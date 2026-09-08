Τριμερής με μήνυμα στην Άγκυρα: Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος χαράζουν κοινή γραμμή για την ασφάλεια

Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος επιλέγουν να απαντήσουν με κοινό βηματισμό. Από το Ελ-Αλαμέιν, οι τρεις χώρες επιβεβαίωσαν για μία ακόμη φορά τη στρατηγική τους σύμπλευση και στέλνουν μήνυμα υπέρ της περιφερειακής ασφάλειας, της ενεργειακής συνεργασίας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες να βρίσκονται στο επίκεντρο.

«Συμφωνίες ή Μνημόνια Κατανόησης για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών πρέπει να συνάπτονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας καθώς και με τις από κοινού συμφωνημένες αρχές στο πλαίσιο της Τριμερούς μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η Κοινή Διακήρυξη της τριμερούς συνάντησης μεταξύ των ηγετών της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπεγράφη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, στο Ελ-Αλαμέιν.

«Τονίζουμε τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, της αποχής από την απειλή ή τη χρήση βίας και της πλήρους τήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», επισημαίνεται επίσης στη Διακήρυξη, με το σύμφωνο μεταξύ των τριών χωρών να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως στόχος Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου είναι η δημιουργία ενός περιφερειακού άξονα ασφάλειας, ενέργειας και γεωπολιτικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κοινή Διακήρυξη της τριμερούς συνάντησης

Ολόκληρη η Κοινή Διακήρυξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής του Ελ-Αλαμέιν μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας:

Αλ-Αλαμέιν, 8 Σεπτεμβρίου 2026

Εμείς, ο Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, συνερχόμενοι στο Ελ-Αλαμέιν, με την ευκαιρία της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής μεταξύ των χωρών μας, επαναβεβαιώνουμε την υπερηφάνειά μας για τις ιστορικές σχέσεις και τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τους λαούς μας, καθώς και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, κατά τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των λαών μας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινών περιφερειακών και διεθνών προκλήσεων.

Αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη σημασία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, σε μια περίοδο βαθιών γεωπολιτικών προκλήσεων, υπογραμμίζουμε τη σημασία της συνέχισης των διαβουλεύσεων και του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών μας. Αξιοποιώντας τα επιτεύγματα του Μηχανισμού Τριμερούς Συνεργασίας από την ίδρυσή του στο Κάιρο, τον Νοέμβριο του 2014, ο οποίος έχει καταστεί επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξή του, στη βάση των αρχών της εμπιστοσύνης, του σεβασμού και της συνεργασίας. Επαναβεβαιώνουμε την κοινή μας δέσμευση για την υποστήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή και για την επίλυση διαφορών και κρίσεων μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων, και απορρίπτουμε οποιεσδήποτε ενέργειες που θα αύξαναν την ένταση, θα υπονόμευαν την περιφερειακή σταθερότητα ή θα απειλούσαν την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια. Υπογραμμίζουμε τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, της αποχής από την απειλή ή τη χρήση βίας, καθώς και της πλήρους τήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Επαναλαμβάνουμε τη σημασία του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της δέσμευσης όλων των κρατών να τηρούν τις αρχές του, κατά τρόπο που διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών και συμβάλλει στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επαναλαμβάνουμε εκ νέου ότι οποιεσδήποτε Συμφωνίες ή Μνημόνια Κατανόησης σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών θα πρέπει να συνάπτονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και με τις από κοινού συμφωνημένες αρχές στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνεργασίας μας.

Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Προσωπικού του Απεσταλμένου για το Κυπριακό και εκφράζουμε την υποστήριξή μας στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής διευθέτησης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επιβεβαιώνουμε ότι η επίτευξη διευθέτησης του Κυπριακού θα συνέβαλλε σημαντικά στην ενίσχυση της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας.

Επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη υποστήριξή μας στα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού και στην ανάγκη επίτευξης μιας δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών. Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας για την ίδρυση ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους εντός των γραμμών της 4ης Ιουνίου 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Υπογραμμίζουμε τη σημασία της προώθησης της υλοποίησης της δεύτερης φάσης του Συνολικού Σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα, όπως εγκρίθηκε με το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα διασφάλιζε την έναρξη της ανοικοδόμησης και της πρώιμης ανάκαμψης στη Γάζα, καθώς και τη διατήρηση της ενότητας των παλαιστινιακών εδαφών. Παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τονίζουμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να φθάνει στον άμαχο πληθυσμό με ασφάλεια, ταχύτητα και σε επαρκή κλίμακα. Επαναβεβαιώνουμε επίσης τη γεωγραφική, πολιτική και νομική συνέχεια μεταξύ της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας και απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια διαχωρισμού τους, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που αποσκοπούν στον αναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Επαναβεβαιώνουμε τη σταθερή μας υποστήριξη στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζουμε την ανάγκη τερματισμού όλων των επιθέσεων κατά του Λιβάνου και της αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος. Καλούμε σε ενίσχυση των κρατικών θεσμών του Λιβάνου, πρωτίστως των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους για την επέκταση της πλήρους εξουσίας και κυριαρχίας του κράτους σε ολόκληρη την επικράτειά του.

Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στην κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ενότητα της Λιβύης, καθώς και σε μια συμπεριληπτική, λιβυκής ηγεσίας και λιβυκής ιδιοκτησίας πολιτική διαδικασία, χωρίς ξένη παρέμβαση. Καλούμε επίσης στην αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη και εκφράζουμε την υποστήριξή μας στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για τη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών το συντομότερο δυνατόν, στο πλαίσιο της λιβυκής κυριότητας.

Επιβεβαιώνουμε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κοινό συμφέρον και βασικό πυλώνα της τριμερούς μας συνεργασίας. Εκφράζουμε την προσδοκία μας να συνεχίσουμε την ανάπτυξη έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του έργου διασύνδεσης GREGY, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή ασφάλεια και συμβάλλοντας στη σύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Τονίζουμε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, αποδίδουμε ιδιαίτερη αξία στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύνδεση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου με τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Αιγύπτου και καλούμε στην ολοκλήρωσή τους το συντομότερο δυνατόν.

Υπογραμμίζουμε τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της υδατικής ασφάλειας και της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, υπό το φως των αυξανόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της λειψυδρίας και της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζουμε τη μεγάλη εξάρτηση της Αιγύπτου από τον ποταμό Νείλο και επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στην υδατική της ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο στη Λεκάνη του Νείλου, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που αφορούν το Αιθιοπικό Φράγμα. Υπογραμμίζουμε περαιτέρω ότι οι διασυνοριακοί υδάτινοι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του ποταμού Νείλου, θα πρέπει να αποτελούν μέσο συνεργασίας και ολοκλήρωσης και όχι πηγή σύγκρουσης. Προς τον σκοπό αυτό, επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη τήρησης της αρχής της «μη πρόκλησης βλάβης» και της υποχρέωσης συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω προηγούμενης ενημέρωσης, διαβούλευσης και συναίνεσης, καθώς και της αποχής από μονομερή μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς τις χρήσεις και τις ανάγκες της Αιγύπτου σε ύδατα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών.

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της οικονομικής, εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας και στη μετατροπή των εξαιρετικών πολιτικών μας σχέσεων σε απτές οικονομικές ευκαιρίες για τους λαούς μας. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τριών χωρών μας θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα και θα ενισχύσει την ολοκλήρωση μεταξύ των οικονομιών μας. Ενθαρρύνουμε την εντατικοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων και την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων σε τομείς προτεραιότητας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Τονίζουμε ότι η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί μια ολιστική και ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τις πτυχές της ασφάλειας, της ανάπτυξης, της οικονομίας και της κοινωνίας. Τονίζουμε τη σημασία της διεύρυνσης της συνεργασίας στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης και της ενθάρρυνσης της παροχής οργανωμένων ευκαιριών απασχόλησης για Αιγύπτιους εργαζομένους στην Κύπρο και την Ελλάδα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις διμερείς συμφωνίες.

Τονίζουμε τη σημασία της συνέχισης της ενίσχυσης της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμβάλλει στη στήριξη της σταθερότητας, της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Αίγυπτο και την περιοχή. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή των έξι πυλώνων που αποτελούν το πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης και επαναβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τον στενό συντονισμό στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να προωθήσουμε τα κοινά μας συμφέροντα και να συμβάλουμε στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου.

Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τον Μηχανισμό Τριμερούς Συνεργασίας και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά του μέσω της τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης των συμφωνιών και του εντατικοποιημένου συντονισμού μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών, των θεσμών τους και του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η υφιστάμενη πολιτική συναίνεση θα μεταφραστεί σε απτά έργα και προγράμματα που θα ωφελήσουν τους λαούς των τριών χωρών.

Υπενθυμίζουμε τη δέσμευση που αναλήφθηκε κατά τη 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής σχετικά με τη θέση σε λειτουργία Μόνιμης Γραμματείας για τον Τριμερή Μηχανισμό μεταξύ της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας, με έδρα τη Λευκωσία.

Με την ολοκλήρωση της Συνόδου μας, επαναβεβαιώνουμε την αταλάντευτη προσήλωσή μας στην αιγυπτιο-κυπριακή-ελληνική εταιρική σχέση και την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού για μια πιο ασφαλή, σταθερή και ευημερούσα περιοχή. Υπογραμμίζουμε την προσδοκία μας να αξιοποιήσουμε τα επιτεύγματα των προηγούμενων ετών και να ενισχύσουμε αυτή την εταιρική σχέση κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των λαών των τριών χωρών μας και να στηρίζει την ειρήνη, την ανάπτυξη και τη συνεργασία στην περιοχή μας.

Εμείς, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση προς τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και τον λαό της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για τη φιλοξενία της σημερινής Τριμερούς Συνόδου Κορυφής. Προσβλέπουμε στην επόμενη, 11η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο, όπου θα συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για ένα πιο ασφαλές, ειρηνικό και ευημερούν μέλλον.

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