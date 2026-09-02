Μαρινάκης για το «άλλο/απροσδιόριστο» φύλο: «Στο Δημόσιο τα φύλα είναι δύο, άρρεν και θήλυ»

Snapshot Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι στο ελληνικό Δημόσιο υπάρχουν δύο φύλα, άρρεν και θήλυ.

Η εμφάνιση επιλογών «Άλλο» και «Ακαθόριστο» στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ οφείλεται σε αστοχία αναδόχου που εφάρμοσε ένα πρότυπο ISO.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι υπάρχει «woke ατζέντα» ή συνειδητή πολιτική για επιπλέον φύλα στην πλατφόρμα.

Η καταγγελία έγινε από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που χαρακτήρισε την εμφάνιση των επιλογών ως κυβερνητική επιλογή.

Η κυβέρνηση αποδίδει το ζήτημα σε τεχνικό λάθος και όχι σε κυβερνητική απόφαση ή πολιτική. Snapshot powered by AI

Στην καταγγελία του Αντώνη Σαμαρά για την εμφάνιση των επιλογών «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο» στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τα φάρμακα υψηλού κόστους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι για το ελληνικό Δημόσιο τα φύλα είναι δύο, «άρρεν και θήλυ», αποδίδοντας την εμφάνιση των επιπλέον επιλογών στην πλατφόρμα σε αστοχία αναδόχου και όχι σε κυβερνητική απόφαση.

«Στο Δημόσιο τα φύλα είναι δύο, άρρεν και θήλυ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι το περιστατικό προέκυψε επειδή ο ανάδοχος που ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο εφάρμοσε σχετικό πρότυπο ISO. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην κυβέρνηση, τόνισε ο ίδιος.

Η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη έρχεται μετά τη δημόσια παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατήγγειλε ότι οι τέσσερις συγκεκριμένες επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου οι ασφαλισμένοι καλούνται να δηλώσουν το φύλο τους για τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους.

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για «woke ατζέντα», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «συνειδητή κυβερνητική επιλογή» και συνδέοντας το θέμα με τη συζήτηση για το δημογραφικό και την οικογένεια.

Η κυβέρνηση, διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, απορρίπτει αυτή την ερμηνεία, επιμένοντας ότι η εμφάνιση των συγκεκριμένων επιλογών δεν αποτελεί κυβερνητική πολιτική, αλλά αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο ο ανάδοχος υλοποίησε το έργο.

Διαβάστε επίσης