρεμίστηκε από άρμα μάχης ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973.

Το γλυπτό της κεφαλής, έργο του Μέμου Μακρή, τοποθετήθηκε μεταπολιτευτικά και έγινε σύμβολο αγώνα και ελευθερίας, παρότι δεν σχετίζεται άμεσα με τα γεγονότα του 1973.

Ο χαρακτηρισμός των στοιχείων ως μνημεία ενισχύει την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου. Snapshot powered by AI

Νεότερη απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού κηρύσσει ως μνημεία την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, τμήμα της περίφραξης του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος, καθώς και το γλυπτό της κεφαλής, σύμβολο των αγώνων των φοιτητών την περίοδο της χούντας.

Η απόφαση ελήφθη με ομόφωνη γνωμοδότηση των μελών του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), σε κοινή συνεδρίασή τους, λίγες μέρες πριν από την 53η επέτειο της 17ης Νοεμβρίου.

Η απόφαση αφορά στην αυθεντική σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου, που γκρέμισε το άρμα μάχης με εντολή της χούντας τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 1973, η οποία βρίσκεται σήμερα στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, το γλυπτό της κεφαλής, που βρίσκεται στην είσοδο επί της οδού Πατησίων, το οποίο φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μέμος Μακρής, προς τιμήν του Έλληνα ιστορικού Νίκου Σβορώνου, μέλους του ΕΑΜ και του ΕΛ.ΑΣ..

Το γλυπτό δεν σχετίζεται με την κατάληψη του Πολυτεχνείου και τα γεγονότα που ακολούθησαν το 1973, ωστόσο τοποθετήθηκε εκεί μετά από απόφαση του πρύτανη, Γ. Βουδούρη, μέλους του ΚΚΕ, κατά τη μεταπολίτευση. Η ιστορική κεφαλή συνδέθηκε με τους αδικοχαμένους φοιτητές και έγινε σύμβολο αγώνα για την ελευθερία.

Τα μέλη των Συμβουλίων αναγνώρισαν την ιδιαίτερη ιστορική αξία τους ως συμβόλων της αντίστασης των φοιτητών και των πολιτών κατά της δικτατορίας, ο δε χαρακτηρισμός των παραπάνω ως μνημείων ενισχύει την προστασία του ιστορικού συγκροτήματος.

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