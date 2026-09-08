Στο Ελ Αλαμέιν ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι θα συζητηθεί με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ Σίσι

Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συναντηθεί κατ’ ιδίαν με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Θα ακολουθήσει η τριμερής συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, στην οποία θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Με την ολοκλήρωση των επαφών, οι ηγέτες αναμένεται να προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Έλ Αλαμέϊν θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Έλ Αλαμέϊν θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Έλ Αλαμέϊν θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

Στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη - Αλ Σίσι αναμένεται να κυριαρχήσουν οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με Αθήνα και Κάιρο να ενισχύουν τη συνεργασία τους σε σειρά τομέων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που διαμορφώνονται εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων.