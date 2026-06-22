Γαστούνη: Προθεσμία πήρε η 60χρονη που πάτησε το σκυλί με το αυτοκίνητό της

Snapshot Η 60χρονη στη Γαστούνη κατηγορείται για κακούργημα θανάτωσης ζώου και πήρε προθεσμία 48 ωρών για να δώσει έγγραφες εξηγήσεις.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για ποινικές διώξεις μετά τη συλλογή όλων των στοιχείων.

Η ταυτοποίηση της δράστιδας βασίστηκε σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες πολιτών.

Φιλοζωικοί σύλλογοι καταδικάζουν το περιστατικό και επισημαίνουν την ανάγκη αντιμετώπισης της κακοποίησης και του προβλήματος των αδέσποτων ζώων στην περιοχή.

Η τοπική πρόεδρος φιλοζωικού συλλόγου χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες είναι η 60χρονη στη Γαστούνη Ηλείας, που κατηγορείται για το κακούργημα της θανάτωσης ζώου.

Η 60χρονη έχει δώσει προφορική κατάθεση και έχει λάβει προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ανωμοτί. Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και, μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Ταυτοποιήθηκε από βίντεο

Η ταυτοποίηση της φερόμενης ως δράστιδας πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και πληροφοριών και καταθέσεων από πολίτες που είδαν ή άκουσαν σχετικά με το περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, φιλοζωικοί σύλλογοι ανά τη χώρα «βράζουν», ενώ η πρόεδρος του τοπικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, έκανε λόγο για ένα «αδιανόητο περιστατικό», επισημαίνοντας ότι παρόμοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα.

Όπως ανέφερε, «το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες ευφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο», ενώ σημείωσε ότι στην περιοχή εντοπίζονται πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχτεί τις συνέπειες των επιλογών του».

Η κυρία Κολοβού υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων, επισημαίνοντας ότι στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν αρκετά ζώα που κινδυνεύουν.

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