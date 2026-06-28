Ένα δικηγορικό γραφείο με δικηγόρους ΑΙ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Snapshot Το δικηγορικό γραφείο Garfield AI κέρδισε μια δίκη στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για την προετοιμασία των νομικών εγγράφων.

Η προφορική υπεράσπιση της υπόθεσης ανατέθηκε σε ανθρώπινο δικηγόρο, ο οποίος παρουσίασε τα επιχειρήματα στο δικαστήριο.

Η υπόθεση κατέληξε σε αποζημίωση 8.100 ευρώ για την ενάγουσα Tamires Camal Taquidir.

Η Garfield AI είναι το πρώτο δικηγορικό γραφείο βασισμένο σε τεχνητή νοημοσύνη που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Αγγλία και την Ουαλία από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων (SRA).

Προηγούμενες περιπτώσεις κακής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στη νομική οδήγησαν σε επιφυλακτικότητα και την ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για τον κλάδο. Snapshot powered by AI

Ένα δικηγορικό γραφείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την προετοιμασία νομικών αγωγών κέρδισε μια δίκη στα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου, σε αυτό που πιστεύεται ότι είναι η πρώτη υπόθεση που κερδήθηκε με τη χρήση δικηγόρου ΑΙ σε μέρος της διαδικασίας.

Αυτό αποκάλυψαν οι Financial Times, αναφέροντας ότι η Garfield AI έγινε πέρυσι το πρώτο δικηγορικό γραφείο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο και έλαβε κανονιστική έγκριση. Συγκεκριμένα, έλαβε την έγκριση του φορέα που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των δικηγόρων στην Αγγλία και την Ουαλία, της Αρχής Ρύθμισης Δικηγόρων (SRA).

Στην συγκεκριμένη υπόθεση, το γραφείο χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για την προετοιμασία όλων των απαιτούμενων εγγράφων για τη δίκη, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η σύνταξη των καταθέσεων των μαρτύρων. Από την πλευρά της, η προφορική υπεράσπιση ανατέθηκε σε ανθρώπινο δικηγόρο, ο οποίος ανέλαβε να παρουσιάσει τα επιχειρήματα ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπόθεση είχε επιτυχή έκβαση, καθώς η ενάγουσα, Tamires Camal Taquidir, απέσπασε αποζημίωση ύψους 8.100 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ιδρυτή του δικηγορικού γραφείου, Philip Young, αυτή είναι η πρώτη2026-06-28 18:47:58 φορά που κερδίζεται μια δίκη με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως δικηγόρου, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το γραφείο του Young ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών είσπραξης οφειλών και, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, έχει ήδη διαχειριστεί περισσότερες από 600 απαιτήσεις και έχει ανακτήσει περίπου 580.000 ευρώ για τους πελάτες του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στον κλάδο. Προηγουμένως, διάφορες περιπτώσεις κακής χρήσης αυτής της τεχνολογίας προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή στο κοινό, γεγονός που οδήγησε σε επιφυλακτικότητα όσον αφορά την ενσωμάτωσή της. Σε αυτόν τον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δύο δικηγόροι που ζήτησαν από το ChatGPT νομικά προηγούμενα για να τα χρησιμοποιήσουν σε μια αγωγή, τα παρουσίασαν σε δίκη χωρίς να τα επαληθεύσουν και ο δικαστής ανακάλυψε ότι οι εν λόγω υποθέσεις δεν είχαν υπάρξει, με αποτέλεσμα να τους επιβάλει πρόστιμο. Ή την περίπτωση στη Βραζιλία, όπου το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε να ξεκινήσει έρευνα εναντίον ενός δικαστή, ο οποίος δημοσίευσε μια απόφαση που συντάχθηκε με τη βοήθεια του ChatGPT και περιείχε πλαστή νομολογία. Ή τον δικαστή του Chubut που χρησιμοποίησε το ChatGPT για να συντάξει μια απόφαση η οποία τελικά ακυρώθηκε. Για να αποφευχθούν αυτού του είδους τα λάθη, γίνεται εργασία για την ανάπτυξη εργαλείων ειδικά σχεδιασμένων για αυτόν τον κλάδο, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί από δικηγόρους και προορίζονται επίσης για αυτούς.