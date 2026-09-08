Μητσοτάκης: Η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας

Snapshot Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας και βασίζεται στη συνεργασία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Οι ηγέτες υπογράμμισαν τη σημασία της σταθερής συνεργασίας και της επίλυσης διαφορών μέσω αποκλιμάκωσης και διαλόγου.

Η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις φιλίας και δε φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, ενώ στηρίζει την ανασυγκρότηση της Γάζας και τη δίκαιη λύση του Κυπριακού υπό τον ΟΗΕ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και ασφάλειας, με έμφαση στην απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα και την τήρηση του δικαίου της θάλασσας.

Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος επιδιώκουν περαιτέρω συνεργασία σε όλους τους τομείς, με την επόμενη τριμερή να προγραμματίζεται στην Κύπρο. Snapshot powered by AI

Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, θέλει σχέσεις φιλίας και δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Ελ Αλαμέιν.

Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει».

«Με αφορμή την συμφωνία Ελλάδας–Αιγύπτου που απέδειξε στην πράξη πως η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο και σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών: Όταν υπάρχει πολιτική βούληση αλλά και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις, ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην Αίγυπτο πραγματοποιήθηκε η 10η τριμερής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, με τους τρεις ηγέτες να τονίζουν τη διάθεση συνεργασίας μεταξύ των χωρών σε όλα τα επίπεδα.

Η συνεργασία μας επεκτείνεται σε όλους τους τομείς και προσβλέπω στην 11η τριμερή που θα διεξαχθεί στην Κύπρο, είπε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι χώρες μας επιδιώκουν σταθερή συνεργασία, σχέσεις καλής γειτονίας και είμαστε υπέρ της αποκλιμάκωσης και της επίλυσης όποιων διαφορών, πάντα βάσει διεθνούς δικαίου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Ελ Αλαμέιν, όπου συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι. Ακολούθησε η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, στην οποία συμμετείχε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Με την ολοκλήρωση των επαφών, οι ηγέτες προχωρούν σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου. Κύπρος και Ελλάδα εργαζόμαστε για περαιτέρω στήριξη της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς γίνεται όλο και πιο κατανοητή η σημασία της στρατηγικής συμμαχίας με την Αίγυπτο, πρόσθεσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Βρίσκομαι και πάλι με δύο πραγματικούς φίλους, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του, επισημαίνοντας και τον ιδιαίτερο συμβολισμό του Ελ Αλαμέιν, όπου όπως τόνισε, Έλληνες και Κύπριοι πολέμησαν για να ανακόψουν την προέλαση του ναζισμού κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε σε έναν δρόμο συνεννόησης, που δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, εργαζόμαστε πάντα με θετική ατζέντα. Όσον αφορά στη Γαζα, προτεραιότητα είναι η εφαρμογή της β' φάσης του σχεδίου και τον αφοπλισμό της Χαμάς, ώστε να ξεκινήσει ουσιαστικά η ανοικοδόμηση της περιοχής. Η Αίγυπτος έχει αναντικατάστατο ρόλο για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, είπε ο πρωθυπουργός. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Λίβανο και στην πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου του Λιβάνου στην Ελλάδα, στη Λιβύη, όπου όπως είπε, στηρίζουμε διαδικασία που θα οδηγήσει σε δίκαιες εκλογές, ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές.

Είχαμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε την πλήρη συμπαράσταση στην προοπτική δίκαιης λύσης του Κυπριακού, που θα ήταν μία σημαντική συμβολή στην ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο και στηρίζουμε την επανέναρξη των συνομιλιών υπό τον ΟΗΕ.

Μιλήσαμε για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα και ασφάλεια, που αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας, η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστή. Έτσι η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο θα τη στηρίξει. Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας, επανέλαβε ο πρωθυπουργός.

H Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, θέλει σχέσεις φιλίας και δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η σταθερότητα και η ευημερία της Αιγύπτου είναι απολύτως κρίσιμη και για την Ευρώπη και αυτό έχει γίνει κατανοητό από τους εταίρους μας στην ΕΕ. Προσβλέπω στην 11η τριμερή μας, στη φίλη και αδελφή Κύπρο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Έλ Αλαμέϊν θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Αναλυτικότερα, ο πρωθυπουργός τόνισε πως σήμερα συζητήθηκαν εκτενώς όλες οι μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις αποδεικνύοντας πως αυτή η συνεργασία είναι θετικό υπόδειγμα υπέρ της σταθερότητας και ασφάλειας, ένας δρόμος συνεννόησης ο οποίος προτάσσει πάντα τη θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε χώρας. «Για τη Γάζα επαναλάβαμε τη στήριξή μας για δίκαιη ειρήνη πάντα στη βάση των δύο χωρών», ανέφερε και μίλησε για την ανάγκη να φτάνει ανεμπόδιστα η ανθρωπιστική βοήθεια και να αφοπλιστεί η Χαμάς.

«Συζητήσαμε για τις εξελίξεις στον Λίβανο, όλοι τασσόμαστε υπέρ της ακεραιότητας και κυριαρχίας του σε όλη την Επικράτεια», συνέχισε ο πρωθυπουργός ενώ για τη Λιβύη σημείωσε πως «στηρίζουμε την ενότητα της χώρας και μια πολιτική διαδικασία λιβυκής ιδιοκτησίας υπό τον ΟΗΕ, χωρίς ξένες παρεμβάσεις που θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές.

«Να περιοριστούν οι παράνομες μεταναστευτικές ροές από τη Ανατολική Λιβύη προς την πατρίδα μου και να συγχαρώ τον Πρόεδρο Σίσι για την αποφασιστικότητα που δείχνει η Αίγυπτος για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης», είπε στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.

Για το κυπριακό ανέφερε ότι επανέλαβε τη συμπαράσταση στην προοπτική δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών», υπογράμμισε.

Για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως αποτελεί ζήτημα παγκόσμιας σημασίας. «Μια παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη όπως η Ελλάδα θέτει το θέμα σε απόλυτη προτεραιότητα. Η Ελληνική προεδρία στο συμβούλιο ασφαλείας σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες», πρόσθεσε. «Μας ενώνει η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ειδικά στο δίκαιο της θάλασσας έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται με διάλογο», τόνισε και αναφέρθηκε στη μερική συμφωνία με την Αίγυπτο «η οποία απέδειξε πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα μπορούμε να πετύχουμε αμοιβαία ωφέλιμες συγκλίσεις ενισχύοντας παράλληλα τη σταθερότητα στην περιοχή».

«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα ωστόσο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής», διαμήνυσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία των χωρών στην ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και τις επενδύσεις ενώ χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Αιγύπτου.

«Είναι σημαντικές οι προοπτικές συνεργασίας στο φυσικό αέριο. Αέριο που θα παράγεται στην Κύπρο, θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα χρησιμοποιεί τις υποδομές για να υγροποιείται και θα μπορεί να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω Αλεξανδρούπολης για να καλύψει ανάγκες χωρών στη νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός μίλησε και για την ευρωπαϊκή διάσταση της συνεργασίας με την Αίγυπτο. «Μια ισχυρή σχέση Ε.Ε - Αιγύπτου αποτελεί μια επένδυση στη σταθερότητα και την ευημερία της κοινής μας γειτονιάς. Η τριμερής μας σχέση και οι προοπτικές συνεργασίας παραμένουν σταθερός άξονας ευημερίας και ασφάλειας στην περιοχή», υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Έλ Αλαμέϊν θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Έλ Αλαμέϊν θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

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