Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν παιδική χαρά για τέταρτη φορά σε εννιά μήνες

Snapshot Η νέα παιδ χαρά στην πλατεία Καλλιθέας βανδαλίστηκε για τέταρτη φορά μέσα σε εννέα μήνες.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης αποκατέστησε άμεσα τις ζημιές για να παραμείνει η παιδική χαρά λειτουργική.

Η διοίκηση του δήμου καταδικάζει τους επαναλαμβανόμενους βανδαλισμούς και δεν σκοπεύει να κλείσει τον χώρο.

Ο δήμος δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τέτοιες παράνομες ενέργειες ως φυσιολογικές. Snapshot powered by AI

Για τέταρτη φορά μέσα σε διάστημα μόλις εννέα μηνών, άγνωστοι βανδάλισαν τη νέα παιδική χαρά που κατασκεύασε ο δήμος Θεσσαλονίκης στην πλατεία Καλλιθέας, στην Άνω Πόλη.

Οι δράστες προκάλεσαν φθορές σπάζοντας τμήμα της περίφραξης, ενώ παράλληλα έγραψαν συνθήματα και λέρωσαν τα παιχνίδια του χώρου. Τα συνεργεία του δήμου προχώρησαν άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών, ώστε η παιδική χαρά να παραδοθεί ξανά στους κατοίκους και τα παιδιά της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης εκφράζει την απορία και την αγανάκτησή της για τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε έναν χώρο που δημιουργήθηκε για τα παιδιά. Όπως τονίζει, οι συνεχείς βανδαλισμοί δεν πρόκειται να οδηγήσουν στο κλείσιμο της παιδικής χαράς, η οποία έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης και χαράς για εκατοντάδες παιδιά. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα επιτρέψει τέτοιες παράνομες ενέργειες να γίνουν αποδεκτές ως κάτι συνηθισμένο.