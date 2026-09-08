Ισραήλ: Ο αντίπαλος του Νετανιάχου ανεβάζει τους τόνους ενόψει των εκλογών

Snapshot Ο Γκάντι Άιζενκοτ κατηγόρησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι προτάσσει την πολιτική του επιβίωση πάνω από την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο Άιζενκοτ κατηγόρησε τον Νετανιάχου για αποφυγή ανάληψης ευθυνών μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το κόμμα Yashar του Άιζενκοτ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με 23 έδρες έναντι 20 του Λικούντ του Νετανιάχου.

Η απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ απαιτεί 61 έδρες, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν συνολικά 51 και τους πιθανούς συμμάχους του Λικούντ 52.

Δύο κόμματα με κυρίως Άραβες υποψηφίους εμφανίζονται να εξασφαλίζουν συνολικά 13 έδρες, που μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση κυβέρνησης. Snapshot powered by AI

Σε ευθεία επίθεση κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου προχώρησε ο Γκάντι Άιζενκοτ, λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Παρουσιάζοντας τους υποψηφίους του κόμματός του, Yashar, ο πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι προτάσσει την πολιτική του επιβίωση έναντι της ασφάλειας της χώρας και ότι αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη για όσα ακολούθησαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Απέναντι στο βαθύ ρήγμα που άνοιξε η 7η Οκτωβρίου και στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κράτος του Ισραήλ, χρειαζόμαστε μια ηγεσία που να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, να ξέρει να ενώνει και να αποκαθιστά τις αρχές του σιωνισμού», δήλωσε σε συγκέντρωση στο Ρος Χααγίν.

Η αντιπαράθεση έρχεται την ώρα που ο Άιζενκοτ εμφανίζεται ενισχυμένος στις δημοσκοπήσεις. Σύμφωνα με έρευνα του δημόσιου δικτύου Kan, το Yashar συγκεντρώνει 23 έδρες, έναντι 20 για το Λικούντ του Νετανιάχου, σε σύνολο 120 εδρών στην Κνεσέτ.

Με βάση την ίδια δημοσκόπηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεντρώνουν 51 έδρες, ενώ οι δυνάμεις που θεωρούνται πιθανές σύμμαχοι του Λικούντ φτάνουν τις 52.

Καθώς για την απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 61 έδρες, καθοριστικό ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν άλλα κόμματα, μεταξύ των οποίων δύο σχηματισμοί με κυρίως Άραβες υποψηφίους, οι οποίοι εμφανίζονται να εξασφαλίζουν συνολικά 13 έδρες.