Μαρινάκης: «Ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν υποκύπτει σε τελεσίγραφα»

Τι δήλωσε στη συνέτευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μαρινάκης: «Ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι δεν υποκύπτει σε τελεσίγραφα»
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  • Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υλοποιεί ενεργητική εξωτερική πολιτική αποτελέσματα, όπως η συμφωνία ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο και τα εξοπλιστικά προγράμματα.
  • Η Ελλάδα επιδιώκει ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία μέσω διαλόγου, διατηρώντας όμως τις εθνικές κόκκινες γραμμές για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.
  • Η κυβέρνηση έχει μειώσει τη φοροδιαφυγή, δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας και μειώσει φόρους και εισφορές, με 91 μειώσεις φορολογικών συντελεστών συνολικής ελάφρυνσης 10 δισ. ευρώ ετησίως.
  • Τα τεκμήρια θα καταργηθούν σταδιακά από το 2027 για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ μειώθηκε η προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις και εταιρείες.
  • Η αντιμετώπιση της ακρίβειας περιλαμβάνει αύξηση εισοδημάτων και ενισχυμένους ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας μέσω της ΔΙ.Μ.Ε.Α., με αυστηρές κυρώσεις για παραβάτες.
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Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του Open «10 παντού», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολίασε την εξωτερική πολιτική της χώρας και την εθνική γραμμή που έχει υπηρετήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και την πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα των οικονομικών.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις που θα ενισχύουν και θα οχυρώνουν τη χώρα», δήλωσε προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι ένα κράτος που πιστεύει και σέβεται στην πράξη το διεθνές δίκαιο». Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης είναι για πρώτη φορά «ενεργητική» και «με αποτελέσματα στο πεδίο», φέρνοντας ως παραδείγματα την ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την επέκταση στο Ιόνιο καθώς και τα στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως την «ασπίδα του Αχιλλέα».

Ο Μητσοτάκης δεν δέχεται τελεσίγραφα

Σχολιάζει ότι μπορεί αυτές οι κινήσεις «να προκαλούν εκνευρισμό», όμως η κυβένρηση συνεχίζει να πιστεύει στον διάλογο και τη διπλωματία στην εξωτερική πολιτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέτει κόκκινες γραμμές. Πρόσθεσε ότι το casus belli υπάρχει εδώ και 30 χρόνια και οι αξιωματούχοι Ελλάδας και Τουρκίας κάθοταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, παρόλο που οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν υπάρξει και σε χειρότερα επίπεδα. Πρόσθεσε ότι «ήρεμα νερά» σημαίνει «μια επιδίωξη ειρηνικής συνύπαρξης», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η κυβέρνηση υποχωρεί από την «πάγια εθνική θέση, ότι η διαφορά μας είναι μία και μοναδική, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας».

Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, τόσο οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με χώρες της Μέσης Ανατολής, η διπλωματική της θέση και η στρατιωτική της ισχύ έχουν ενισχυθεί επί Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι τον αναδεικνύει ως έναν πρωθυπουργός που είναι και στα λόγια και στην πράξη «πατριώτης». Πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός «δεν δέχεται τελεσίγραφα, ούτε υπακούει σε αυτά», σχολιάζοντας και όσα έχουν ακουστεί σχετικά με την επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήλ Καλίν, στην Ελλάδα και τη συνάντησή του με τον κ. Μητσοτάκη.

Για το κόμμα Σαμαρά

Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση με τον κ. Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν πιστεύει να ενδιαφέρει τον κόσμο, καθώς αφορά σε προσωπικούς όρους και ατζέντες. Σχετικά με τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην αρχηγό της κυβερνητικής παράταξης, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε ότι δεν θα ήθελε να δει κάτι τέτοιο, καθώς θεωρεί ότι η παράταξη πρέπει στο τέλος να μπαίνει πάνω απ'όλα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αν δημιουργηθεί ένα τέτοιο κόμμα, θα είναι προσωποπαγές, με μία παρωχημένη δεξιά, συντηρητική ατζέντα.

Για τις κινήσεις στην οικονομία

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής, έχει δημιουργήσει περίπου 600.000 θέσεις εργασίας και έχει μειώσει φόρους και εισφορές. Τονίζει ότι δεν πρέπει να γίνονται υπερβολικές παροχές χωρίς να υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, καθώς η Ελλάδα, όπως υποστηρίζει, ξεκίνησε το 2019 από πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Σχετικά με τα τεκμήρια, αναφέρει ότι το μεγαλύτερο μέρος τους θα καταργηθεί σταδιακά από το 2027, ιδιαίτερα για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ καταργούνται και προσαυξήσεις που θεωρούνται άδικες.

Για την προκαταβολή φόρου, επισημαίνει ότι έχει μειωθεί σημαντικά για τις ατομικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες και ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, όσο το επιτρέπει η οικονομία. Παράλληλα, αναφέρει ότι έχουν γίνει 91 μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με συνολική ελάφρυνση περίπου 10 δισ. ευρώ ετησίως.

Όσον αφορά την ακρίβεια, αναγνωρίζει ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί και ότι αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες. Υποστηρίζει όμως ότι σε ορισμένους τομείς, όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ως βασικό τρόπο αντιμετώπισης της ακρίβειας θεωρεί την αύξηση των εισοδημάτων με ταχύτερο ρυθμό από τις τιμές.

Τέλος, αναφέρεται στους ελέγχους κατά της αισχροκέρδειας και των παραπλανητικών εκπτώσεων. Υποστηρίζει ότι από το 2020 λειτουργεί οργανωμένος ελεγκτικός μηχανισμός μέσω της ΔΙ.Μ.Ε.Α. και τονίζει ότι όσες επιχειρήσεις παραβιάζουν τη νομοθεσία πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά.

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