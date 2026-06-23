Η τρυφερή φωτογραφία της Zendaya με τον Tom Holland να την φιλά στη Ρώμη

Το ζευγάρι βρίσκεται σε περιοδεία για την παρουσίαση της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day»

Ελένη Ευστρατίου

LIFESTYLE
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  • Η Zendaya και ο Tom Holland βρίσκονται στη Ρώμη για την παρουσίαση της ταινίας «Spider
  • Man: Brand New Day».
  • Η Zendaya δημοσίευσε φωτογραφίες με ένα σπάνιο σύνολο Versace από τη φθινοπωρινή συλλογή του 1997, που έχει μπλε και κόκκινους κρυστάλλους Swarovski.
  • Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Tom Holland φιλά τρυφερά τη Zendaya στο κεφάλι, ενώ εκείνη χαμογελά.
  • Υπάρχουν φήμες για γάμο του ζευγαριού στη λίμνη Κόμο, που διαψεύστηκαν από τον Holland.
  • Ο Holland ανέφερε ότι δεν χρειάστηκε να δώσει εξηγήσεις στην οικογένειά του για τον γάμο, υπονοώντας ότι οι δικοί τους άνθρωποι ήταν παρόντες.
Snapshot powered by AI

Στη Ρώμη βρέθηκε η Zendaya μαζί με τον σύζυγό της Tom Holland στα πλαίσια της παρουσίασης της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο.

Σε μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού σε επίσημες εκδηλώσεις, η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει φορώντας ένα σύνολο του οίκου Versace με τα χρώματα του «ανθρώπου-αράχνη».

https://www.instagram.com/p/DZ7b4YnDKAL/

Πρόκειται για ένα σπάνιο σύνολο από τη φθινοπωρινή συλλογή του 1997, αποτελούμενο από φούστα και crop top με σατέν επένδυση και στολισμένα με μπλε και κόκκινους κρυστάλλους Swarovski.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε ήταν και μία τρυφερή εικόνα με τον Holland να την φιλά στο κεφάλι και την ίδια να χαμογελά. Συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «απλώς εμφανίστηκα να σας χαιρετίσω από τη στάση μας στη Ρώμη».

zendaya-holland.jpg

Οι φήμες για το γάμο

Το ζευγάρι βρίσκεται σε σχέση εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο δεν έχουν παντρευτεί ακόμα, επίσημα τουλάχιστον. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες δημιουργημένες με Τεχνητή Νοημοσύνη, στις οποίες φαίνονταν να παντρεύονται στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας.

Ο Holland διέψευσε αυτό το περιστατικό, όμως όταν ρωτήθηκε για το αν έπρεπε να δώσει εξηγήσεις στα μέλη της οικογένειάς του, εκείνος απάντησε ότι δεν χρειάστηκε «καθώς ήταν όλοι εκεί».

Ενδεχομένως να εννοεί πως ήταν όλοι οι δικοί τους άνθρωποι στον πραγματικό τους γάμο.

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