Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

Βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού μιλά για «οικογένεια με δύο γονείς ίδιου φύλου» και ζητά από τα παιδιά να την παρουσιάσουν σε αφίσα

Χρύσα Γρίβα

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Σχολικά βιβλία της Β’ και ΣΤ’ Δημοτικού παρουσιάζουν και διδάσκουν τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας», συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με δύο γονείς ίδιου φύλου.
  • Στο βιβλίο της Β’ Δημοτικού, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν και να ζωγραφίσουν την οικογένειά τους ανάμεσα σε διάφορα οικογενειακά πρότυπα.
  • Στο βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες για να δημιουργήσουν αφίσες που παρουσιάζουν διαφορετικούς τύπους οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών με δύο γονείς ίδιου φύλου.
  • Τα βιβλία έχουν ήδη εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και θα χρησιμοποιηθούν από το σχολικό έτος 2027-2028 στο πλαίσιο του θεσμού του «πολλαπλού βιβλίου».
  • Δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το υπουργείο Παιδείας σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσίαση των διαφορετικών μορφών οικογένειας στα σχολικά βιβλία.
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Αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη πως σε τουλάχιστον δύο εκ των σχολικών βιβλίων που πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία στο πλαίσιο του θεσμού του «πολλαπλού βιβλίου», γίνεται αναφορά στις «διαφορετικές μορφές οικογένειας» - κάτι που, όπως καταγγέλλεται, είναι «πιστή εφαρμογή της woke ατζέντας».

Τα δύο βιβλία έχουν ήδη επίσημα εγκριθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων για το δημοτικό σχολείο: Πρόκειται για βιβλίο που προορίζεται για τη Γλώσσα της Β’ δημοτικού και για το μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» στην ΣΤ’ Δημοτικού. Τα βιβλία εντάσσονται στον θεσμό του Πολλαπλού Βιβλίου, ο οποίος θα εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά (2027-2028) και υπάρχουν ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, στην αρχή του βιβλίου της Β’ Δημοτικού, «Η γλώσσα μου», Εκδόσεις Νήσος, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας;», παρουσιάζονται σε εικονογράφηση με καρτουνίστικα χαρακτηριστικά, οι «διαφορετικές μορφές οικογένειας» - μεταξύ αυτών με δύο πατέρες ή με δύο μητέρες.

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Κατόπιν, ζητείται στους μαθητές της Β’ Δημοτικού, ως πρώτη δραστηριότητα της ενότητας, το εξής: «1. Παρατηρούμε προσεκτικά τις εικόνες της προηγούμενης σελίδας και σκεφτόμαστε: Τι παρατηρούμε στις παραπάνω φωτογραφίες; Τις σχολιάζουμε μία-μία. Τι μπορεί να δείχνουν αυτές οι εικόνες; Είναι μόνο οι άνθρωποι γύρω μας σημαντικοί; Μήπως υπάρχουν και άλλα μέλη στην οικογένεια που είναι σημαντικά για εμάς; Για να απαντήσεις, δες τις εικόνες 1, 6 και 7. Με ποια εικόνα μοιάζει περισσότερο η δική σου οικογένεια; Μπορείς να τη ζωγραφίσεις παρακάτω».

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«Οι διάφορες μορφές οικογένειας» στο βιβλίο της ΣΤ' για την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Στο βιβλίο της ΣΤ’ τάξης για το μάθημα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», εκδόσεις Πουκαμισάς (κωδικός Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων 95), επίσης στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Α.1 Η ελληνική οικογένεια», αναφέρεται η «μεγάλη πολυμορφία των οικογενειακών σχημάτων», ενώ αναφέρεται ως ένας εκ των τύπων οικογένειας: «Οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

Συγκεκριμένα, το βιβλίο γράφει: «Σήμερα, λοιπόν, η ελληνική οικογένεια παρουσιάζει μεγάλη *πολυμορφία. Έχουμε, επομένως, διάφορους τύπους οικογένειας:

Πυρηνική οικογένεια: Η πυρηνική οικογένεια αποτελείται από δύο γονείς και τα παιδιά τους. Είναι ο πιο κοινός τύπος οικογένειας στις χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Μονογονεϊκή οικογένεια: Η μονογονεϊκή οικογένεια αποτελείται από έναν μόνο γονέα και το παιδί ή τα παιδιά του. Μπορεί να δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα διαζυγίου, θανάτου ή άγαμου γονέα.

Εκτεταμένη οικογένεια: Η εκτεταμένη οικογένεια περιλαμβάνει συγγενείς των γονέων (π.χ. παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείους κλπ.). Είναι πιο κοινή σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι οικογένειες είναι πιο παραδοσιακές και οι οικονομικές συνθήκες είναι πιο δύσκολες.

Θετή οικογένεια: Η οικογένεια με υιοθετημένα παιδιά αποτελείται από γονείς που έχουν υιοθετήσει ένα ή περισσότερα παιδιά.

Οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου».

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Στη δεύτερη δραστηριότητα της ίδιας ενότητας, ζητείται από τα παιδιά: «Χωριστείτε σε ομάδες και αναλάβετε από έναν τύπο οικογένειας ανά ομάδα (π.χ. Α’ Ομάδα: Πυρηνική οικογένεια, Β΄ Ομάδα: Οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου, Γ’ Ομάδα: Μονογονεϊκή οικογένεια κ.ο.κ.). Δημιουργήστε μια αφίσα που παρουσιάζει τον τύπο της συγκεκριμένης οικογένειας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες και φωτογραφίες από διάφορους τύπους οικογένειας. Η αφίσα μπορεί να είναι έντυπη ή ψηφιακή», ενώ τα παιδιά ρωτούνται: «Από ποια μέλη αποτελείται η δική σου οικογένεια; Σε ποιον τύπο οικογένειας ανήκει;».

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Το θέμα φιλοξενεί σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Δημοκρατία» που κάνει λόγο για «Μάθημα σε 7χρονα για ομόφυλα ζευγάρια». Από το υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει απάντηση, μέχρι στιγμής.

Τα βιβλία έχουν αναρτηθεί απο τον ΔΙΟΦΑΝΤΟ, στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων «Μελίσπη» και είναι μεταξύ των 230 σχολικών βιβλίων (Διδακτικών Πακέτων και 30.683 Ψηφιακών Μαθησιακών Αντικειμένων), εκ των οποίων δάσκαλοι και καθηγητές επιλέγουν για να διδάξουν το σχολικό έτος 2027-2028. Συγκεκριμένα, το επίμαχο βιβλίο της Γλώσσας Β' Δημοτικού είναι μεταξύ τεσσάρων συνολικά επιλογών, ενώ το βιβλίο της ΣΤ' για την «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» είναι μία εκ των τριών επιλογών για τον δάσκαλο.

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