Μαρινάκης: Δε μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο ο Σαμαράς - Η κυβέρνηση δεν υπηρετεί την woke ατζέντα

Λίγες ώρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμάρα, στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ τοποθετήθηκε και για τον σάλο που έχει προκληθεί με τα σχολικά βιβλία τονίζοντας πως η «κυβέρνηση δεν υπηρετεί την woke ατζέντα».

«Παραμένει ένας πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, όμως η ιστορία έχει καταγραφεί. Μέχρι να κάνει κόμμα δεν τον θεωρούμε πολιτικό αντίπαλο», ανέφερε αρχικά για τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ στη συνέχεια συμπλήρωσε: «αυτοί που συναντούσαν τον Ερντογάν όταν πριν είχαμε παραβιάσεις δεν μπορούν να κουνούν το δάχτυλο σε μας».

Ξεκαθάρισε, επίσης, για άλλη μια φορά «η κυβέρνηση δεν υπηρετεί την woke ατζέντα. Αν ψάχνουν να βρουν ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί που εκτοξεύονται τα ακροδεξιά κόμματα είναι όλοι αυτοί που όταν κάποιος εκφράζεται τον ονομάζουν ως "ακραίο". Ο πρωθυπουργός είπε πως αν υπάρχει κάποια αστοχία που προκαλεί κλίμα διχασμού στα σχολικά βιβλία θα επανεξεταστούν από επιτροπή».

Όταν ρωτήθηκε για το αν η ΝΔ επιλέγει πολιτικούς αντιπάλους ο κ. Μαρινάκης παρατήρησε ότι «αν δει κανείς την ομιλία του πρωθυπουργού ασχολήθηκε για μερικά δευτερόλεπτα με τον κ. Τσίπρα γιατί είναι πρωτοφανής η πολιτική απάτη του».

Σχετικά με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως τα χρήματα που δίνονται «είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Και να τονίσουμε πως όσα βρίσκουμε δεν φύτρωσαν και δεν είναι δανεικά, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών μας» κάνοντας λόγο «για την πρώτη ποιοτική διαφορά με άλλες εξαγγελίες μέτρων».

Ως «δεύτερη ποιοτική διαφορά» ο κ. Μαρινάκης εξήγησε πως «είναι ότι όσα ακούσατε θα εφαρμοστούν, θα θεσμοθετηθούν και θα κοστολογηθούν γιατί ακούσαμε στη ΔΕΘ "τέρατα"».

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