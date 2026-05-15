Σε κακοδικία η τρίτη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν - Οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση

Σε κακοδικία οδηγήθηκε η τρίτη δίκη του Χάρβεϊ Γουάινστιν στη Νέα Υόρκη, αφού οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Το συγκεκριμένο δικαστήριο επικεντρώθηκε στους ισχυρισμούς ότι ο Γουάινστιν βίασε την ηθοποιό Τζέσικα Μαν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου το 2013. Ο παραγωγός είχε δηλώσει αθώος και αρνείται ότι επιτέθηκε ποτέ σε γυναίκες ή ότι είχε μη συναινετικές σεξουαλικές επαφές.

Οι δικηγόροι του ισχυρίζονταν ότι η Μαν επινόησε την κατηγορία του βιασμού επειδή η ερωτική σχέση που διατηρούσε με τον πελάτη τους δεν βοήθησε στην προώθηση της καριέρας της.

Στην πρώτη δίκη του στη Νέα Υόρκη, το 2020, ο Γουάινστιν είχε κριθεί ένοχος για τον βιασμό της Μαν και την επίθεση στην πρώην βοηθό παραγωγής Μίριαμ Χάλεϊ, το 2006. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας όμως ανέτρεψε την καταδίκη του σε κάθειρξη 23 ετών, κρίνοντας ότι δεν έτυχε «δίκαιης δίκης». Και οι δύο γυναίκες κατηγόρησαν τον Γουάινστιν ότι χρησιμοποίησε την εξουσία του για να τις κακοποιήσει σεξουαλικά.

Τον Ιούνιο του 2025, οι ένορκοι σε άλλο δικαστήριο του Μανχάταν έκριναν τον Γουάινστιν ένοχο για τη σεξουαλική κακοποίηση της Χάλεϊ και αθώο για την επίθεση σε μία άλλη γυναίκα, το πρώην μοντέλο Κάγια Σοκόλα. Σε εκείνη τη δίκη, οι ένορκοι πάλι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση για την κατηγορία που αφορούσε τον βιασμό της Μαν. Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ κήρυξε κακοδικία και επανάληψη της δίκης, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο.

Ο Γουάινστιν έχει καταδικαστεί για βιασμούς και στην Καλιφόρνια το 2022 και επί του παρόντος εκτίει ποινή κάθειρξης 16 ετών. Για την κακοποίηση της Χάλεϊ ο 74χρονος κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 25 ετών.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, δήλωσε «απογοητευμένος» με την κήρυξη κακοδικίας την ώρα που το θύμα «αγωνίζεται να δικαιωθεί» εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, όπως είπε.

Διαβάστε επίσης