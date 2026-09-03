Μαρινάκης για βιβλίο Β’ Δημοτικού: Τα φύλα είναι 2, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα

Snapshot Ο κυβνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκ τόνισε ότι σχολικά βιβλίατικού πρέπει να επικνύεται αυμένη προσοχή και ευαισθη κατά την επιλογή.

Η κυβέρνηση αρείται ότι εφαρμό τη «wokeτζέντα και ξεκαθαρίζει πως τα φύλα είναι, με τον πατέρα να είναι πατέρας και τη μητέρα μη.

Ο Μαάκης δήσε ότι δεν υπάρχει καμίαμοθεσία ήερνητική από που να υποστη την ύπαρ woke ατζέντας στην εκπαιδευτική πολιτική.

Αναφορικά με τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η κοστολόγηση έγινε από το οικονομικό επιτελείο και κάλεσε τα κόμματα να στείλουν τις εξαγγελίες τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για διαφάνεια. Snapshot powered by AI

«Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τη woke ατζέντα, τα φύλα είναι 2, ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα, ούτε γονέας 1 υπάρχει, ούτε γονέας 2», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μετά τις αντιδράσεις ότι σε τουλάχιστον δύο εκ των σχολικών βιβλίων που πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία στο πλαίσιο του θεσμού του «πολλαπλού βιβλίου», γίνεται αναφορά στις «διαφορετικές μορφές οικογένειας».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA NEWS 104,6, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ως πατέρας ενός παιδιού τριών ετών με απασχόλησε πολύ αυτή η είδηση. Το Υπουργείο απάντησε υπηρεσιακά για το πώς καταρτίζεται το πρόγραμμα σπουδών, πώς επιλέγονται τα βιβλία. Η απάντηση αυτή σε όποιον θέλει είναι διαθέσιμη από το Υπουργείο Παιδείας… Θεωρώ -και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το πω χωρίς να φοβάμαι- όπως έχω αποδείξει ότι απαντάω, ότι όταν επιλέγουμε βιβλία, όταν επιλέγουμε προγράμματα σπουδών ειδικά για παιδιά δημοτικού, πολλώ δε μάλλον για παιδιά πρώτης, δευτέρας, τρίτης δημοτικού, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να δείχνουμε αυξημένη ευαισθησία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαμήνυσε πως η κυβέρνηση δεν ακολουθεί τη «woke ατζέντα»:

«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, είναι, όπως σας απάντησα, ότι ένα ολόκληρο κράτος, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί, ο τρόπος που κάποιος βγάζει ταυτότητα, ο τρόπος που κάποιος βγάζει διαβατήριο από πουθενά δεν προκύπτει, από καμία νομοθέτηση, από καμία απόφαση Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών γραμματέων ότι η Κυβέρνηση αυτή έχει έστω και υποψία εφαρμογής woke ατζέντα.

Άλλο πράγμα η ανάδειξη ενός θέματος και η αντιμετώπισή του, και άλλο πράγμα το κίνητρο για woke ατζέντα -να μην αλλάζουμε το μέγεθος των ειδήσεων. Ναι, να απαντάμε στον κόσμο και το κάθε Υπουργείο, αλλά είναι άλλο πράγμα κάτι που μπορεί να ενόχλησε. Και εγώ δεν έκρυψα τα λόγια μου. Και είναι άλλο πράγμα να πει κανείς, ότι για αυτούς τους λόγους η Κυβέρνηση αυτή έχει woke ατζέντα. Ούτε έχει τέτοια διάθεση, ούτε εφαρμόζει τέτοια πολιτική, ούτε πρόκειται να εφαρμόσει. Τα φύλα είναι δύο. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε Γονέας 1 υπάρχει ούτε Γονέας 2 υπάρχει».

Για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα

Απαντώντας στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χτες από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε:

«Η κοστολόγηση του προγράμματος δεν έγινε, όπως αντιλαμβάνεστε, από εμένα, που είμαι, πέραν από Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και δικηγόρος. Έγινε, όπως προέκυψε και από την άτυπη ενημέρωση που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, από ανθρώπους του οικονομικού επιτελείου, μέτρο-μέτρο. Και μάλιστα άμα δείτε και το non paper, το οποίο έφυγε από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν έχουν συμπεριληφθεί και πολλά από τα αόριστα και ασαφή που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και πολύ περισσότερο, αν δείτε την κοστολόγηση αυτή η οποία έγινε, είναι και μία επιεικής κοστολόγηση. Παράδειγμα σας λέω: ο τρόπος που έχει κοστολογηθεί το μέτρο που εξήγγειλε ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές, έχει γίνει με έναν τρόπο από το οικονομικό επιτελείο πολύ large, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, βάζει 1,5 δισ. ευρώ το χρόνο, το κάνει σε βάθος τετραετίας, ούτως ώστε να μην βγει ακόμα μεγαλύτερος λογαριασμός. Όπως και να 'χει, για να μην χάνουμε την ουσία, χθες, όπως οφείλουμε θεωρώ, για να μην κοροϊδεύει ο οποιοσδήποτε, πλέον, άλλο τον κόσμο, στείλαμε μία κοστολόγηση την οποία εγώ ανέφερα σημείο-σημείο. Περιμένουμε να κάνουν πράξη αυτό που λένε από την ΕΛ.Α.Σ. και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα... Να στείλουν όλες τις εξαγγελίες όμως, όλες, μία-μία, όλες όσες είπε, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και ξέρετε, έτσι θα παίζουμε και επί ίσοις όροις ως προς την πολιτική αντιπαράθεση».

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